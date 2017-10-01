Борьбу за Украину подстегнула поломка климата Атлантики

Этим летом жителей Западной Европы допекала сильная жара, а в сентябре – заявились ураганы, хотя и не столь разрушительные, как громившие Карибские острова и Флориду. Ухудшение климата стран Атлантики обостряет там нужду в «жизненных пространствах» и оживило интерес дальновидных бизнесменов к защищенной Карпатами малонаселенной пространной части Европы, ныне именуемой «Украина».

Тревога «Zangari» обоснована: Гольфстрим нарушен, в Европе холодает

Президент США Д. Трамп большую часть короткой беседы с П. Порошенко 21 сентября в Нью-Йорке уделил проблеме вреда от ураганов. Интриганы сочли это «троллингом» над гостем, попавшим на аудиенцию, но глупо принижать озабоченность американцев ростом бедствий от бурь, зачастивших в южные штаты этой страны.

Встревожены непогодой и в Европе. Так, с середины сентября обсуждают плохую весть, что предстоящая зима «станет самой суровой в последние 100 лет», а к 2030 году ожидается начало «ледникового периода», подобного закончившемуся три века назад. Этот прогноз климатолога Дж. Мэддена на сайте погоды www.exactaweather.com подкреплен странным для непосвященных аргументом: потеплели на 1° воды Тихого океана…

Потепление Японского и соседних морей само по себе не несет стужу, зато есть иная связь, замалчиваемая учеными: изменения температур в мировом океане связаны с «поломкой» главного океанического течения Атлантики – Гольфстрима. С 2010 года он ослаб и, теснимый встречными Лабрадорским и Восточно-Гренландским течениями, стал меньше согревать Нормандию, Ирландию, Британию, Скандинавию... Меньше влаги переносят теперь с Атлантики и пассаты умеренных широт, из-за чего этим летом на Пиренейском полуострове установилась аномальная жара, задевшая и другие страны Европы.

Замедление Гольфстрима отметил и журнал Nature, опубликовав в июне 2017 г. статью немецкого профессора Стефана Рамсторфа с презентацией исследований Потсдамского института изучения климатических изменений.

А первым отважился предостеречь об этом климатическом сдвиге «физик-теоретик доктор Gianluigi Zangari». О реальности его существования приходится догадываться, изучая учетную карточку на сетевом портале Linkedin.com. Тем не менее, именно Zangari дерзнул известить мир о проблеме «остановки Гольфстрима» после утечки в Мексиканский залив огромной массы нефти из-за аварии на плавучей нефтебуровой платформе DeepwaterHorizon, арендованной компанией Вritish Рetroleum (BP).

Поломка Гольфстрима, не признаваемая «катастрофой»

Некоммерческие сайты, типа Тhetruthsoldier.com, в июле 2010 г. предъявили публике краткий, как сигнал «SOS», доклад Zangari «Риск глобальных климатических изменений из-за разлива нефти ВР». Там указано, что 12 июня в Мексиканском заливе близ места аварии на DeepwaterHorizon прервалось движение петлевого участка Гольфстрима, что грозит опасными нарушениями климата в прилегающей зоне и всей Северной Атлантике. Факт этой «поломки» был подтвержден снимками тепловизоров, отразив динамику нарастания указанной аномалии с 18 мая по 12 июня 2010 года.

Перемена в климате Северной Атлантики, указаннаяZangari, изменит судьбы жителей по обе стороны этого океана. Тем не менее, мировые СМИ, якобы падкие на сенсации (о нарядах и похождениях «звезд»), предпочли бойкотировать этувесть, «вредную» бизнесу менеджеров и владельцев ВР, одной из крупнейших нефтяных ТНК, влиятельной в медиа-сфере. Ряд публикаций о «поломке» Гольфстрима даже удалили с интернет-сайтов, а ученые жаловались на усложнение доступа к данным Колорадского Центра Исследований Астродинамики (CCAR) и спутниковым снимкам NASA, позволившим Zangari выявить аномалию в формировании океанического течения.

