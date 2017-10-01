«Детская книга тысячелетия» и непростая судьба ее создательницы

Я хочу рассказать вам историю скромной школьной учительницы Джоан Роулинг, которая благодаря таланту и упорству смогла завоевать сердца

читателей по всему миру, получить признание коллег, возможность заниматься любимым делом и много-много денег. Она – автор серии (1997—2007) романов о Гарри Поттере, переведённых более чем на 60 языков, в том числе и на украинский.

Тихая, нелюдимая «заучка», которая все время что-то записывала в тетрадь

Писательница появилась на свет 31 июля (кстати тогда же свой день рождения отмечает и её главный герой – Гарри Поттер) в 1965году в небольшом городке Йэйт, Глостершир. Её сестра, Ди, родилась двумя годами позже. Роулинг любила рассказывать истории с раннего детства и написала свою первую сказку, когда ей было 5 или 6 лет – это была сказка о кролике по имени Кролик, который болел корью и к нему приходили в гости друзья с гигантской пчелой по имени Мисс Пчела. Джоан Роулинг не была самой популярной девочкой в классе. Наоборот: ее одноклассники утверждали, что она была нелюдимой, замкнутой и не расставалась с тетрадкой, в которую постоянно что-то записывала. В то время она была тихой, веснушчатой, близорукой и ужасно неспортивной. Её любимые предметы – английский и другие языки. Она обычно рассказывала истории своим друзьям – где все они совершали смелые и героические поступки, на которые не решились бы в реальной жизни. Сама писательница утверждает, что «заучка» Гермиона – почти что ее автопортрет. Роулинг тоже отличалась завидной тягой к знаниям, сдала экзамены по французскому и английскому на «отлично», а немецкий – на «хорошо». А вот с родителями все было сложно: мама уже тогда болела, а отец не понимал дочку, обожавшую Толкиена и Диккенса, и отношения с отцом разлаживаются навсегда. Мечта Джоан учиться в Оксфорде не реализовалась, пришлось ограничиться куда менее престижным Экстерским университетом, куда она поступила сразу после школы и изучала французский, по настоянию своих родителей, которые говорили, что она может сделать карьеру как секретарь с двумя языками. Причем год проучилась в Париже (по обмену). Она получила степень по филологии и французскому и поселилась в Лондоне. Первым рабочим местом в биографии Джоан Роулинг была организация «Международная амнистия»: отличница и умница устроилась на скромную должность секретарши. Через несколько лет она оставит эту работу и переселится вместе с бойфрендом в Манчестер. Именно в экспрессе «Манчестер-Лондон» в 1990-м году в голову Джоан придут странные фантазии о маленьком маге из школы чародейства.

Книга о мальчике-волшебнике, идея которой родилась в поезде

Вернувшись домой, она сразу засела за роман. Это вдохновение совпало с тяжелым периодом в личной жизни Джоан Роулинг: в декабре 1990-го недуг победил ее мать, долгие годы боровшуюся с рассеянным склерозом. Вот откуда в первой книге о Гарри тягостные думы героя о гибели родителей.

На некоторое время Джоан переехала в столицу Португалии – преподавала английский и параллельно работала над книгой. В Порту она встретилась со своим первым мужем, но брак с журналистом Арантесом продержался чуть более года, британка осталась с крошкой-дочерью. После развода Роулинг с дочерью переехали в Эдинбург, в Шотландию, поближе к младшей сестре Ди. Роулинг поставила себе цель – завершить роман о Гарри до того, как начать работать учителем французского языка, и, конечно, попытаться его опубликовать. Она писала на столике в кафе, пока дочь спала.

Муж пытался отобрать дочь, но Роулинг оградилась от него судебным ордером. Почему она писала своего Гарри в кафе? Она объясняет это просто: дочь хорошо засыпала на свежем воздухе, вот они и гуляли. Укачав малышку, молодая мама устраивалась за столиком и строчила лист за листом.

Несколько глав романа и горстка личных вещей – вот все богатство будущей знаменитости на то время. Ни работы, ни каких-то перспектив… Роулинг настигла депрессия, но и ее писательница смогла в будущем «использовать»: свою сосущую сердце тоску Джоан описала в третьем романе (это чувство охватывает тех, кто встречается с дементорами).

Из-за жизненных сложностей Джоан пришлось писать книгу о мальчике-волшебнике около пяти лет.

Несмотря на миллионы фонтанирующих в голове идей, молодой женщине приходилось отвлекаться на заработок денег для себя и маленькой дочки.

Но после того как книга «Гарри Поттер и философский камень» была дописана, оказалось, что самое трудное еще впереди.

14 издательств отказались напечатать книгу, считая, что никто не станет покупать фентези о мальчике, написанную женщиной.

