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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Унижение «ПриватБанка»

Категория: Новости / Экономика и финансы / Статьи


Унижение «ПриватБанка»

Миллионам клиентов «ПриватБанка» уготованы тревожные перемены: засланные в руководство иностранцы нацелены расчленить, сократить, урвать, а на защиту интересов пользователей и инвесторов этого финучреждения им… нет желания тратить свои силы и драгоценное время.

 

«Национализаторам» не хватало ай-кидошника-иноземца?

10 января на сайте «ПриватБанка» опубликовали новость, важную не только для его клиентов: Наблюдательный совет (НС) этого «национализированного» год назад финучреждения назначил главой его Правления – Петра Крумпханзла, гражданина Чехии (1966 года рождения), математика, прежде работавшего «операционным директором» – в чешском Raiffeisenbank CZ (до января 2008 г.), в «Райффайзен Банке Аваль» (до июля 2011 г.), в Словении в компании Heta Asset Resolution (до мая 2016 г.), в Китае в сети кредитования Home Credit China. Эту ротацию должны утвердить руководители Нацбанка, но с этим задержки, похоже, не будет: инсайдеры утверждают, что эту кандидатуру подобрали еще в ноябре 2017 года, но ставить его во главе «ПриватБанка» мешало требование украинского законодательства допускать на руководящие должности в банках лишь лиц, имеющих высшее образование по профильным специальностям, а дипломированный математик Крумпханзл в эту норму не «вписывался», несмотря на презентабельное резюме на рекрутинговом сайте Llinkedin. Но помеха отпала 4 января, когда ввели в действие новаторский ЗУ № №2210-VIII, отменивший «консервативные» ограничения по образовательному цензу для занимающихся в Украине «банкингом».

 

Обосновывая назначение Крумпханзла, нынешний (назначенный 17 января 2017 г. на срок до «следующего ежегодного собрания») глава НС «Привата» Энгин Акчакоча (Akcakoca Engin Rasih, прежде бывший членом НС турецко-мальтийской компании Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.) лестно характеризовал избранника, отметив ряд его достоинств: имеет опыт работы в «ведущих банках ЕС», высоко мотивирован, хорошо владеет английским и русским языками, а главное –

«він вже довів на практиці свою здатність ефективно реорганізовувати слабкі сторони банків. Зосередженість на трансформаціях з метою вдосконалення операційної ефективності є його беззаперечною перевагою».

11 января об этом назначении, его «правильности» и достоинствах Крумханзла раструбила редакция британской ВВС и целый ряд украинских СМИ, отмечая еще одно качество, немаловажное в работе увольняющего персонал реорганизатора: он владеет искусством японских единоборств «айкидо». При этом ВВС уточнила, что этот математик-борец владеет также немецким и японским языками, что после увольнения в 2011 г. из «Райффайзен Банка Аваль» работал в (ведущей операции через интернет) компании Interim Management & Consulting, а на посту главы «Привата» ему поставят заместителя по финансовым вопросам, подыскиваемого при посредничестве той же рекрутинговой компании Amrop Executive Search Ukraine. Крумпханзл нанят в «ПриватБанк», очевидно, не для принятия гениальных финансовых решений, а для более рутинных функций при сокращении (под маркой «реструктуризации») нынешней сети филиалов и численности персонала банка (в чем он участвовал, работая в 2008-2011 годах в Украине в банке «Райффайзен банк Аваль»). Поэтому эксперты уже гадают, как и зачем руководимые Крумпханзлом будут расчленять гораздо более широкую сеть «ПриватБанка» и когда эти части перепродадут в частную собственность заинтересованных лиц:

 

Унижение «ПриватБанка»

 

Финансовые эксперты, вспомнив «эпопеи» других командиров – иностранцев в руководство украинскими ведомствами и компаниями, стали отмечать все новые подозрительные факты проникновения чешского айкидошника Крумханзла в руководство «Привата».

Например, бывший сотрудник государственного банка «Аваль» (прихватизированного в 2005 году группой «Райффайзенбанк») сообщил, что в официальной биографии Крумханзла преувеличена его прошлая роль в «Райффайзен Банке Аваль»:

 

Унижение «ПриватБанка»

 

А на сайте job-sbu.org акцентировали более важные факты. Так, чтобы назначить главой «Привата» – не имеющего образования финансиста Крумханзла нынешние власти отменили норму украинского законодательства, требующую от руководителей банков иметь профильное образование: содержащий такую новеллу закон №2210-VIII вступил в силу 4 января с.г., а 10-го Крумханзла «выбрали» члены Набсовета.