Увы, среди коллег и активистов тысяч НГО мало кто поддержал тревогу неименитого физика, а кое-кто - ринулись «опровергать». В Рунете против Zangari сразу ополчился А. Бондаренко: сей доктор географических наук вещал, будто Гольфстрим не переносит воду, и авария в Мексиканском заливе никак не изменит климат. Пропагандировали эту контрверсию доктор физико-математических наук В. Бояринцев и иные отрицатели катастрофы, жонглируя заумными словесами про «меандрирование» и «волны Россби», «нутацию земной коры» и гравитационное действие Луны. Умнее выгораживает нефтяников С. Рамсторф, сеющий мнение, что Гольфстрим замедлился из-за таяния ледников Гренландии и началось это за 40 лет до ЧП на Deepwater Horizon.

О ненадежности версий,удобных ВР,можно судить по мутации заявлений именитого геобиофизика А. Карнаухова. В августе 2013 года он в интервью для РБК дал прогноз сильного похолодания и связал его с нефтяным разливом 2010 года, но после получения гранта для своих изысканий присоединился к хору называющих причиной «поломки» Гольфстрима – «глобальное потепление». А публикацию прежнего мнения этого ученого убрали с сайта РБК (остались лишь репосты в региональных СМИ).

Когда Украина покажется «раем»

Ухищрения толкователей помогают держать в неведении определенные группы людей, но не отменяют климатический сдвиг в Атлантике. А дальнейшее похолодание на северо-западе Европы и засуха на Пиренеях подстегнут миграцию оттуда в более благодатные края. История таких кочеваний вновь интересует исследователей, как, например, Ю. Лубочкина. И находятся новые подтверждения версии, что 5 тысяч лет назад «индоевропейские» племена стали покидать прежний ареал обитания (где-то в Бактрии) из-за… ухудшений там климата.

В Европе одной из зон притяжения беженцев от непогоды является Украина, которую, по расчетам синоптиков, не сильно затронет похолодание, а в южных регионах климат даже приблизится к нынешнему «средиземноморскому». И если гостившие в нашей стране в 2012 году футбольные болельщики из Швеции и других стран признали Украину «пивным раем» из-за низких цен (в недооцененной местной валюте) на продовольственные товары, то регионы Прикарпатья и Северного Причерноморья близки к «райским» по условиям погоды. А значит – прибавится желающих переселиться туда из зон бедствий.

Насколько массово и на каких условиях иностранные беженцы от непогоды смогут заселять Украину, зависит от благодушия ее нынешних обитателей (Aborigines) и действий украинских властей. Пока политика чрезмерной «открытости» гостям из ЕС, коррупция в Государственной миграционной службе Украины, рост внешних зависимостей правительства и дешевизна местных товаров, усугубляемая разорением населения, провоцируют сценарий «нашествия», хотя и не столь кровопролитного, как монголо-татарское в XIII веке. Такой прогноз социально-демографического сдвига обоснован не только интересом западных инвесторов к реконструкции автодорог в Украине, но и прекращением работ по очистке вод Атлантики, загрязненных нефтяниками ВР.

Недоликвидация аварии ВР – климатическая «мина» барыг

Всемирно известный курортами регион Карибского моря ныне отпугивает отдыхающих ухудшением биохимического состава воды в Мексиканском заливе и усилением ураганов. Зарядиться энергией сентябрьскому мега-урагану «Ирма», затем «Марии», а годом ранее «Николь» помогло замедление теплообмена в зоне утечки нефти после взрыва на DeepwaterHorizon. Такое влияние аварии на течение вихрей у Карибских островов упорно «не замечают» штатные климатологи, но это легко заметить на схемах путей движения указанных стихий.

Роковой аварии в 2010 году на нефтяной платформеDeepwaterHorizon посвящено немало публикаций. Подсуетились и издания, спонсируемые нефтяными ТНК. Так, журнал «правозащитного центра Bellona» в 2011 году отметил «заслуги» управляющих BP в ликвидации последствий аварии, вызваннойкрахом их бизнес-проектадобыть нефть из гигантского месторождения Тайбер. Журналисты Bellona, презентуя публичный отчет «генерального менеджера по локализации разлива ВР» Висама ал Монтири, сообщили, что BP заплатила 11 млрд. долларов США за работы по тушению пожара, закупорке своей скважины и удалению нефти, включая около 400 «контролируемых поджогов крупных нефтяных пятен». Для этого задействовали 6 буровых платформ, 6500 судов, 125 самолетов, 48 тысяч рабочих и волонтеров из 5 штатов США!

