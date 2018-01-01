В центре Одессы появится новый музей. На сей раз - подземный

Об этом рассказал в ходе совещания в горсовете первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По информации директора городского УКСа Бориса Панова, музей будет располагаться в цокольном помещении Воронцовской Колоннады.

Там будут размещены экспонаты, найденные в ходе реконструкции данного памятника.

По имеющейся информации в их числе греческие амфоры, плиты с еврейских захоронений и другие находки.

При этом Анатолий Орловский потребовал, чтобы музей был открыт уже в этом году.