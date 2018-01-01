Унижение «ПриватБанка»

Миллионам клиентов «ПриватБанка» уготованы тревожные перемены: засланные в руководство иностранцы нацелены расчленить, сократить, урвать, а на защиту интересов пользователей и инвесторов этого финучреждения им… нет желания тратить свои силы и драгоценное время.

«Национализаторам» не хватало ай-кидошника-иноземца?

10 января на сайте «ПриватБанка» опубликовали новость, важную не только для его клиентов: Наблюдательный совет (НС) этого «национализированного» год назад финучреждения назначил главой его Правления – Петра Крумпханзла, гражданина Чехии (1966 года рождения), математика, прежде работавшего «операционным директором» – в чешском Raiffeisenbank CZ (до января 2008 г.), в «Райффайзен Банке Аваль» (до июля 2011 г.), в Словении в компании Heta Asset Resolution (до мая 2016 г.), в Китае в сети кредитования Home Credit China. Эту ротацию должны утвердить руководители Нацбанка, но с этим задержки, похоже, не будет: инсайдеры утверждают, что эту кандидатуру подобрали еще в ноябре 2017 года, но ставить его во главе «ПриватБанка» мешало требование украинского законодательства допускать на руководящие должности в банках лишь лиц, имеющих высшее образование по профильным специальностям, а дипломированный математик Крумпханзл в эту норму не «вписывался», несмотря на презентабельное резюме на рекрутинговом сайте Llinkedin. Но помеха отпала 4 января, когда ввели в действие новаторский ЗУ № №2210-VIII, отменивший «консервативные» ограничения по образовательному цензу для занимающихся в Украине «банкингом».

Обосновывая назначение Крумпханзла, нынешний (назначенный 17 января 2017 г. на срок до «следующего ежегодного собрания») глава НС «Привата» Энгин Акчакоча (Akcakoca Engin Rasih, прежде бывший членом НС турецко-мальтийской компании Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.) лестно характеризовал избранника, отметив ряд его достоинств: имеет опыт работы в «ведущих банках ЕС», высоко мотивирован, хорошо владеет английским и русским языками, а главное –

«він вже довів на практиці свою здатність ефективно реорганізовувати слабкі сторони банків. Зосередженість на трансформаціях з метою вдосконалення операційної ефективності є його беззаперечною перевагою».

11 января об этом назначении, его «правильности» и достоинствах Крумханзла раструбила редакция британской ВВС и целый ряд украинских СМИ, отмечая еще одно качество, немаловажное в работе увольняющего персонал реорганизатора: он владеет искусством японских единоборств «айкидо». При этом ВВС уточнила, что этот математик-борец владеет также немецким и японским языками, что после увольнения в 2011 г. из «Райффайзен Банка Аваль» работал в (ведущей операции через интернет) компании Interim Management & Consulting, а на посту главы «Привата» ему поставят заместителя по финансовым вопросам, подыскиваемого при посредничестве той же рекрутинговой компании Amrop Executive Search Ukraine. Крумпханзл нанят в «ПриватБанк», очевидно, не для принятия гениальных финансовых решений, а для более рутинных функций при сокращении (под маркой «реструктуризации») нынешней сети филиалов и численности персонала банка (в чем он участвовал, работая в 2008-2011 годах в Украине в банке «Райффайзен банк Аваль»). Поэтому эксперты уже гадают, как и зачем руководимые Крумпханзлом будут расчленять гораздо более широкую сеть «ПриватБанка» и когда эти части перепродадут в частную собственность заинтересованных лиц:

Финансовые эксперты, вспомнив «эпопеи» других командиров – иностранцев в руководство украинскими ведомствами и компаниями, стали отмечать все новые подозрительные факты проникновения чешского айкидошника Крумханзла в руководство «Привата».

Например, бывший сотрудник государственного банка «Аваль» (прихватизированного в 2005 году группой «Райффайзенбанк») сообщил, что в официальной биографии Крумханзла преувеличена его прошлая роль в «Райффайзен Банке Аваль»:

А на сайте job-sbu.org акцентировали более важные факты. Так, чтобы назначить главой «Привата» – не имеющего образования финансиста Крумханзла нынешние власти отменили норму украинского законодательства, требующую от руководителей банков иметь профильное образование: содержащий такую новеллу закон №2210-VIII вступил в силу 4 января с.г., а 10-го Крумханзла «выбрали» члены Набсовета.

