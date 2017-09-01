Помочь каждому, кто в этом нуждается: народный депутат провел очередной прием граждан

Народный депутат Украины Сергей Кивалов в очередной раз провел личный прием граждан в общественной приемной на Черняховского, 5. Парламентарий стремится достичь максимальной эффективности и помочь всем, кто обращается за помощью. Так, в означенный день на депутатском приеме было запланировано рассмотрение шести вопросов. Однако в процессе общения спонтанно возникали новые темы, вызвавшие живой интерес Сергея Васильевича и принятые к рассмотрению и дальнейшей работе. Так, например, заместитель директора по административно-хозяйственной работе и развитию инфраструктуры Одесского регионального института государственного управления НАДУ Кисеолар Николай Григорьевич обратился с вопросом о благоустройстве прилегающей территории института, находящегося по адресу ул. Генуэзская, 22 в связи с нехваткой собственного финансирования для приведения этой части туристического района в надлежащий вид. В результате беседы было не только принято решение о том, чтобы направить депутатское обращение на имя Одесского городского головы Геннадия Труханова, но и затронут вопрос об альтернативных системах отопления. Все мы знаем об актуальности этого вопроса в сегодняшних реалиях. Время покажет: возможно, в послужном списке Сергея Васильевича появится еще один перспективный социальный проект.

Очень много обращений поступает от граждан в связи с тем, что нарушаются права собственников квартир в многоквартирных домах. Так, часто – густо возникают ситуации, когда чиновники горсовета пытаются обойти закон, уходя от термина «вспомогательные помещения», и переводя их в категорию «нежилые» чтобы иметь возможность передавать такие помещения в аренду различным структурам. Подобные манипуляции противоречат действующему законодательству, поскольку согласно решению Конституционного суда Украины № 4-рп/2004 от 02.03.2004г. вспомогательные помещения (подвалы, сараи, кладовые, чердаки, колясочные и др.) передаются бесплатно в общую собственность граждан одновременно с приватизацией ими квартир. Для подтверждения права собственности на вспомогательные помещения не требуется осуществление дополнительных действий, в частности создания объединения совладельцев многоквартирных домов. Согласно ч.2 ст.150 Конституции Украины решения Конституционного суда имеют высшую юридическую силу и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины, окончательными и не могут быть обжалованы. Сергеем Киваловым были выбраны для рассмотрения и решения вопроса два наиболее вопиющих случая подобных нарушений.

Сергей Васильевич направил депутатское обращение на имя Одесского городского головы с просьбой о проверке законности передачи вспомогательных помещений по адресам просп. Гагарина, 13 и ул. Екатерининская, 6 в коммунальную собственность территориальной общины г. Одессы, и взять данный вопрос под личный контроль для дальнейшего решения по сути. Здесь также всплыли дополнительные аспекты: народный депутат предложил обратившимся к нему за помощью жильцам многоквартирных домов создать ОСМД и объяснил, что вся консультационная и организационная помощь с его стороны будет предоставляться в таких случаях бесплатно. Более того, так же бесплатно, желающие будут иметь возможность проходить обучение для освоения навыков эффективного управления ОСМД.

Еще один вопрос, также затрагивающий жизненные интересы многих граждан – о внесении поправок при рассмотрении проекта закона Украины «О пенсионной реформе», о возобновлении права на перерасчет пенсии бывшим государственным служащим, вышедшим на пенсию до 01.05.2016г. В результате внесенных изменений пенсионеры государственной службы лишены гарантированного Конституцией Украины права на перерасчет ранее назначенных пенсий. Результатом встречи стало решение о подготовке депутатского запроса на имя премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. о восстановлении права на перерасчет пенсии пенсионерам государственной службы, вышедшим на пенсию до 01.05.2016г. Помимо того, запланировано внести изменения в закон «О государственной службе». Ведь люди – то не виноваты, что трудились на государственных должностях!

