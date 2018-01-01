Сегодня одесситы прощаются с полицейским, погибшим в результате перестрелки 19 января на улице Новосельского

Прощание с погибшим от пуль Валентина Дорошенко участкового инспектора Приморского отделения полиции Сергеем Пригариным состоялось сегодня в 11 часов в Доме Офицеров.

Напомним, что участковый прибыл по вызову соседей, сообщивших о беспорядках в квартире на улице Новосельского, 48, но попал под автоматический огонь, который открыл проживающий в этой квартире Валентин Дорошенко.

В результате от полученных ран полицейский скончался в больнице.

Старшему лейтенанту Сергею Пригарину было двадцать семь лет. У него остались жена и двухлетняя дочка.

По имеющейся информации, одесситы уже объявили сбор средств для семьи погибшего на посту офицера.