С другой стороны, этого экс-сотрудника группы «Райффайзен» будут опекать другие «райффайзенцы»: целая группа их сейчас обосновались в надзирающем НБУ, а на пост его главы претендует Владимир Лавренчук, экс председатель правления «Райффайзен Банка Аваль».

Загадочности назначению Крумхазена добавляет и то, что публике не предоставляют о нем достоверную информацию, а информация на его странице в Facebook – отсутствует в период между 2015 годом и 28 декабря 2017 года (когда он поместил отчет о своем отдыхе где-то в теплых краях).

Не вызывает доверия к этому тезке нынешнего Президента Украины и сокрытие им в своих резюме данных о профессиональной деятельности в период от получения в 1990 году в Карловском университете диплома математика до занятия им в 2003 году в Raiffeisenbank CZ должности главы «дивизиона» (подразделения) №4200, исполнявшего вспомогательную функцию «zabezpečeni provozu».

Кроме того, служащие «Привата» почему-то переиначивают (а невнимательные СМИ это тиражируют) даже фамилию этого «необходимейшего специалиста»: прозвали его «Крумханзл», теряя буковку «р», присутствующую в действительной фамилии – Krumphanzl.

Почему предпочли не классического финансиста, а айкидошника с «железной» хваткой, отчасти объясняет откровение нового корпоративного секретаря «ПриватБанка» (назначена одновременно с Э. Акчакочей) Виктории Страховой. Та на своей станице в Facebook, опровергая слух, что директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа лоббировал назначение главой правления «ПриватБанка» – немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке, мимоходом выдала важный «критерий» назначенца на этот пост в преддверии реорганизаций:

…это была рекомендация одной из IFIs рассмотреть в качестве кандидата с условием участия в конкурсе – как доказательство того, что есть в мире кандидаты со стальными шариками, готовые возглавить ПриватБанк со всем его legacy.

«Рейдерство» – по-новому?

Хитросплетения вокруг назначения «райффайзенца» Krumphanzl председателем правления «Привата» – не случайны: немало воротил международных финансов хотят решить будущее украинского «ПриватБанка» – в свою пользу. Поэтому лишь наивные верят заявлениям в СМИ, что лица, назначаемые управлять этим крупнейшим финучреждением страны, будут «независимыми» специалистами: таковых трудно сыскать, а содействовать их назначению – некому. И в данном случае, опыт и прежние заслуги чешского «варяга» явно указывают «аффилированность» этого чеха с немецкой фамилией в корпорацию «Райффайзенбанка», чьим официальным владельцем значится австрийский финансист Карл Севельдa (Karl Sevelda).

Кстати, компания Heta Asset Resolution, в которой Крумпханзл что-то оперировал до 2016 года, тоже входит в «империю» Севельды… Зато не предъявлено документальных доказательств работы математика-айкидошника в (небанковской) сети заведений потребительского кредитования Home Credit China: поисковик их сайта выдает 0 результатов по фамилии Krumphanzl, не поминается он и в китайских СМИ и неведомо – приезжал ли в Китай этот любитель японских единоборств, или приписку в его послужном списке сделали «по знакомству»: ведь учредитель Home Credit Petr Kellner тоже достиг фантастических успехов в приватизации активов ЧССР, а затем и в странах СНГ благодаря наличию некоего (интернационального) «политического лобби», о чем публично заявлял один из глав Минфина Чехии Иван Пилип.

И здесь стоит вспомнить, что прошлые неудачи экспансии в Украине «Райффайзена», Home Credit China и целого ряда других зарубежных финансовых компаний были вызваны тем, что в нашей стране развился собственный банковский сектор, где крупнейшим игроком стал «ПриватБанк». Причем «приватовцы» (уверенные, что они тоже умные) посмели даже занимать доли рынка финансовых услуг в ряде европейских стран, а тамошних конкурентов это никак не устраивало.

Неудивительно, что западные дельцы, требующие от украинцев «развития рынка» и частной собственности, никак не возражали против произведенного командой Порошенко в конце 2016 года огосударствления самого крупного и экспансивного частного банка Украины, породив пародийное словосочетание: «национализированный ПриватБанк»…

Массу странностей творимой «национализации» под иностранным контролем можно легко объяснить, поняв, что в основе этого конфликта лежит стремление «правильных» финансистов Запада избавиться от одного из опасных конкурентов-«выскочек». Глава Общественной коллегии Совета НБУ и председатель Совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин высказал обоснованное предположение, что приход иностранного специалиста к руководству «Привата» указывает на подготовку его к продаже (частично или полностью) иностранным финансистам.