В успех будущей книги поверило лишь руководство Bloomsbury, точнее – восьмилетняя дочь директора этого издательства, ей понравилась первая глава, которую папа дал почитать ей «на пробу». В 1997 году история о Гарри Поттере была напечатана скромным тиражом. Джоан дали аванс в 1,5 тыс. фунтов. Позже дебютантке удалось получить 8-тысячный грант, можно было продолжать творить. Так началась великая эпопея написания «Поттерианы».

Пытаясь замаскировать тот факт, что книгу написала женщина, на обложке значилось Дж.К. Роулинг. Джоан продолжила писать свою историю, выпуская ежегодно сиквелы к первой книге.

То самое издательство («Bloomsbury») для начала выпустило тысячу копий. Книга получила множество наград, была опубликована в Штатах. Джоан смогла приобрести дом в Эдинбурге, где и поселилась с дочкой. Летом 1998-го вышла в свет вторая книга о Гарри, через полтора года – «Гарри Поттер и узник Азкабана», эти две книги, как и дебютная, завоевали престижную премию «Smarties». «Кубок огня» смог побить рекорды продаж, будучи выпущенным по обе стороны океана – в Великобритании и Штатах (более 372 тыс. за первый день).

Через три года вышел «Орден Феникса» – все согласятся, что это самый непритязательный из семикнижия. Злые языки утверждали: это творческий кризис. Автор была не согласна с таким утверждением. Летом 2005-го года вышла еще одна книга-рекордсменка – о Принце-полукровке. В начале 2007-го была дописана седьмая часть («Дары смерти»). Ее продажа началась в июле того же года. Первый день преподнес приятный сюрприз: 11 млн. копий разошлись мгновенно.

Джоан Роулинг становится международной литературной сенсацией

В 1999 Роулинг становится международной литературной сенсацией, когда первые три книги серии «Гарри Поттер» заняли 3 верхних позиции в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс – достигнув аналогичного успеха в Великобритании. Суммарный тираж всех семи книг о приключениях Гарри Поттера составил 400 миллионов экземпляров.

В 2000 году компания Warner Brothers выпустила фильм по первой книге о Гарри Поттере, в 2011 году состоялась премьера восьмой, заключительной картины – прихотью киношников заключительный роман был разделен на две части. Все восемь картин занимали лидирующие строчки по сборам во всем мире. Роулинг говорит, что она писала Гарри Поттера, когда ей было очень плохо, и надо было чего-то достичь. «Не бросив вызов, я бы сошла с ума». Cейчас повесть о Гарри Поттере и его борьбе с Темным лордом – одна из популярнейших детских книг и уже носит гордое звание «детской книги тысячелетия», хотя, конечно, трудно считать ее целиком детской.

Сейчас бренд «Гарри Поттер» по самым скромным оценкам стоит более 15 млрд. долларов, а фильмы-экранизации стали коммерческими хитами. Джоан контролировала процесс съемок, чтобы не было грубых расхождений с ее книгами. Хотя писательница и зарекалась, что больше не станет издавать романы про Гарри, она нарушила обещание. В свет вышла книга про взрослых героев серии «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Роулинг, сама в полной мере познавшая бедность, очень много сил и средств отдает благотворительности, принимает финансовое участие в исследовании страшного заболевания, унесшего жизнь матери, – рассеянного склероза. Она уже пожертвовала на эти цели более 10 млн. фунтов. У писательницы также есть свой фонд, деньги из которого идут социально неблагополучным семьям. Вместе со Стивеном Кингом и Джоном Ирвингом читала в Радио-сити-мюзик-холле, передав все вырученные средства фонду Haven Foundation (помогающему людям искусства, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации) и медицинской организации «Врачи без границ».

Писательница не спешила вновь создать семью – все ее время занимало творчество. Но в декабре 2001-го года она снова стала супругой. Ее избранник – врач– анестезиолог Нил Майкл Мюррей (он моложе Джоан почти на пять лет).

От него автор самых известных романов фэнтези в 2003-м году родила сына Дэвида. Третий ребенок знаменитости – Маккензи – появилась на свет в январе 2005-го, ей была посвящена книга «Гарри Поттер и принц-полукровка».

Лондонский вокзал «Кингс-Кросс», с которого отправляется экспресс в школу чародейства Хогвартс, сыграл в биографии Джоан Роулинг огромную роль. Общеизвестно, что именно на этом крупном вокзале к отчаявшейся домохозяйке пришло вдохновение. А еще на его перроне начался роман родителей Джоан: англичанин-инженер Питер Джеймс Роулинг встретился с будущей женой Энн Волан.

Все книги про Вселенную Гарри Поттера вы можете найти в библиотеках города, как на русском, так и на украинском языках.