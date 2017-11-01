Гулял в Приднепровье Батько Махно

Революция 1917 года пробудила не только массовое движение населения за улучшение своей жизни, но и способствовала выдвижению вождей из простых рабочих и крестьян. Вспомним слова Павла Тычины: «Хай чабан, усi гукнули, за атамана буде». И действительно, в те годы рядовые рабочие становились командирами полков, батальонов, дивизий. К примеру, Луганский слесарь Клим Ворошилов, кузнец Семен Буденный стали видными командирами и маршалами. И таких было много. Но среди них особо выделяется Нестор Махно. Это действительно народный самородок. О нем написано много работ, поставлены фильмы и спектакли, но его краткая, неповторимая жизнь не вписывается ни в какие рамки ни литературы, ни искусства.

Уже дата его рождения символическая – 7 ноября 1888 года. Он словно предвестник октябрьской революции, в которой принимал самое активное участие. И кто мог представить, что в бедной крестьянской семье, в которой было пять детей, в мало кому в то время известном селе Гуляйполе родился будущий Главнокомандующий Советской Революционной Рабоче-крестьянской армией Екатерининского района, командир бригады РККА, комдив 1-й повстанческой дивизии, командир «Революционной повстанческой армии Украины»?!

Всех титулов приверженца анархии не перечесть. Этот человек всю свою краткую жизнь вел борьбу за справедливость в том виде, в котором лично ему она представлялась. Родители дали ему окончить сельскую церковно – приходскую школу, а дальнейшие науки он познавал сам. Зато он до тонкости познал законы и методы ведения революционной и партизанской войны.

По своей натуре он бунтовщик. С семи лет начал работать то батраком у сельских богачей, то на заводе в литейном цехе. Поэтому познал нужду и умел ценить добро. Подрос, в 1905 году сдружился с местными анархистами и участвовал в бандитских нападениях. Поэтому по нему, как говорят, постоянно тосковала тюрьма. Первый раз его арестовали в 1906 году за хранение оружия. Вышел на свободу, но ненадолго. В октябре 1908 года снова арестовали по обвинению в покушении на жизнь. Освободился 4 июля 1909 года, а 26 августа этого же года снова был арестован за убийство стража порядка. Военный суд в Одессе приговорил его к смертной казни. На этот раз бунтаря спасло от смерти то, что родители изменили его дату рождения, и к вынесению приговора он считался несовершеннолетним. Поэтому вместо смертного приговора ему дали 10 лет каторги.

Отбывать срок Нестору пришлось в Московской тюрьме Бутырке. Там Махно сблизился с политическими заключенными анархического толка. Что еще больше его приблизило к анархическому бунтарству. Свое заключение он употребил для повышения знаний, для этого усердно использовал тюремную библиотеку. Но его бунтарский характер проявлялся и в тюрьме, за что был частым «гостем» карцера. А это отразилось на его здоровье: Нестор заболел туберкулезом и ему вынуждены были удалить часть легких. Не поэтому ли Махно в военных походах предпочитал тачанку, а не верховую лошадь?

От полного отбывания тюремного срока Нестора освободила февральская революция 1917года. Освободившись, Махно направился в родное село, где возглавил комитет по спасению революции. С этого времени начинается его активная революционная и военная деятельность. За ним шли те, кто тогда считал себя угнетенным царской властью и помещиками. Его избирали руководителем комитетов и советов. А когда в стране началось корниловское вооруженное выступление, Махно создал комитет защиты революции при созданном им же Совете.

В те дни защитникам нужно было оружие, тогда Нестор предложил комитету провести конфискацию оружия у помещиков, кулаков и немецких колонистов. Так началось вооружение гуляйпольского отряда. А затем решили провести конфискацию помещичьих земель в пользу крестьян. По сути, Махно опередил Ленина, который провозгласил «Земля – крестьянам».

За благо народа против всех

Такую характеристику можно дать поступкам и действиям Нестора Махно. Его главный лозунг «освобождение угнетенных народов» был созвучен с лозунгами коммунистов, поэтому он то примыкал к большевикам, то сближался с анархистами. Он боролся с несанкционированными поборами и грабежами, что вызывало одобрение у местных крестьян, и они оказывали повстанцам поддержку. Когда в районе начались боевые столкновения с войсками атамана Краснова и сторонниками УНР, видя слабость собственных сил, Махно заключил соглашение с екатеринославскими большевиками о совместных действиях. Тогда он был назначен Главнокомандующим Советской Революционной Рабоче – крестьянской армией Екатеринославского района. Тогда они вместе славно повоевали и отбили у петлюровцев Екатеринослав. Правда, петлюровцы предприняли контрнаступление и город себе вернули. Махно вынужден был вернуться на правобережье Днепра

Еще не раз Махно поддерживал большевиков в борьбе с белогвардейцами, но как только чувствовал силу своего войска, он стремился вести самостоятельную войну. В своих действиях он стремился иметь больше независимости от кого бы то ни было. В резолюциях съездов, которые проводил Махно, чувствовался дух анархистских идей. «Районный съезд настойчиво призывает товарищей крестьян и рабочих, чтобы сами на местах без насильственных указов и приказов, вопреки насильникам и притеснителям всего мира строили свободное общество без властителей панов, без подчинения рабов, без богачей, и без бедняков». В этом отражалась вся идея Нестора Ивановича: «Долой власть, да здравствует анархия – мать порядка!»

