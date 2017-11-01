Контрреволюция клептократов

Этой осенью позорное лидерство украинских властей в рейтингах «коррупционности» усугубил новый антирекорд: зачастили жалобы европейским политикам на то, что правящие в Украине мешают работать вновь созданным антикоррупционным службам. А теперь и среди этих правоохранителей возникла нешуточная «перестрелка» обвинениями. Неладное творится в державе после «революции Достоинства». Кому же выгодно и кто виноват, что «не идут дела» у органов, признанных защищать сограждан от расхищения крупных сумм бюджетных средств и иных «коррупционных» деяний?

Политики ведут к «коллапсу» в НАБУ и к «параличу правосудия»

15 ноября руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнародовало «важливе оголошення»: в ноябре его работа может быть «полностью парализована» из-за интриг политиков! Конкретно там отмечены: подписание Президентом П. Порошенко нового Закона Украины №6232 (инициированного им же) и поддержка этого частью нынешних депутатов Верховного Совета Украины. К этой новации НАБУ указало в «оголошенні» существенные замечания.

Во-первых, отвлекая НАБУ от начатых и готовящихся расследований деяний высокопоставленных должностных лиц, новаторы удумали с 20 ноября свалить передать двум сотням детективов этого бюро около 3,5 тысяч криминальных дел, которые ранее мурыжили копили служащие украинских прокуратур, не доведя до логического конца (передача в суд или «закрытие» на законных основаниях). Передаваемые дела были зарегистрированы до декабря 2015 г. и в большинстве своем – «висяки» с нехваткой доказательств (а часть улик легко затерять в ходе затеянной передачи документов из прокуратур – в НАБУ, чьи отделы находятся в стадии формирования и комплектования кадрами)...

Во-вторых, вводят лимит, которого, как жаловались «в оголошенні» НАБУ, нет «мабуть, у жодній цивілізованій країні світу» – просрочка: после устанавливаемого срока следователи обязаны закрывать уголовные дела, независимо от степени раскрытия преступлений. Это не позволит привлечь к ответственности массу соучастников криминала, что противоречит интересам не только сыщиков, но и потерпевших (включая государство). Но кому-то было невтерпеж, хотя, как увещевают жалобщики НАБУ:

«У практиці правоохоронних органів Європи та США є чимало випадків, коли розслідування особливо складних злочинів тривали роками. І це при тому, що процес досудового розслідування у більшості країн Заходу є значно простішим ніж в Україні».

В-третьих, (впервые в мире) создают «сыскарям» издевательскую помеху: чтобы провести обыск надо не только получить в суде разрешение, но и доказать, что подозреваемый ранее отказался «від добровільної видачі предметів чи документів, які планується відшукати». А значит, сперва сыщики должны уведомить («Мы – хотим искать»)... подозреваемого: сами должны «слить информацию», что спустя время могут обыскать фигуранта или его помещение и он будет уличен, если не перепрячет искомое. А поскольку современные коррупционеры не склонны совершать явки с повинностью, то такие упреждения об обысках низведут работу сыщиков – в «сизифов труд» (заодно снизив нужду в услугах адвокатов и ценность их советов).

В-четвертых, резко сужают следователям доступ к судам. Им разрешают получать разрешения на необходимые процессуальные действия – лишь в границах «територіальної юрисдикції суду, де знаходиться орган досудового розслідування як юридична особа». Это еще более затянет процесс согласований в досудебных расследованиях: в Киеве нагрузка массы таких обращений создаст специфическую очередность их рассмотрения, а в местностях, где суды по разным причинам не работают (судьи уволены или убыли в отпуска), следователям придется «загорать» или, рискуя волей, идти на процессуальные нарушения...

В-пятых, рекордно расширив компетенцию «судебной ветви власти», ввели требование к следователям назначать следственные экспертизы – лишь с разрешения «следственных судей», которых делают активными участниками следственных действий, наделив правом (из компетенции сыщиков) по своему выбору назначать эксперта или экспертное учреждение в тех или иных расследованиях. Поэтому теперь ОПГ смогут крупно экономить на оплате услуг адвокатов и «кротов» в правоохранительных органах: достаточно в местах совершения преступлений брать под контроль (подкупом или шантажом) – «следственных судей»...

Кому понадобилось так «реформировать» работу следователей? Уж не юристы ли криминалитета сочинили и лоббировали новации ЗУ №6232? Не потому ли его скрывали от публики, что тоже отмечено в «оголошенні» НАБУ:

«Голова ВРУ підписав закон майже через місяць – 30 жовтня, причому остаточного варіанту, в якому законопроект направлено на підпис Президенту України, в публічному доступі досі немає»?