Вот заходит молодой мужчина на костылях – не функционирует нога. В октябре 2016 года Игорь Кочмала сломал шейку бедра. Была проведена операция, после которой травмированная нога полностью перестала функционировать. Врач поторопился выписать пациента, убеждая его, что это нормальное послеоперационное явление и в скором времени работа коленного сустава возобновится. Однако до февраля 2017 года улучшения так и не наступили. Стационарное лечение также не дало результатов. Врачи других медицинских учреждений дают заключение, что данная ситуация - результат неверно проведенной операции и требуется проведение новой операции для восстановления функционирования колена. Стоимость такой операции – не менее 150 тысяч гривен. Совершенно очевидно, что взять такие деньги среднестатистическому украинцу, а тем более, утратившему трудоспособность еще год назад – просто негде. Да и почему вся тяжесть исправления врачебных ошибок должна ложиться на плечи пациентов? Неужели только потому, что некоторые врачи, руководствуясь жизнеутверждающим лозунгом «медицина – наука неточная!», смотрят на своих пациентов как на ходячие кошельки?! А как же известная клятва? Народный депутат Сергей Кивалов предложил свою помощь в составлении искового заявления в суд, с целью стребовать с виновника инвалидизации те денежные средства, которые уже потрачены, а также те, которые еще понадобятся на восстановление здоровья и реабилитацию. Все, что касается адвокатских услуг, запросов и проведения экспертиз – будет предоставлено молодому мужчине бесплатно. Сергей Васильевич тут же дал распоряжение своим помощникам готовить соответствующие документы и обещал взять это дело под свой личный контроль.

Еще одна история. Хотя и нашумевшая, но не получившая пока должного разрешения. Последняя надежда – на помощь лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова. Суть вопроса в следующем: с 11 февраля текущего года в тюрьме города Бандар – Аббас (Персидский Залив) содержится под стражей украинский моряк Андрей Новичков. Наш соотечественник пребывает под следствием, его обвиняют в убийстве (доведении до самоубийства) гражданина Ирана, который исчез с судна 17.01.2017г. во время пребывания в Китайском море. 29.02.201г. представительство ITFв Иране рекомендовало для защиты А.А. Новичкова адвоката П. Барахманда, который выразил готовность предоставить свои услуги на платной основе. С 04.03.2017г. П.Барахманда приступил к своим обязанностям по защите украинца Андрея Новичкова. На данный момент никакой информации о состоянии дела по подозрению в умышленном убийстве гражданина Ирана Министерством внутренних дел, Посольством Украины в исламской республике Иран и адвокатом П. Барахманда не сообщалось. А ведь такие преступления по законам страны караются никак не меньше, чем смертной казнью! Хотя никаких юридических доказательств вины Новичкова нет. В какие только двери не стучали родственники Новичкова вместе с правозащитниками! В ООН, в ОБСЕ, в ИМО, вITF, в Министерство иностранных дел, Посольство Украины в Иране, в Посольство Ирана в Украине, писали обращение с просьбой помочь к Президенту Порошенко, даже были записаны на личный прием к Президенту Украины, но принял их референт Президента Сергей Мельник. Сколько – нибудь конструктивное предложение озвучил лишь Посол Ирана, к которому родственники моряка Андрея Новичкова попали на прием. Представитель Ирана недвусмысленно дал понять одесситам, что дело это сфабриковано по политическим мотивам, и А.А. Новичкова освободят лишь в том случае, если будет выпущен на свободу находящийся в украинской тюрьме гражданин Ирана, которого уже больше года держат под следствием по обвинению в шпионаже. Мучительно было слушать горестный рассказ о мытарствах родственников нашего соотечественника и земляка, ставшего жертвой политических интриг. Еще тяжелее – само положение Андрея Новичкова, заключенного в тюрьму с иностранцами, где он – единственный украинец. Готовность помочь в возвращении на Родину нашего земляка выразил лишь один человек – Сергей Васильевич Кивалов. Народный депутат наметил сразу несколько направлений, в которых считает необходимым действовать. В первую очередь, озвучить депутатский запрос в Верховной Раде. Затем – обращение в посольства. И следующий шаг – подготовка соответствующих материалов в прокуратуру Ирана от народного депутата Украины специальной почтой через Верховную Раду. Конечно, следует запросить материалы по делу арестованного в Харькове гражданина Ирана. По возможности – на правах народного депутата обсудить этот вопрос при личной встрече с Президентом. Очевидно, что Сергей Васильевич чувствует чужую боль, как свою собственную. Он пообещал помочь людям, попавшим в такую тяжелую жизненную ситуацию.