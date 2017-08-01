Новый Конституционный Суд станет доступнее. Но для власти или для граждан?

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Конституционном Суде. Это при том, что двое народных депутатов, а впоследствии к ним присоединилась народный депутат из фракции «Самопомощь» Олена Шкрум, подали проекты постановлений о неправомерности процедуры принятия данного закона. И потребовали отмены данного закона. Но как всегда в зале под куполом к ним не прислушались. Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый закон. А на днях свою подпись под ним поставил и Президент Украины Петр Порошенко. В специальном заявлении Президент акцентировал внимание на том, что новый закон о Конституционном Суде расширяет полномочия граждан. В том числе дает им право на так называемый конституционный запрос. Конституционный суд отныне будет состоять из нескольких палат и сенатов. А судьи Конституционного Суда будут иметь заработную плату в размере 120 000 гривен в месяц и пожизненное содержание в 50 000 гривен при выходе на пенсию.

Напомним, что принятие закона о Конституционном Суде было одним из главных требований Международного Валютного Фонда. А через Конституционный Суд власти надеются провести решения о пенсионной реформе и открытии рынка сельскохозяйственных земель. Что же касается конституционного запроса, то это очередная уловка для простаков. Петр Порошенко, комментируя закон, уверяет, что теперь гражданам не нужно будет искать народных депутатов, чтобы они обратились с их просьбой в Конституционный Суд об отмене какого-либо неконституционного решения. А напрямую могут обратиться в Конституционный Суд. Только никто не вспоминает о том, что вначале гражданин должен пройти все судебные инстанции в Украине, включая Верховный Суд. Но в нем тоже большинство представителей от Президента. И не следует тешить себя иллюзией, что все эти инстанции примут правомерные решения. Таким образом так называемый конституционный запрос граждан превращается в фикцию. Скорее всего возможностью конституционного запроса власти надеются уменьшить количество обращений в Европейский Суд по правам человека, по которым Украина уже превзошла другие страны Европы. Теперь в Европейском Суде могут сказать: у вас же есть Конституционный Суд, вот пусть он и рассматривает ваши заявления. В последнее время наш Президент концентрирует в своих руках все большие властные полномочия. И новый Конституционный Суд здесь не исключение. От Конституционного Суда зависит слишком многое. В том числе и продление президентских полномочий на неопределенный срок. Похожую практику мы уже наблюдали в Беларуси, Казахстане и ряде африканских стран, где сформирована так называемая устойчивая структура власти. Уже сегодня различные президентские структуры и приближенные к ним народные депутаты, такие как Олег Ляшко, а также прокуроры по сути стали хозяевами положения в стране. К примеру, наши прокуроры изобрели способ получить жилье в Киеве. Они заселяются в служебные квартиры, делают там небольшой ремонт, а затем через суд требуют признать их хозяевами жилья. Быстро приватизируют новые квартиры. И уже зафиксированы случаи их продажи. А у тех же судей, прокуроров и других чиновников есть дети, внуки, кумовья и все они рвутся к свету, то есть к власти. Ну а те, кто уже попал в круг избранных, а еще лучше в правящую коалицию Верховной Рады, мысли не допускают о понижении своего статуса. А их соратники всячески этому способствуют. Вот недавно заместитель министра внутренних дел Вадим Троян был уличен в незаконном обогащении. Об этом сообщили многие средства массовой информации. Но затем пошли оправдания. Хотя на телевизионной картинке хорошо видно, как Троян сидит за столом в окружении прокуроров из Генеральной Прокуратуры. А перед ним лежит пакет, надо полагать, это деньги. Троян оправдывался, что на картинке действительно он, но прокуроры прибыли для расследования кражи его имущества. Эксперты сразу же опровергли это утверждение. Ибо Генеральная Прокуратура не выезжает на расследование краж, а в данном случае, очевидно, шло следствие по взятке. Но, как говорят, министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил выходом «Народного Фронта» из правящей коалиции, что автоматически означало бы досрочные парламентские выборы. И дело Вадима Трояна тихо замяли. Так может быть и в других случаях, когда затронуты интересы власти. К примеру, в закон о Конституционном Суде непонятно почему внесена статья об уполномоченном по правам человека. На эту должность претендует народный депутат из фракции «Народного Фронта» Людмила Денисова. И у Арсена Авакова опять может возникнуть соблазн угрожать Верховной Раде роспуском коалиции. Если на выборах уполномоченного по правам человека все пойдет не по его сценарию.

Все тот же Аваков выступил в Фэйсбуке по поводу лишения украинского гражданства бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Якобы Президент таким образом устраняет конкурента при формировании органов власти. Все тот же Саакашвили получил украинское гражданство из рук Петра Порошенко. Но тогда у Президента не было сомнений на предмет того, что он находится в розыске в Грузии. Но в нужную минуту ставшего вдруг оппозиционером Саакашвили Президент лишил украинского паспорта. Наверное, потому, что Михо стал ненужным?

Вся эта история выглядит некрасиво, тем более в глазах западных партнеров Украины. Не следует забывать, что у Саакашвили имеются обширные связи в США. И он давно знаком с Дональдом Трампом. Как видим, любое решение властей может иметь серьезные последствия. Тем более закон о новом Конституционном Суде. Нельзя исключать, что новые судьи будут благодарны Президенту и смогут принимать нужные ему решения.

В настоящее время назревает скандал в отношении американских санкций к России. Дональд Трамп уже подписал закон, ограничивающий возможности Кремля продавать свой газ в Европу. Но с этим не согласились в Европейском союзе. Поскольку санкции не позволяют России достраивать газопровод «Северный поток». А в этот проект Евросоюз уже инвестировал значительные средства. Эксперты утверждают, что поддержав просьбу Петра Порошенко об усилении экономических санкций против РФ, Дональд Трамп преследует свои интересы. В частности он продвигает на европейский рынок американский сжиженный газ. Большое его количество уже завезено в Польшу. Германия, Франция, Италия и другие европейские страны не хотят жить по американским законам. И теперь Украина может лишиться поддержки со стороны ЕС. А ведь недавно Петр Порошенко рассчитывал на ввод на оккупированные территории Донбасса вооруженной миссии ОБСЕ, а лучше Евросоюза. Но теперь он уже обратился в ООН на предмет организации на Донбассе миссии миротворцев. На «любих друзів» надейся, а сам не плошай. Но в украинском бюджете хоть шаром покати. Между тем секретарь Национального совета по обороне и безопасности Александр Турчинов заявил, что нашим военнослужащим необходимо поднять денежное содержание до натовских стандартов. Выходит, что без посторонней помощи Украине опять не обойтись. И получить ее можно только в Международном Валютном Фонде. Но там требуют выполнения определенных условий. В том числе через новый Конституционный Суд. Словом, круг замкнулся.