Махно не воспринимал лозунги и идеологию большевиков. Он говорил: «Прикрываясь лозунгами «диктатуры пролетариата», коммунисты-большевики объявили монополию на революцию своей партии, считая всех инакомыслящих контрреволюционерами». Такое для махновцев было неприемлемо. Выступая на гуляйпольском съезде фронтовиков, советов и подотделов 14 февраля 1919 года, Махно заявил: «Я призываю всех к единению, ибо в единении залог победы революции над теми, кто стремится ее задушить. Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжелой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие друзья!» Но если они идут сюда с целью монополизировать Украину – мы скажем им; «Руки прочь!» В этом весь свободолюбивый дух народного бунтаря – анархиста.

Махно был непримирим к любым формам насилия, но сам требовал от подчиненных полного повиновения. Были случаи, когда он собственноручно расстреливал провинившихся. В гражданскую войну о нем ходили слухи, как о яром антисемите. Но это не совсем так. В его подчинении находился отдельный еврейский батальон. А вот националистический атаман Григорьев был ярым антисемитом, за что Махно его презирал. И несмотря на то, что они совместно воевали, когда Григорьев отказался вести борьбу против белых, Махно его застрелил и сразу же послал телеграмму в Москву с сообщением: «Нами убит известный атаман Григорьев».

Махновцы лихо воевали против белых, немцев, литовцев, петлюровцев, деникинцев и большевиков. Нередко он неожиданно менял свое отношение к вчерашним врагам и становился их союзником. Это непостоянство и погубило его в конечном счете. Но сила махновцев заставляла себя уважать и врагов, и союзников. Хотя у Махно, по сути, не было постоянных союзников, а были попутчики или враги. Но с силой махновского движения вынуждены были считаться все. Ведь его небольшой отряд, в 1917 году состоявший из нескольких десятков бойцов, в 1921 году превратился в армию, насчитывавшую более 10 тысяч штыков.

Как известно, сильных или боятся, или уважают, но всегда должны считаться с ними. Нестор Махно за все годы независимой борьбы встречался со многими видными военными и политическими деятелями. Был у него разговор и с Владимиром Лениным. Вождь пролетариата интересовался настроением крестьян в его крае, давал советы. Нестору Ивановичу понравился Ленин, его взгляды на революцию и дальнейшее развитие России.

Однако о Махно ходили слухи, что он не всегда придерживается дипломатии и парламентаризма. Однажды к нему пришел парламентарий от Врангеля, который хотел наладить связь с Махно для совместной борьбы с Красной армией, но 9 июля эмиссара белых махновцы расстреляли.

Несмотря на беспрерывные походы, партизанское движение, Нестор Иванович оставался мужчиной и стремился иметь свою семью. Первая его жена Анастасия Васецкая была его землячкой, из Гуляйполя. Женились они в 1917 году. Однако вскоре Нестор ушел в поход, а его земляк сообщил Анастасии, что Махно погиб. Очевидно, жена Нестора была видной женщиной, поэтому долго не ходила вдовой, а снова вышла замуж. Вернувшись, Нестор не стал мстить бывшей, а в июле 1919 года женился на Галине Кузьменко, которая стала его боевой подругой и делила с ним невзгоды во всех боевых походах.

Вообще-то Махно, несмотря на маленький росточек и неказистый вид, был кумиром многих женщин. Вкусивший вдосталь славы, он не был обделен лаской и настойчивым вниманием прекрасного пола. Лошади и тачанки махновцев прогрохотали по степям Украины, неся народу волю и право на землю. Его непререкаемый авторитет усмирял самых отчаянных его соратников. За все это его уважали соратники, и в 30 лет он был удостоен народом звания казацкого батьки.

Последний боевой поход Махно совершил на Крым, чтобы вместе с Фрунзе разбить войска Врангеля. Когда война с белыми окончилась, 26 ноября 1920 года войска Фрунзе внезапно напали на махновцев. Большевики не могли простить Махно его постоянные измены и решили окончательно разбить его армию на полуострове. Однако махновцам удалось порваться на простор. Но его армия не имела поддержки среди населения правобережья Днепра. Он решил было пробиться в Галицию и там поднять восстание. Но соратники не поддержали его в этом. Лишь небольшой отряд остался с ним, с которым Махно прорвался к румынской границе. Однако румыны вскоре передали его и оставшихся бойцов Польше. Поляки обвинили Махно в попытке организовать восстание в Восточной Галиции. Так он попал в тюрьму, где 30 октября 1923 года у них с Галиной Кузьменко родилась дочь Елена. В апреле 1925 года Нестор перебрался в Париж. Здесь он принимал участие в публичных дискуссиях о махновском движении и анархизме, публиковал статьи и брошюры на эту тему. В начале 1934 года его старая болезнь обострилась и в июле он скончался. Его прах был похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Бунтарь-анархист умер, но его опыт ведения войны живет и ныне. Суть его заключается в ведении подвижной обороны и нанесении внезапных ударов по тылам противника. Эти навыки пригодились войскам спецназначения и в наши дни. Его революционные традиции использовал партизанский вожак кубинец Че Гевара, который считал Нестора Махно своим учителем. Весной 1968 года восставшие студенты Парижа подняли на баррикадах черные флаги «VIVA NESTOR!». Анархисты Испании просили Батьку возглавить их борьбу за республику в гражданскую войну, но больной кумир уже не мог принимать участие в такой борьбе.