В центре Одессы появится новый музей. На сей раз - подземный

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом рассказал в ходе совещания в горсовете первый вице-мэр Анатолий Орловский.
По информации директора городского УКСа Бориса Панова, музей будет располагаться в цокольном помещении Воронцовской Колоннады.
Там будут размещены экспонаты, найденные в ходе реконструкции данного памятника.
По имеющейся информации в их числе греческие амфоры, плиты с еврейских захоронений и другие находки.
При этом Анатолий Орловский потребовал, чтобы музей был открыт уже в этом году.