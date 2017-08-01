На всех городских рынках будут созданы специальные зоны социальной торговли

Такое распоряжение отдал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, там будут торговать одесситы, которые сами выращивают фрукты и овощи, которые затем продают.

«Нужно понимать, что в результате сложившейся в стране ситуации для этих людей это -единственный источник заработка. Поэтому ликвидируя незаконную уличную торговлю, мы должны предоставить этим людям другие торговые места. Чтобы они могли зарабатывать на жизнь своим семьям!»

Ответственность за выполнение задания возложена на начальника управления развития потребительского рынка Сергея Машьянова и вице-мэра Олеся Янчука.

При этом, по словам мэра, в идеале нужно добиться, чтобы с таких людей вообще не брали арендной платы.

«Но вначале необходимо убедиться, что это не перекупщики! - отметил городской голова.