Возглавить «антикоррупцию» – последний шанс мишеней НАБУ

Обнародовав «оголошення» с указанными выше пугающими наблюдениями, руководители НАБУ убыли на проходившую 15-17 ноября в Лиссабоне 17-ю международную конференцию EPAC/EACN. Там эти последователи «комиссара Катанья» могли не только детальнее пожаловаться на козни соавторов ЗУ №6232, но и безопасно презентовать недавно начатые расследования масштабных растрат:

– при закупках топлива – чинами в Минобороны;

– на ремонтах автодорог – чинами в Минтрансе;

– на закупках рюкзаков для сотрудников МВД;

– на проекте «Стена» – исполнителями и кураторами;

– на ремонтах бронетехники – бизнесменами, близкими Президенту П. Порошенко...

Визит, похоже, добавил директору НАБУ А. Ситнику с коллегами вдохновения: 18 ноября они опубликовали своеобразный отчет о работе, «бесшабашно» снабдив сообщение критикой работы судов Украины. Последние, как попрекает НАБУ, не начали рассмотрение (в ряде случаев – более 1,5 лет) 34 уголовных дела из 97, расследованных НАБУ и подкрепленных обвинительными актами прокуроров САП. При этом 3 ноября ими был арестован глава Хозяйственного суда Сумской области, расследование против которого пополнило список из находящихся в производстве НАБУ 461 дел.

Демонстрируя готовность «пересажать всех» VIP-коррупционеров, в т. ч. связанных с Президентом Украины П. Порошенко, «охотники» из НАБУ стали, по наблюдениям политологов, не просто «головной болью», а реальной «угрозой» лишения власти для нынешних правителей Украины. Ранее был арестован (дело отправлено в суд) близкий П. Порошенко глава ГФС Р. Насиров с заместителем. 30 октября, как сообщала пресс-секретарь НАБУ, там завели расследование («по факту возможного незаконного») против самого Генерального прокурора и (кума нынешнего Президента). 31 октября были задержаны заместитель министра МВД и его сын по «делу рюкзаков». А прежде было начато расследование о «незаконном обогащении» министра инфраструктуры Украины и при такой тенденции следующими могут стать вице-премьер или даже сам глава КМУ…

Работа НАБУ в таком темпе грозит лишить украинских чиновников половины их высших начальников. И заинтересованные представители разных ветвей власти активизировали совместные контрдействия. Так, 9 ноября был срочно принят и подписан Президентом Порошенко (вступив в силу 15 ноября) очень хитрый закон № 2190-VIII. Согласно этой новации, должности назначаемых главой государства глав областных и районных государственных администраций исключены из категории «госслужащих»: занимающих эти посты велено считать «простыми смертными». Это усложнит главам госадминистраций управление подчиненными, зато дает им юридическое основание «выпасть» из круга лиц, подследственных НАБУ. Инициаторами той ноу-хау числятся депутат от БПП А. Лопушанский и семь сотоварищей из группы «Воля народа», внесшие 20 сентября на рассмотрение ВРУ соответствующий законопроект.

Но тактика уклонения – не лучший метод защиты: эффективнее – атаковать неприятеля (выгоднее – чужими руками). Знающие это спешно затеяли создание в Украине новых и более послушных себе «антикоррупционных» служб. В конце октября лично Президент Порошенко озаботился созданием (при КМУ и АП) Службы финансовых расследований, а 17 ноября он спешно утвердил назначение руководителей новой создаваемой под контролем «исполнительной власти» структуры, именуемой «Госбюро расследований» (ГБР). Поясняя этот маневр, журналист-разоблачитель С. Лещенко раструбил через СМИ, что назначаемый главой ГБР Р. Труба – прикрытие для назначенных его заместителями выходцев из прокуратуры О. Варченко и А. Буряка, которых подозревают в сотрудничестве с И. Кононенко, главным бизнес-партнером П. Порошенко. Причем, утверждение этих кандидатур «независимой комиссией» было – профанацией: требуемый от «комиссаров» результат кто-то из них «слил» журналистам за сутки до официального «голосования» данного вопроса. И грянул новый скандал, о котором узнали западные наблюдатели…

Скандальная это работа – уличать VIP-чинов

Против не знающих меры руководителей НАБУ активизирован другой «фронт» – публичных нападок. 8 ноября нардеп Т. Чорновил, вспомнив былую работу «фейкомета», выступила на брифинге в здании ВРУ с заявлением о своем подозрении, что НАБУ намерены вернуть сбежавшему нардепу А. Онищенко средства, арестованные на банковских счетах его компании, и ради этого открыли уголовное дело против служащих «Ощадбанка». Но в НАБУ это опровергли – с лету: на ответной пресс-конференции, показав копии документов, пояснили, что деньги они ищут, но не для беглеца, а для казны, и вызвано это пропажей из госбанка «арестованных» $156,8 млн. и 281 тыс. грн. При этом заключать договоры с фигурантами расследований (в т. ч. с А. Онищенко) – прерогатива Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и сыщики НАБУ таким не занимаются.