…В соответствии с Меморандумом, который подписали Украина и МВФ, несколько государственных банков должны были еще в прошлом году быть частично приватизированы. Как записано в Меморандуме, часть их акций, не меньше 20%, должны быть проданы. В момент подписания Меморандума «ПриватБанк» еще не был государственным. Но, очевидно, его судьба должна быть аналогичной...

При этом обострение сейчас споров и судебных тяжб между госчиновниками и экс-владельцем «Привата» И. Коломойским дает, помимо политических эффектов, два – оперативных финансовых: отвлекается внимание публики от сомнительного подбора команды «консультантов» & «независимых менеджеров» банка и их распорядительной деятельности, а с другой стороны – ужасающие слухи о «плохих» активах «Приватбанка» снижают его рыночные котировки перед необъявленной «приватизацией» (где ожидается протекция «правильным» претендентам из «своих»).

Оплатят ухищрения банкиров – украинские налогоплательщики

Лишь очень несведущие могут заблуждаться, что комбинации по овладению «ПриватБанком» не касаются основной массы «простых» граждан Украины, что это – «междусобойчик» группы Коломойского и Ко и терзающих их конкурентов и неприятелей. Увы, у отстраненных от схватки клиентов этого банка и украинских налогоплательщиков (а особенно – реципиентов госбюджета) тоже есть законные интересы к решению тяжбы за «Приват»: ведь поучающий «уважению к частной собственности» Президент Порошенко 22 декабря 2016 года своим Указом о проведении странной «национализации» под контролем иностранцев одновременно утвердил и крупные затраты на это спорное мероприятие. Уже потратили 2 млрд. грн. на «докапитализацию» банка: хотя это проделали – с отсрочкой, внеся в «активы» присвоенного финучреждения долговые обязательства (в форме ОВГЗ), платить по ним-то все равно придется! Кроме того, из казны же через «Фонд гарантирования вкладов» будут погашать и часть долгов перед вкладчиками «Привата» (сумма их депозитов на 30 сентября 2017 года согласно официальному отчету за 9 месяцев превышала 202,6 млрд. грн.)

При этом названные в народе «дерибаном» незаконные отчуждения «национализированного» сановниками имущества банка уже происходят. Например, экс-сотрудник «Привата» А. Дубинский сообщал, что из собственности «ПриватБанка» в 2017 году посмели незаконно изъять здание главного офиса его латвийского филиала Privatbank AS (о чем было подано заявление в полицию):

О том, что из «ПриватБанка» странным образом «улетучилось» имущество его латвийской «дочки» и других зарубежных филиалов, свидетельствуют данные официальной справки, помещенной на сайте «ПриватБанка» в разделе «Аффилированные и дочерние предприятия по состоянию на 01.04.2017 г.». Хотя таких активов немало указано в отчете за 9 месяцев 2016 года (перед «национализацией»):

Мало шансов, что в ведущихся с 2016 года публичных дебатах и кулуарных встречах причастные к «национализации» этого банка чиновники и финансисты радеют о правах «рядовых» вкладчиков «ПриватБанка», а не о собственных прибылях и претензиях. Исправить ситуацию можно лишь усилением общественного внимания, включая создание парламентской следственной комиссии по изучению реального положения в банке, его правлении и «Наблюдательном совете», пресекая сомнительные маневры пришлых и местных «прихватизаторов»

P.S. Присвоили «тезку»

Далеко идущие последствия для украинского «Привата» может иметь совершенная в годовщину с начала «национализации» покупка его австрийского «тезки». В конце декабря 2017 года, когда финансовые аналитики Европы готовились к рождественским отпускам, лихтенштейнская команда Карла Севельда (владельца «Райффайзенбанка») без лишнего шума оформила приобретение небольшого австрийского банка с удачным названием «Constantia… Privatbank». Это финучреждение с небольшим по меркам ЕС капиталом в 16 млрд. швейцарских франков действует с прошлого века, но теперь зачем-то понадобилось команде настойчивых покорителей финансового рынка Украины…