С другой стороны, этого экс-сотрудника группы «Райффайзен» будут опекать другие «райффайзенцы»: целая группа их сейчас обосновались в надзирающем НБУ, а на пост его главы претендует Владимир Лавренчук, экс председатель правления «Райффайзен Банка Аваль».

Загадочности назначению Крумхазена добавляет и то, что публике не предоставляют о нем достоверную информацию, а информация на его странице в Facebook – отсутствует в период между 2015 годом и 28 декабря 2017 года (когда он поместил отчет о своем отдыхе где-то в теплых краях).

 

Унижение «ПриватБанка»

 

Не вызывает доверия к этому тезке нынешнего Президента Украины и сокрытие им в своих резюме данных о профессиональной деятельности в период от получения в 1990 году в Карловском университете диплома математика до занятия им в 2003 году в Raiffeisenbank CZ должности главы «дивизиона» (подразделения) №4200, исполнявшего вспомогательную функцию «zabezpečeni provozu».

Кроме того, служащие «Привата» почему-то переиначивают (а невнимательные СМИ это тиражируют) даже фамилию этого «необходимейшего специалиста»: прозвали его «Крумханзл», теряя буковку «р», присутствующую в действительной фамилии – Krumphanzl.

Почему предпочли не классического финансиста, а айкидошника с «железной» хваткой, отчасти объясняет откровение нового корпоративного секретаря «ПриватБанка» (назначена одновременно с Э. Акчакочей) Виктории Страховой. Та на своей станице в Facebook, опровергая слух, что директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа лоббировал назначение главой правления «ПриватБанка» – немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке, мимоходом выдала важный «критерий» назначенца на этот пост в преддверии реорганизаций:

это была рекомендация одной из IFIs рассмотреть в качестве кандидата с условием участия в конкурсе – как доказательство того, что есть в мире кандидаты со стальными шариками, готовые возглавить ПриватБанк со всем его legacy.

 

«Рейдерство» – по-новому?

Хитросплетения вокруг назначения «райффайзенца» Krumphanzl председателем правления «Привата» – не случайны: немало воротил международных финансов хотят решить будущее украинского «ПриватБанка» – в свою пользу. Поэтому лишь наивные верят заявлениям в СМИ, что лица, назначаемые управлять этим крупнейшим финучреждением страны, будут «независимыми» специалистами: таковых трудно сыскать, а содействовать их назначению – некому. И в данном случае, опыт и прежние заслуги чешского «варяга» явно указывают «аффилированность» этого чеха с немецкой фамилией в корпорацию «Райффайзенбанка», чьим официальным владельцем значится австрийский финансист Карл Севельдa (Karl Sevelda).

Кстати, компания Heta Asset Resolution, в которой Крумпханзл что-то оперировал до 2016 года, тоже входит в «империю» Севельды… Зато не предъявлено документальных доказательств работы математика-айкидошника в (небанковской) сети заведений потребительского кредитования Home Credit China: поисковик их сайта выдает 0 результатов по фамилии Krumphanzl, не поминается он и в китайских СМИ и неведомо – приезжал ли в Китай этот любитель японских единоборств, или приписку в его послужном списке сделали «по знакомству»: ведь учредитель Home Credit Petr Kellner тоже достиг фантастических успехов в приватизации активов ЧССР, а затем и в странах СНГ благодаря наличию некоего (интернационального) «политического лобби», о чем публично заявлял один из глав Минфина Чехии Иван Пилип.

И здесь стоит вспомнить, что прошлые неудачи экспансии в Украине «Райффайзена», Home Credit China и целого ряда других зарубежных финансовых компаний были вызваны тем, что в нашей стране развился собственный банковский сектор, где крупнейшим игроком стал «ПриватБанк». Причем «приватовцы» (уверенные, что они тоже умные) посмели даже занимать доли рынка финансовых услуг в ряде европейских стран, а тамошних конкурентов это никак не устраивало.

Неудивительно, что западные дельцы, требующие от украинцев «развития рынка» и частной собственности, никак не возражали против произведенного командой Порошенко в конце 2016 года огосударствления самого крупного и экспансивного частного банка Украины, породив пародийное словосочетание: «национализированный ПриватБанк»…

Массу странностей творимой «национализации» под иностранным контролем можно легко объяснить, поняв, что в основе этого конфликта лежит стремление «правильных» финансистов Запада избавиться от одного из опасных конкурентов-«выскочек». Глава Общественной коллегии Совета НБУ и председатель Совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин высказал обоснованное предположение, что приход иностранного специалиста к руководству «Привата» указывает на подготовку его к продаже (частично или полностью) иностранным финансистам.

