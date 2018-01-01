 
Информация к новости
  • Просмотров: 186
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В центре Одессы появится новый музей. На сей раз - подземный

Категория: Новости


В центре Одессы появится новый музей. На сей раз - подземный

Об этом рассказал в ходе совещания в горсовете первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По информации директора городского УКСа Бориса Панова, музей будет располагаться в цокольном помещении Воронцовской Колоннады.

Там будут размещены экспонаты, найденные в ходе реконструкции данного памятника.

По имеющейся информации в их числе греческие амфоры, плиты с еврейских захоронений и другие находки.

При этом Анатолий Орловский потребовал, чтобы музей был открыт уже в этом году.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 