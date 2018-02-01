Одесский сакс срывает аплодисменты

Выступление Анны Степановой, известной одесской саксофонистки, лауреата международных фестивалей и конкурсов – всегда неординарное событие для меломанов. Таким событием стал недавний концерт «Саксофон и…», состоявшийся в Доме органной и камерной музыки в Днепре.
Сочетание органа и саксофона – возможно ли? Еще как, сегодня подобный синкретизм, комбинация различных музыкальных инструментов, дающая удивительное звучание, весьма популярен на Западе.
Но в Днепре такой концерт состоялся впервые. Акцент при подготовке программы был сделан на ее многожанровость и разнообразие.
В ней прозвучали лучшие образцы классической музыки: от барокко – Баха, Генделя, – до современных композиций – музыки танго в сопровождении струнного оркестра и украинских песен.
Управляла органом Заслуженная артистка Украины Надежда Юрийчук, которая, как и Анна – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных.
Партнерами по сцене известной одесситки Анны Степановой стали: художественный руководитель Днепропетровского дома органной и камерной музыки и органист Антон Чернета и аспирант Южноукраинского Национального Педагогического Университета имени Ушинского Ду Ханфон (КНР). Одаренный молодой музыкант помогает Анне в проведении Международного конкурса «Золотой саксофон» и уже организует мастер-классы и концерты у себя на родине в Китае.
Сказать, что концерт «Саксофон и...» удался – ничего не сказать. Зрители принимали артистов очень тепло, сопровождая каждый номер бурными овациями, цветами, просили автографы и спрашивали: когда снова в Днепр?
В свою очередь, музыканты Днепра планируют в ближайшее время поездку в Одессу с тремя концертными программами.
Анна Степанова поблагодарила народного депутата Украины Сергея Кивалова за многолетнюю поддержку ее музыкальных проектов и пообещала скоро порадовать своих земляков. 31 марта в 15:00 в Одесском литературном музее пройдет концерт популярной музыки «Саксофон и шампанское». В нем также примут участие: баянист народный артист Украины Иван Ергиев, саксофонист Ду Ханфон и пианистка Марианна Лакарен.
В ближайшее время Анна Степанова планирует также принять участие в фестивале, посвященном памяти выдающегося гобоиста И. Пушечникова, который состоится в ее альма матер – Гнесинке. А 22 апреля известная певица и музыкант выступит на фестивале «2 дня и 2 ночи новой музыки».