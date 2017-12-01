Тепло на Шкодову гору может быть поставлено уже сегодня. Такое заявление сделал в ходе аппаратного совещания первый вице-мэр Анатолий Орловский. По его словам, «…сегодня планируем подписать договор между Фондом Госимущества и КП «Теплоснабжение города Одесса». Как только это произойдет, будем запускать котельную!- пообещал чиновник.

Отметим, что срок подключения теплоносителя к домам на Шкодовой горе переносмился уже неоднократно. В результате в знак протеста местные жители на пять дней перекрыли трассу в Сухой порт.

Впрочем, по мнению городского головы Геннадия Труханова, «…вины местного самоуправления в этом нет. Поскольку решение вопроса выходило за рамки наших полномочий!»

Он напомнил, что распоряжение о снятии всех юридических вопросов , мешающих запустить котельную НПЗ, поставляющую тепло в прилегающий микрорайон было дано вице-премьером Геннадием Зубко еще 2 октября. Однако с его выполнением государственные структуры затянули почти до середины декабря!