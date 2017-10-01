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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

У мужчины были обнаружены и изъяты пистолет и патроны

Категория: Новости

У мужчины были обнаружены и изъяты пистолет и патроны

Работниками сектора криминальной полиции Ренийского отделения полиции в ходе проведения оперативно-профилактической отработки по месту жительства 53-летнего мужчины были обнаружены и изъяты пистолет и патроны.  В пресс-службе Измаильского ОП сообщили, что в ходе проведения оперативно-профилактической отработки под названием «Оружие и взрывчатка» у 53-летнего жителя города Рени сотрудниками полиции был обнаружен и изъят пистолет марки «Beretta».  По факту незаконного хранения оружия следственным отделением было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

«В ходе досуденого следствия была получена оперативная информация о том, что мужчина по месту своего проживания еще хранит патроны. На основании постановления суда, правоохранителями был проведен санкционированный обыск в доме у 53-летнего гражданина, в результате которого в жилой комнате дома в ящике тумбочки правоохранители обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с патронами разного калибра в количестве 21 штука: 4 патрона калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 9 мм и 16 мелкокалиберных патронов. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Все изъято направлено на исследование. Проводятся мероприятия по установлению источника происхождения изъятого у мужчины оружия и боеприпасов», — сообщил и.о.начальника Ренийского отделения полиции майор полиции Вячеслав Дерменжи.  Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.



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