Умолчали «правозащитники» из Bellona о более важном, волнующем местных жителей и дальновидных ученых: об ущербе природе Карибского моря, «колыбели» Гольфстрима. После пожара на Deepwater Horizon из пробуренной в заливе скважины за 152 дня в море вытекло около 682 тысяч тонн нефти, создав нефтяное пятно площадью 75 тысяч квадратных километров! И лишь малую часть этих нефтепродуктов удалили механической сборкой или выжиганием, поскольку президент США Б. Обама разрешил «ликвидаторам аварии» применить технологию сгущения нефтепродуктов «диспергентами» семейства Corexit 9500 и Corexit 9527. Их вылили около 19 млн. литров на 1 млрд. литров нефти, вызвав… оседание слипшихся нефтепродуктов на дно морское. И эта «чистка» поверхности моря загрязнила (убив морскую флору и фауну) значительную акваторию близ Юкатанского и Флоридского проливов. Обследуя дно в зоне поражения, океанологи выявили скопления нефтепродуктов, крупнейшее из которых имело толщину 90 метров (!) и протяженность 16 км. Но извлечь их и как-то «освоить» хозяева ВР сочли невыгодным и оставили там, на беду жителей соседних стран.

Точный учет ущерба от той катастрофы никто не провел, и управляющие ВР заключили с правительством Б. Обамы сделку о признании за собой 67% ответственности за аварию и выплате 20,8 миллиарда долларов штрафа… в рассрочку: в течение 16 лет (после этого котировки акций ВР на биржах выросли, компенсируя их владельцам потери). Еще 30% ответственности суд Нового Орлеана возложил на оператора сгоревшей и затонувшей платформы – компанию Transocean и 3% – на Halliburton (не обеспечившую надежное цементирование скважины). Соучастникам той техногенной катастрофы крупно повезло, что главой США был податливый Нобелевский лауреат Б. Обама, а не лидер, отстаивающий интересы сограждан…

Кто виновен больше?

Политическая вина за ненадлежащую очистку вод Мексиканского залива и последовавшую «порчу» климата лежит на тогдашних правителях США, начиная с экс-Президента Б. Обамы. Никто пока даже не пытался поднять этот вопрос.

Нет ясности и с причинами аварии на Deepwater Horizon, которых специалисты выявили целый ряд. Изначально инженеры ВР недооценили силу напора нефти в пробуриваемой скважине. А буровики компании Transocean, торопясь выполнить цементирование скважины в сжатые сроки (за 51 день вместо запланированных 78) нарушали технические нормы. Так, последнюю секцию скважины устанавливали способом проталкивания надставки хвостовика, что более рискованно, но сулило экономию до 10 млн. долларов. А чтобы сэкономить 10 часов рабочего времени и более 400 000 долларов платы за аренду платформы и выполнение работ, руководитель инженеров ВР Г. Вальц приказал использовать лишь 6 центраторов, а не 21, как планировал инженер Дж. Гальяно из Halliburton. Заодно ВР отказалась от регламентных работ акустической дефектоскопии цементирования скважины. А явной «халатностью» стало неисправное состояние противовыбросового «превентора» (устроенной на дне над устьем скважины 5-этажной башни из множества задвижек).

«Старт» аварии дало указаниеГ. Вальцапри бурении 20 апреля применить в качестве «защитного столба» не буровой раствор, а… морскую воду, закачав ее раньше срока (до схватывания цементной «пробки», установленной специалистами Transocean на превенторе). И продолжали бурить (сделав две паузы) – даже когда в бурильной колонне начало аномально расти давление. В итоге из скважины вырвался столб метана и нефти, вызвав пожар, уничтоживший Deepwater Horizon и 11 из находившихся там 126 специалистов.

Поскольку то ЧП случилось в годовщину рождения А. Гитлера (в 4 часа по всемирному времени 21 апреля), конспирологи подозревают, что маниакальное нарушение технических норм менеджерами ВР диктовалось не только алчностью директората ВР, но и тайной симпатией к «3-му Рейху». В любом случае, природе и экономике южных штатов США нанесен колоссальный ущерб, который «рикошетом» вызвал замедление Гольфстрима и последующие катаклизмы, усилив нужду жителей Западной Европы в новых жизненных пространствах.