Масштабная пробка на трассе Одесса-Киев

Всего в Винницкой и Черкасской областях наблюдается скопление 400 авто. Сильный снегопад парализовал движение по трассе Киев-Одесса, дороги в регионах перекрыты для фур. На парализованной снегопадом трассе Одесса-Киев в пробке находится почти 100 автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"На дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Уманского района Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП ограничено движение автотранспорта в направлении столицы. В пробке находится около 100 автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что сложная ситуация наблюдается также и в Полтавской области.

"В Полтавской области на отдельных участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать", - информирует МВД.

Позже в министерстве уточнили, что движение по автодороге Киев-Одесса в направлении столицы восстановлено.

Напомним, в Киеве и на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях было ограничено движение грузовиков для обеспечения работы снегоуборочных машин.