Оплошавшую Т. Чорновил в телеэфирах вскоре заменила Т. Корчак, глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Оказалось, что НАПК направило директору НАБУ протокол о предполагаемом административном правонарушении. Тот, прибыв в НАБУ, ознакомился с обвинением и пообещал доказать свою правоту в суде. Но сперва НАБУ легко уличило в должностных нарушениях саму Т. Корчак, а ряд ее подчиненных публично сообщили и о других фактах «поблажек» со стороны главы НАПК в интересах высших чинов: в том числе, в декабре 2016 г. там было «не прозрачно» принято решение (под грифом «Для служебного пользования») разрешить большой группе чиновников исправить свои декларации о доходах за 2015 год – задним числом (в первые месяцы 2017 г.). Поэтому выпады шефини НАПК против главы НАБУ – не случайность: правящие умеют «укрощать» и переманивать на свою сторону нестойких «антикоррупционеров».

Примечательно, что 16 ноября представитель ЕС в Украине Хюг Мингарелли решился заступиться за другую опекаемую Западом службу – САП. На собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве Хюг призвал премьер-министра В. Гройсмана «не мешать работе» следователей этой прокуратуры (чьи руководители более лояльны к VIP-чинам, чем «безбашенные» из НАБУ). В ответ глава КМУ вынужденно обещал обеспечить САП финансированием из госбюджета. Зато, не сдержав гнев, произнес тирады против досаждающих «следаков» НАБУ, обвинив их в... «некерованості»! И та реакция главы правительства, допускающего «дерибан» казенных средств, не сделав ему честь, точно показала, кого потенциальные коррупционеры сейчас боятся больше других...

Кто и в какой мере победит или проиграет на фронте борьбы антикоррупционных служб Украины против сановников и между собой – большой вопрос. Но многим гражданам пока более симпатично – НАБУ: в защиту его руководителя А. Ситника вступилась даже часть сотрудников НАПК, разоблачив «укрощение» командой П. Порошенко своей руководительницы Н. Корчак (землячки «керуна» В. Гройсмана).

Скандалы вокруг «антикоррупционеров» будут вспыхивать и далее, если их не «приручат» до состояния «керованості» (хотя бы в такой постыдной форме, как против депутатов ВРУ применяет А. Парубий, новый «кормчий» с темным прошлым и растущими амбициями...).

Систему антикоррупции – крушат при рождении

Знающий изнутри проблему противостояния коррупционерам экс-заместитель главы СБУ В. Трепак дает неутешительный прогноз: шансы антикоррупционеров победить – минимальны. Им позволили начать создание сети антикоррупционных служб – лишь под давлением западных «кураторов». Но одновременно с этим:

«По ходу власть вела свою "подрывную" деятельность, разрушая основу новой антикоррупционной системы – закладывая в закон неконституционные положения и ставя новые органы в политическую зависимость, проводя фейковые конкурсы и заводя в эти органы своих людей, стравливая эти органы между собой, изобретательно их дискредитируя, не наделяя нужными полномочиями, создавая искусственные преграды для их запуска и деятельности, выхолащивая другими способами суть антикоррупционной реформы».

Правда, на открытый конфликт нынешняя власть идти побаивается (можно в качестве ответных санкций попасть под арест капиталов в оффшорах и иностранных банках). Но и наказания (тем более тюремным заключением) они нести не намерены, поэтому активно сопротивляются «подспудными» приемами. И, увы, этот заслуженный генерал-майор, обеспечивший первое резонансное задержание коррупционера (главы Львовского апелляционного суда И. Зварича, известного как «колядун») предвидит скорое перерождение и ныне создаваемого ГБР. Опираясь на публичную и оперативную информацию, в комментарии для «Зеркала недели» Трепак прописал ожидаемый алгоритм:

«Такая же судьба ждет Государственное бюро расследований, анонсированное как независимый орган досудебного расследования. И все встанет на свои места: борьба с коррупцией, как и раньше, будет жестко управляемым сверху процессом, в основе которого будут лежать приватно-политические интересы. Но делать это будут новые, «независимые» антикоррупционные структуры».

Учитывая, что борьба против коррупционеров была одной из главных идей, вдохновляющей искренних сторонников двух «Майданов», приходится признать, что их энергия ушла на пользу не стране, а тем, кто умеет выгодно занимать диспозицию в давно известной закономерности: главными бенефициарами становятся не те, кто строит гениальные планы и героически самоотверженно борется, а более циничные «перехватчики» итогов революционного возмущения масс…