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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На устранение всех последствий разгула стихии может понадобиться еще около недели

Категория: Новости


На устранение всех последствий разгула стихии может понадобиться еще около недели

Такая информация была озвучена на совещании в областной администрации. Однако, такая перспектива абсолютно не устроила губернатора Максима Степанова.

Он отметил, что население обесточенных населенных пунктов не может ждать так долго и поручил интенсифицировать восстановительные работы.  Тем более, что уже в понедельник к одесским ремонтным бригадам должны присоединиться аварийщики из Киева, Херсона и Кропивницкого. Об этом губернатор просил лично премьер-министра Владимира Гройсмана.

Отметим, что по имеющимся данным, в регионе без света остаются более двухсот восьмидесяти населенных пунктов. И даже во втором по величине городе региона - Измаиле, еще не все потребители подключены к электропитанию.

По информации ГСЧС, в проведении ремонтных работ задействованы сто двадцать две бригады в составе ста шестидесяти единиц техники и трехсот девяносто четырех человек личного состава.



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