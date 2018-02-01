Одесский сакс срывает аплодисменты

Выступление Анны Степановой, известной одесской саксофонистки, лауреата международных фестивалей и конкурсов – всегда неординарное событие для меломанов. Таким событием стал недавний концерт «Саксофон и…», состоявшийся в Доме органной и камерной музыки в Днепре.

Сочетание органа и саксофона – возможно ли? Еще как, сегодня подобный синкретизм, комбинация различных музыкальных инструментов, дающая удивительное звучание, весьма популярен на Западе.

Но в Днепре такой концерт состоялся впервые. Акцент при подготовке программы был сделан на ее многожанровость и разнообразие.

В ней прозвучали лучшие образцы классической музыки: от барокко – Баха, Генделя, – до современных композиций – музыки танго в сопровождении струнного оркестра и украинских песен.

Саксофон считается символом свободы, символом джаза. Но в этой программе зрители могли услышать академический саксофон. В Днепре замечательные музыкальные традиции, в этом мне пришлось убедиться достаточно необычным образом. Наш концерт, состоявшийся четвертого февраля, можно сказать, был «с корабля на бал». Короткая репетиция и сразу на сцену. Все получилось во многом благодаря профессионализму дирижера Днепропетровского театра Оперы и Балета Юрия Пороховника, который сразу после нашего концерта дирижировал оперой «Князь Игорь» в театре.

— рассказала Анна Степанова.

Управляла органом Заслуженная артистка Украины Надежда Юрийчук, которая, как и Анна – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных.

Уникальный музыкант и интересный человек, обладательница джазового и классического репертуара, Анна всякий раз привозит новые свежие композиции. Наше творческое сотрудничество длится уже шесть лет. С ней очень интересно работать, ведь наши программы всякий раз особенные. — призналась Надежда Юрийчук.

Партнерами по сцене известной одесситки Анны Степановой стали: художественный руководитель Днепропетровского дома органной и камерной музыки и органист Антон Чернета и аспирант Южноукраинского Национального Педагогического Университета имени Ушинского Ду Ханфон (КНР). Одаренный молодой музыкант помогает Анне в проведении Международного конкурса «Золотой саксофон» и уже организует мастер-классы и концерты у себя на родине в Китае.

Сказать, что концерт «Саксофон и...» удался – ничего не сказать. Зрители принимали артистов очень тепло, сопровождая каждый номер бурными овациями, цветами, просили автографы и спрашивали: когда снова в Днепр?

В свою очередь, музыканты Днепра планируют в ближайшее время поездку в Одессу с тремя концертными программами.

Мне кажется, что ни один слушатель не ушел равнодушным, – подтвердила Анна Степанова. –В общем-то, это понятно: программы с участием саксофона, органа, оркестра и вокала не могут быть неинтересными по определению. Тем более, когда программа столь насыщенна и разнообразна: музыка эпохи барокко, романтическая музыка, танго и популярная музыка. Дом органной и камерной музыки в Днепре очень удобен для таких концертов. К сожалению, в Одессе подобных залов нет. Функции органной площадки выполняют Кирха и Пресвитерианская Евангелистская церковь, где мне неоднократно доводилось играть здесь с одесской органисткой Еленой Удрас и харьковчанином Станиславом Калининым.

Анна Степанова поблагодарила народного депутата Украины Сергея Кивалова за многолетнюю поддержку ее музыкальных проектов и пообещала скоро порадовать своих земляков. 31 марта в 15:00 в Одесском литературном музее пройдет концерт популярной музыки «Саксофон и шампанское». В нем также примут участие: баянист народный артист Украины Иван Ергиев, саксофонист Ду Ханфон и пианистка Марианна Лакарен.

В ближайшее время Анна Степанова планирует также принять участие в фестивале, посвященном памяти выдающегося гобоиста И. Пушечникова, который состоится в ее альма матер – Гнесинке. А 22 апреля известная певица и музыкант выступит на фестивале «2 дня и 2 ночи новой музыки».