Вслед за областным и городская федерация футбола обзавелась новым руководителем

В ходе церемонии выборов, прошедшей в ходе проведения городской конференции федерации футбола Одессы новым руководителем был избран известный одесский политик и знаток футбола Игорь Резник.

Всего на должность претендовали четверо участников.

Выборы были объявлены в следствие того, что многолетний руководитель федерации, известный в прошлом футболист «Черноморца» Виктор Гришко написал заявление о сложении полномочий.

В результате выборов убедительную победу одержал Игорь Резник, который уже приступил к своим обязанностям.

Отметим, что проведение процедуры выборов не смог помешать даже сигнал о минировании здания горсовета, где, собственно, и проводилась конференция. Несмотря на эвакуацию на время поисков якобы установленного там взрывного устройства, участники конференции выполнили все необходимые мероприятия.

Кстати, именно с попыткой срыва данной конференции эксперты и связывают сам сигнал о ложном минировании здания.