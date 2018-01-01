Из-за аварии временно отключена от теплоснабжения часть домов Суворовского района

В ночь на 26 января 2018 года произошло аварийное отключение электроснабжения на котельной «Северная-2». В плановом режиме котельная была запущена вновь, но, по предварительной информации специалистов коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», данное отключение привело к скрытому дефекту, который выявился позднее. 26 января около 12:30 произошел гидравлический удар, который привел к остановке котельной «Северная-2» и авариям внутридомовых сетей теплоснабжения ряда домов (число домов уточняется). В результате аварии отключены от теплоснабжения дома, расположенные от ул. Заболотного до ул. Паустовского.

На данный момент установлено, что есть повреждение участка теплосети на выходе из котельной «Северная-2» и одно повреждение на магистрали. Оперативные бригады коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» приступили к ликвидации аварий.

По данным пресс службы горсовета: По состоянию на 17:00 часов специалисты коммунального предприятия «Северная-2» завершили работы по ликвидации аварии, в результате которой сегодня днем осталась без тепла часть жилых домов в Суворовском районе. На данный момент производится заполнение системы водой, после чего будет возобновлена подача тепла в дома одесситов.