 

…В соответствии с Меморандумом, который подписали Украина и МВФ, несколько государственных банков должны были еще в прошлом году быть частично приватизированы. Как записано в Меморандуме, часть их акций, не меньше 20%, должны быть проданы. В момент подписания Меморандума «ПриватБанк» еще не был государственным. Но, очевидно, его судьба должна быть аналогичной...

 

При этом обострение сейчас споров и судебных тяжб между госчиновниками и экс-владельцем «Привата» И. Коломойским дает, помимо политических эффектов, два – оперативных финансовых: отвлекается внимание публики от сомнительного подбора команды «консультантов» & «независимых менеджеров» банка и их распорядительной деятельности, а с другой стороны – ужасающие слухи о «плохих» активах «Приватбанка» снижают его рыночные котировки перед необъявленной «приватизацией» (где ожидается протекция «правильным» претендентам из «своих»). 

 

Оплатят ухищрения банкиров украинские налогоплательщики

Лишь очень несведущие могут заблуждаться, что комбинации по овладению «ПриватБанком» не касаются основной массы «простых» граждан Украины, что это – «междусобойчик» группы Коломойского и Ко и терзающих их конкурентов и неприятелей. Увы, у отстраненных от схватки клиентов этого банка и украинских налогоплательщиков (а особенно – реципиентов госбюджета) тоже есть законные интересы к решению тяжбы за «Приват»: ведь поучающий «уважению к частной собственности» Президент Порошенко 22 декабря 2016 года своим Указом о проведении странной «национализации» под контролем иностранцев одновременно утвердил и крупные затраты на это спорное мероприятие. Уже потратили 2 млрд. грн. на «докапитализацию» банка: хотя это проделали – с отсрочкой, внеся в «активы» присвоенного финучреждения долговые обязательства (в форме ОВГЗ), платить по ним-то все равно придется! Кроме того, из казны же через «Фонд гарантирования вкладов» будут погашать и часть долгов перед вкладчиками «Привата» (сумма их депозитов на 30 сентября 2017 года согласно официальному отчету за 9 месяцев превышала 202,6 млрд. грн.)

 При этом названные в народе «дерибаном» незаконные отчуждения «национализированного» сановниками имущества банка уже происходят. Например, экс-сотрудник «Привата» А. Дубинский сообщал, что из собственности «ПриватБанка» в 2017 году посмели незаконно изъять здание главного офиса его латвийского филиала Privatbank AS (о чем было подано заявление в полицию):

 

Унижение «ПриватБанка»

 

О том, что из «ПриватБанка» странным образом «улетучилось» имущество его латвийской «дочки» и других зарубежных филиалов, свидетельствуют данные официальной справки, помещенной на сайте «ПриватБанка» в разделе «Аффилированные и дочерние предприятия по состоянию на 01.04.2017 г.». Хотя таких активов немало указано в отчете за 9 месяцев 2016 года (перед «национализацией»):

 

Унижение «ПриватБанка»

 

Мало шансов, что в ведущихся с 2016 года публичных дебатах и кулуарных встречах причастные к «национализации» этого банка чиновники и финансисты радеют о правах «рядовых» вкладчиков «ПриватБанка», а не о собственных прибылях и претензиях. Исправить ситуацию можно лишь усилением общественного внимания, включая создание парламентской следственной комиссии по изучению реального положения в банке, его правлении и «Наблюдательном совете», пресекая сомнительные маневры пришлых и местных «прихватизаторов»

 

P.S. Присвоили «тезку»

Далеко идущие последствия для украинского «Привата» может иметь совершенная в годовщину с начала «национализации» покупка его австрийского «тезки». В конце декабря 2017 года, когда финансовые аналитики Европы готовились к рождественским отпускам, лихтенштейнская команда Карла Севельда (владельца «Райффайзенбанка») без лишнего шума оформила приобретение небольшого австрийского банка с удачным названием «Constantia… Privatbank». Это финучреждение с небольшим по меркам ЕС капиталом в 16 млрд. швейцарских франков действует с прошлого века, но теперь зачем-то понадобилось команде настойчивых покорителей финансового рынка Украины…

 

Унижение «ПриватБанка»

 



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