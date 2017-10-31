Китай – Одесса: сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сфере

Китайская народная республика отмечала 68-ю годовщину со дня образования. По такому случаю, в Генеральном консульстве Китая в Одессе, состоялись торжественные мероприятия, с участием первых лиц города и области, народных депутатов Украины разных созывов иностранных дипломатов. Кроме того, поздравить дружественную страну с годовщиной, пришли известные представители творческой и научной интеллигенции нашего города.

Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао Сян жун в своем выступлении отметила, что за 68 лет Китай под руководством коммунистической партии, используя принципы коллективного руководства, добился выдающихся результатов в деле построения социализма с китайской спецификой. Только за первое полугодие нынешнего года ВВП Китая составил 5 триллионов 700 миллиардов американских долларов, рост по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 6,9 процентов, реальные доходы на душу населения выросли на 7,3 процента, число занятых увеличилось на 7,35 млн. человек.

Также Генеральный консул отметила основные причины такого ошеломляющего роста в 1978 году Китай начал проводить политику реформ и открытости, благодаря которой, Китай в течение 38 лет превратился из крайне бедной страны во вторую экономику мира. Вывел из черты бедности 700 миллионов человек и значительно повысил уровень жизни 1 миллиарда 300 миллионов человек, в этом году в Китае построен, первый в мире, квантовый компьютер, протяженность высокоскоростных железных дорог занимает первое место в мире. Успешно запущена собственная космическая станция. В настоящее время в КНР обучается около 2000 украинских студентов, в Украине 4000 китайских более 500 из которых обучаются в Одессе.

В Китае говорят, что отношения между государствами зависят от дружбы между народами, когда сердца людей близки, то в мире будет гармония.

Говоря о сфере образования, необходимо отметить, что в Международном гуманитарном университете, в этом году, набрано рекордное количество студентов, желающих изучать в качестве первого языка китайский на факультете лингвистики и перевода. Кроме того, на данный момент китайский язык изучает около 200 студентов колледжа МГУ. У нас преподают волонтёры из Института Конфуция, они проводят со студентами дополнительные занятия по каллиграфии, деловому китайскому языку и это очень важно, так как помогает лучше понять культуру и традиции Китая. Общеизвестно, что в Китайской Народной республике очень мощная экономика и огромный рынок. Для Украины это серьезные возможности для бизнеса и одесского в том числе. Я думаю, все, что мы делаем для развития отношений Китая и Украины - это очень важно. Мы, к примеру, планируем открыть в Одессе центр по оказанию, юридических услуг для граждан Китая, которые находятся здесь в Одессе. Этот вопрос мы обсудили с госпожой Генеральным консулом и достигли определенности и взаимопонимания,

- подчеркнул народный депутат Украины, президент МГУ Сергей Кивалов.

Отметим, что студенты Международного гуманитарного университета регулярно выигрывают стипендии для обучения в университетах Китая, проходят стажировки в Харбинском педагогическом университете, Харбинском Инженерном университете, Инженерно-техническом университете города Ухань, а недавно 2 студентки победили в международном конкурсе «Мост. Китайский язык». Сегодня ведутся переговоры на тему открытия филиала института Конфуция при МГУ, а на базе школ города Одессы стартуют курсы китайского языка для школьников.