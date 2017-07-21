Факультет НУ «ОЮА» получил статус институционального наблюдателя в Институте европейского права

Сегодня факультет международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» официально получил статус институционального наблюдателя в Институте европейского права. Эта организация играет важную роль в общественно-политической жизни Европейского Союза и в развитии его правовой системы. Институт Европейского права был основан в 2011 году, со штаб-квартирой в Вене. Приятно, что именно наш факультет стал первым на постсоветском пространстве, который удостоился чести быть принятым в Институт европейского права. Теперь перед нашими учёными открывается возможность принимать активное участие в законотворчестве в рамках Европейского Союза, поскольку именно эксперты этой организации разработали ряд инициатив, которые потом получили статус законодательных актов после соответствующей процедуры принятия Советом Европейского Союза и Европейским парламентом. Приоритетными направлениями деятельности этой организации являются: альтернативные способы разрешения споров на уровне ЕС, реформирование банковского права, модернизация миграционного права и реформирование семейного и наследственного права на уровне государств-членов Европейского Союза.

Университет является членом Европейской ассоциации университетов и сотрудничает с престижнейшими вузами мира. Ежегодно сотни студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие вузы Европы и США. Национальный университет «Одесская юридическая академия» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы, студенты могут учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА» и по окончании получить сразу два диплома.