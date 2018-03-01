Договор займа или расписка?

На практике достаточно часто возникает вопрос, каким образом лучше давать деньги в долг. Существует два основных способа: расписка и договор займа. Чем же отличается первый документ отвторого, в каких случаях лучше составить договор, а в каких случаях можно обойтись распиской?

Во-первых, необходимо выяснить, чем отличается договор займа от расписки.

Общие требования к договору займа

В соответствии с Гражданским кодексом Украины по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую ​​же сумму денег (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, определенных родовыми признаками.

Договор займа считается заключенным в момент совершения действий по передаче предмета договора на основе предварительной договоренности.

Договор займа обязательно заключается в письменной форме, если:

сумма договора в 10 и более раз превышает размер НМДГ (необлагаемый минимум доходов граждан) ­- более 170 грн.

заимодавцем выступает юрлицо (независимо от суммы договора).

По желанию сторон договор всегда можно заключить в письменной форме, независимо от размера займа и того, кто выступает заимодавцем, а кто заемщиком. Что касается нотариального удостоверения договора займа, то в законодательстве нет указания на это, но по желанию сторон договор может быть заверен нотариусом. Как заимодавцем, так и заемщиком может выступать как юридическое, так и физическое лицо, ограничений в этом в законодательстве нет. Договор займа в письменной форме может быть заключен как путем составления одного документа, так и путем обмена письмами.

Особенности заключения договора займа

При заключении данного договора стороны должны учесть все основные условия отношений между ними. В заголовке договора необходимо указать место и дату его оформления, полные контактные данные обеих сторон (например, паспортные данные). В том числе необходимо указать сумму, которую сторона передает в долг, указать ее валюту и определить порядок возврата денег (наличный или безналичный). А также указать момент передачи денег кредитору. Лучше было бы передавать денежные средства через расчетный счет финансового учреждения, чтобы заранее иметь доказательство фактической передачи денег.

В договоре обязательно необходимо указать права и обязанности сторон, ответственность сторон за просрочку исполнения обязательства (штраф или пеня). Среди основных прав и обязанностей заемщика можно выделить: порядок возврата денег, указав при этом о возможности возврата денежных средств частями или нет, и в какой срок заемщик должен их вернуть. Если договором не установлен срок возврата займа или этот срок определен моментом предъявления требования, заем должен быть возвращен заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не установлено договором.

В случае если денежные средства передаются под проценты, необходимо уточнить их размер в договоре. Если договором не установлен размер процентов, их размер определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины. В случае отсутствия иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа.

Последствия нарушения договора займа заемщиком

Необходимо помнить, что в случае, когда заемщик своевременно не вернул сумму займа, он обязан уплатить денежную сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

Если заемщик своевременно не вернул вещи, определенные родовыми признаками, он обязан уплатить неустойку, которая начисляется со дня, когда вещи должны быть возвращены, до дня их фактического возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов.

В случае, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то в случае просрочки возврата очередной части заимодавец вправе потребовать досрочного возврата части займа, оставшуюся и уплаты процентов.

Требования к расписке

Что касается расписки, то это более упрощенный вариант займа, который представляет собой документ в письменной форме. Расписка пишется собственноручно заемщиком, в ней четко указывается:

дата составления расписки и место

фамилия, имя, отчество заемщика, его идентификационный код и паспортные данные

фамилия, имя, отчество кредитора (заимодавца), его идентификационный код и паспортные данные

сумма, которую заемщик получил от кредитора, ее валюта и факт передачи денег

сумма и срок возврата средств

личная подпись должника

В случае если стороны договорились заключить расписку в виде напечатанного текста, необходимо для уменьшения риска признания ее недействительной в конце поставить не только личную подпись заемщика и дату получения денег, а также полностью собственноручно написать свою фамилию, имя и отчество. Таким образом, даже если заемщик будет оспаривать свою подпись или отказываться от него, судебная экспертиза с большей вероятностью установит обратное.

Также интересным моментом является получение согласия жены (мужа) заемщика, которое желательно получить. В судебной практике возникают случаи признания договора займа и расписки недействительными именно на основании неполучения согласия одного из супругов при заключении расписки..

В какой валюте может состоять расписка?

До поры до времени была четкая судебная позиция: расписки должны состоять в гривне, но, если судить по последней практике Верховного суда, признано возможным даже взыскание в долларах. Однако зачастую расписки составляются именно в гривнах, с указанием эквивалента в долларах, что не запрещено. Как правило, отношения между гражданами исчисляются в национальной валюте.

Предусматривает ли составление расписки привлечения свидетелей?

Да, обычно привлекаются как минимум 2-3 свидетеля. Они могут даже расписаться в расписке, тем самым показать, что действительно сумма передавалась. Сами по себе показания свидетелей не являются основанием для взыскания в судебном порядке, но расписка - это документ, который фиксирует передачу.

Что нужно делать с распиской при возвращении долга?

Расписка находится у того, кто дал деньги. В момент, когда деньги возвращаются, также возвращается и расписка. Бывают случаи, что человек не забирает расписку, например, если это друзья. Срок исковой давности 3 года, и он может быть продлен по уважительным причинам. Например, через 2,5 года бывший друг, который поссорился, обращается в суд с этой распиской о взыскании денежных средств, и может получить решение по иску.

Подытоживая, можно прийти к выводу, что расписка - более простой способ получения денег, однако рисковый, в связи с вышеперечисленными основаниями, хотя большинство людей выбирают именно его. Это связано с тем, что заключая договор займа, стороны не всегда хотят нести материальные затраты в виде оплаты услуг юриста и нотариуса. На наш взгляд, именно этот способ получения денег является более защищенным, особенно когда заемщик кроме договора займа заключает еще договор залога.

Знание этих несложных вещей сможет изрядно облегчить вам жизнь. Соблюдение закона в наиболее деликатных моментах убережет вас от ненужных потерь, а осознание всех рисков поможет вести себя более уверенно в долговых ситуациях.



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Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна