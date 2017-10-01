По ходатайству местной прокуратуры Татарбунарским районным судом Одесской области подозреваемый в убийстве 16-летней девушки арестован без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«В конце сентября вблизи с. Дивизия правоохранители обнаружили тело несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти», — напоминает прокуратура.

Отмечается, что в ходе первоочередных следственных действий правоохранители задержали 37-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении.

«Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Татарбунарского отдела полиции», — говорится в сообщении.