В Одесской Юракадемии школьники определяли сильнейших в игре «Что? Где? Когда?»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошел Школьный синхрон Лиги украинских клубов - турнир по игре «Что? Где? Когда?».

Школьники города и области боролись за звание сильнейшей команды Украины по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Здесь состоялся финал Школьного синхронного турнира Лиги украинских клубов (ЛУК).

Школьный синхрон Лиги украинских клубов – это турнир, состоящий из 4-х этапов по 30 вопросов в каждом.

У наших читателей может возникнуть вопрос: что же такое «синхронный турнир»? Это значит, что игры с этими же вопросами проводились одновременно (максимум, с разницей в один день) во всех областных центрах Украины, а результаты каждой команды вносятся в общий зачёт.

Одновременно играют около 100 команд. Турнир является одним из выводящих на школьный Чемпионат Украины

Участвовать в нем могут все желающие команды.

От Одессы в синхронном турнире 2017/2018 года приняло участие 22 команды.

На последний, 4-й этап, который и состоялся в Юридической академии, пришли играть команды 121-ой, 35-ой школ, Ришельевского лицея и сборные команды.

Окончательные результаты еще не подведены - жюри рассматривает спорные ответы и апелляции. В старшей группе лидируют команды Житомира, Запорожья, Днепра. Команда «Знатоки» из Одессы пока идет на 4-ом месте в общем зачете. В младшей группе в лидерах Харьков, Днепр и одесская команда «11 в квадрате». На Одесской площадке в воскресенье в старшей группе уверенную победу одержала команда "Знатоки" (школа 35), в младшей –«11 в квадрате» (школа 121).

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете интеллектуальное движение развивается и всячески поддерживается, здесь проводятся как собственные игры, так и оказывается содействие в проведение чемпионатов. Например, в Международном гуманитарном университете уже стал традиционным открытый чемпионат МГУ по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в котором принимают участие, как студенты, так и учащиеся одесских школ.

Вот и на этот раз, когда большинство украинских вузов закрыты и перешли на дистанционную систему обучения, и организаторы столкнулись с серьёзными проблемами в поиске площадки для проведения чемпионата, получая всюду одни отказы, президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов поддержал данное мероприятие, оказал всяческую поддержку, в том числе и предоставив теплое помещение вуза.

Я бы хотела поступить учиться в этот университет, - говорит десятиклассница участница чемпионата Екатерина Чигрина. - Здесь так чисто, ухожено, люди все приветливые, факультеты интересные. Меня очень заинтересовала специальность IT-право.

А еще школьники рассказали, что игра для них – это возможность знакомства с интересными людьми, которые имеют похожие увлечения, возможность развития, приобретение навыков находить нестандартные решения в любых ситуациях.

Для школьников – это полезно, так как «Что? Где? Когда?» позволяет расширить свои знания, посоревноваться, проявить себя, это увлечение, которое остается на всю жизнь. Я уже воспитала не одну команду и вижу, что и по окончании школы дети продолжают играть. Поэтому хочу выразить большую благодарность руководству Юракадемии, которое оказывает нам такую поддержку в проведении турнира.

— говорит Галина Потапова, учитель, тренер по «Что? Где? Когда?»

Впереди – совместное плодотворное сотрудничество, а у школьников есть возможность в стенах НУ «ОЮА» и МГУ продолжать заниматься любимым увлечением и развиваться всесторонне.