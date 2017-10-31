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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Категория: Новости


Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Китайская народная республика отмечала 68-ю годовщину со дня образования.  По такому случаю, в Генеральном консульстве Китая в Одессе, состоялись торжественные мероприятия, с участием первых лиц города и области, народных депутатов Украины разных созывов иностранных дипломатов. Кроме того, поздравить дружественную страну с годовщиной, пришли известные представители творческой и научной интеллигенции нашего города.

Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао Сян жун в своем выступлении отметила, что за 68 лет Китай под руководством коммунистической партии, используя принципы коллективного руководства, добился выдающихся результатов в деле построения социализма с китайской спецификой. Только за первое полугодие нынешнего года ВВП Китая составил 5 триллионов 700 миллиардов американских долларов, рост по сравнению с предыдущим периодом  увеличился на 6,9 процентов, реальные доходы на душу населения выросли на 7,3 процента, число занятых увеличилось на 7,35 млн. человек.

Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Также Генеральный консул отметила основные причины такого ошеломляющего роста в 1978 году Китай начал проводить политику реформ и открытости, благодаря которой, Китай в течение 38 лет превратился из крайне бедной страны во вторую экономику мира. Вывел из черты бедности 700 миллионов человек и значительно повысил уровень жизни 1 миллиарда 300 миллионов человек, в этом году в Китае построен, первый в мире, квантовый компьютер, протяженность высокоскоростных железных дорог занимает первое место в мире. Успешно запущена собственная космическая станция. В настоящее время в КНР обучается около 2000 украинских студентов, в Украине 4000 китайских более 500 из которых обучаются в Одессе.

В Китае говорят, что отношения между государствами зависят от дружбы между народами, когда сердца людей близки, то в мире будет гармония.

Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Говоря о сфере образования,  необходимо отметить, что в Международном гуманитарном университете, в этом году, набрано рекордное количество студентов, желающих изучать в качестве первого языка китайский на факультете лингвистики и перевода. Кроме того, на данный момент китайский язык изучает около 200 студентов колледжа МГУ. У нас преподают волонтёры из Института Конфуция, они проводят со студентами дополнительные занятия по каллиграфии, деловому китайскому языку и это очень важно, так как помогает лучше понять культуру и традиции Китая. Общеизвестно, что в Китайской Народной республике очень мощная экономика и огромный рынок. Для Украины это серьезные возможности для бизнеса и одесского в том числе.  Я думаю, все, что мы делаем для развития отношений Китая и Украины -  это очень важно. Мы, к примеру,  планируем открыть в Одессе центр по оказанию, юридических услуг для граждан Китая, которые находятся здесь в Одессе. Этот вопрос мы обсудили с госпожой Генеральным консулом и достигли определенности и взаимопонимания,
 - подчеркнул народный  депутат Украины, президент МГУ Сергей Кивалов.

Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Отметим, что студенты Международного гуманитарного университета регулярно выигрывают стипендии для обучения в университетах Китая, проходят стажировки в Харбинском педагогическом университете, Харбинском Инженерном университете, Инженерно-техническом университете города Ухань, а недавно 2 студентки победили в международном конкурсе «Мост. Китайский язык». Сегодня ведутся переговоры на тему открытия филиала института Конфуция при МГУ,  а на базе школ города Одессы стартуют курсы китайского языка для школьников.

 

 

 

 

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Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере
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