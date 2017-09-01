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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одесской области произошла стрельба

Категория: Новости

В Одесской области произошла стрельба

Сегодня в 10:36 в Татарбунарское отделения полиции поступило сообщение о том, что в с. Лебедевка произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Оказалось, что между тремя мужчинами и местным жителем возникла ссора. Она переросла в серьезный конфликт, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону своих обидчиков и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Всех пострадавших госпитализировали, а виновнику удалось сбежать. Однако позже правоохранители задержали стрелка.



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