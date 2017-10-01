Активист одесского «Евромайдана» Сергей Гуцалюк собрался стать заместителем городского головы

Руководитель организации «Черноморское гайдамацкое объединение», активист одесского «Евромайдана» Сергей Гуцалюк не оставляет надежд стать заместителем городского головы.

Такое признание активист, называющий себя «атаманом гайдамаков», сделал на своей странице в Facebook, заявив, что за последнее время получил множество предложений от самых разных людей «на следующих местных выборах баллотироваться на пост мэра Одессы».

«Хочу сразу высказать своё мнение по этому, очень серьёзному вопросу… Так вот, я вижу себя вице–мэром по гуманитарным вопросам, у меня есть для этого и образование, и опыт, и желание», — написал «евромайдановец» и заверил, что сможет быстро «привлечь лучший опыт разных городов Украины».

По словам Гуцалюка, с его помощью Одесса действительно может стать Южной культурной столицей, при этом отмежевавшись от «принесённых из Москвы процессов, которые до 2014 года навязывались одесситам».

Добавим, что Сергей Гуцалюк является уроженцем Хмельницкой области. В 1999 году окончил исторический факультет Одесского национального университета имени Мечникова. Известен одесситам как давний политический соратник экс-мэра Эдуарда Гурвица. О своих чиновничьих амбициях «гайдамак» заявил ещё в начале осени 2016 года, когда сообщил журналистам, что ему предлагали выдвинуть кандидатуру на должность мэра Одессы на местных выборах осенью 2015 года.