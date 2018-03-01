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  • Дата: Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24

Золотой голос родом из Одессы

Категория: Новости / История и культура

Золотой голос родом из Одессы

Одесса всегда славилась талантливыми актёрами, вокалистами и музыкантами, наверное, во всём мире нет такой сцены, которую бы не покорили выходцы из нашего города. Или это благодатная одесская земля рождает настоящих гениев искусства, или неповторимая красота нашей природы и архитектуры, подобно музе, вдохновляет людей на творчество – точно не известно. И пока учёные и искусствоведы продолжают теряться в догадках, ещё один наш соотечественник, одессит Игорь Онищенко уже строит успешную карьеру вокалиста и ни где-нибудь, а в самой Венской опере. 

Золотой голос родом из Одессы

Одесская журналистка, студентка факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» Дарья Сметанко встретилась с талантливым одесситом и узнала о его дальнейших творческих планах.

Как выяснилось, будущий солист Венской оперы начинал свой творческий путь непосредственно в Одессе, в Центре культуры Национального университета «Одесская юридическая академия». Будучи студентом, Игорь активно принимал участие в университетских концертах, а также выступал в Ротонде Одесского городского сада. Сам Игорь признаётся, что именно опыт выступлений, полученный во время учёбы в Юракадемии, помог ему преодолеть стеснение перед публикой и отточить вокальное мастерство.

Я учился на судебно-административном факультете и уже с первого курса выступал на всех концертах, которые проводились в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и в Ротонде Городского сада, принимал участие в съемках проекта «Песни победы», посвященного Дню Великой победы.

Золотой голос родом из Одессы

Я привыкал выступать на сцене, работать с различной аудиторией слушателей, можно сказать, что именно здесь прошло моё становление как артиста. Несмотря на то, что сейчас я занимаюсь вокалом, юридические знания мне тоже очень пригодились, ведь работать за рубежом без знания законов непросто. Иногда я даже консультировал по правовым вопросам моих коллег по опере из других стран. Я всегда с теплотой вспоминаю свою родную alma mater, очень благодарен президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, который всегда поддерживал меня, и когда я приезжаю в Одессу, я обязательно захожу сюда в гости в свой родной университет.

Золотой голос родом из Одессы

В 2015 году Игорь Онищенко принял участие в престижном международном вокальном конкурсе «Neue Stimmen», который проходил в Германии. Именно там его талант заметил директор Венской оперы Доминик Мейер, он пригласил Игоря Онищенко на стажировку – попробовать свои силы на сцене легендарной оперы. Год спустя, после успешного прохождения стажировки, когда Игорь уже подписал контракт и официально стал солистом Венской оперы, перед началом театрального сезона он на несколько дней приехал погостить в свой родной город. В Одессе первым делом он посетил свою alma mater -  Национальный университет «Одесская юридическая академия». В качестве почётного гостя на концерте, посвящённом Дню знаний, Игорь Онищенко исполнил песню «У Чёрного моря».

Золотой голос родом из Одессы

А также выступил на конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя», который более пяти лет проходит по инициативе и при поддержке почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова в день рождения нашего города.

Золотой голос родом из Одессы

Во время встречи президент Национального университета «Одесская юридическая академия» подарил выдающемуся выпускнику юбилейную монету, которая была выпущена Национальным банком Украины в честь165-летия Одесской юридической школы.

Золотой голос родом из Одессы

Несмотря на столь молодой возраст, на счету этого талантливого вокалиста больше ста выступлений в разных частях света. Он исполнял «Свадьбу Фигаро» Моцарта в Йокогаме и Сантьяго-де-Чили - в Японии пел небольшую партию садовника Антонио, а в Чили уже главную — самого Фигаро. Сразу после Южной Америки участвовал в самом престижном мировом оперном форуме — Зальцбургском фестивале, а в ноябре прошлого года пел на знаменитой площадке Равеннского фестиваля в Италии, где дебютировал в партии Сильвио из оперы «Паяцы» в постановке знаменитой Кристины Мути. В студенческие годы Игорь с успехом исполнил партию Бени Крика в камерной опере Алены Томленовой «Одесская легенда».

Сейчас Игорь Онищенко выступает в спектакле Джакомо Пуччини «Богема», который поставил еще в далёком 1965 году выдающийся режиссер Франко Дзеффирелли. Партия музыканта Шонара будет одной из самых важных ролей за его карьеру в Венской опере. Ну, а в мечтах у талантливого вокалиста - исполнять репертуар легендарного Джузеппе Верди.

Как настоящий одессит и патриот своего города, Игорь Онищенко планирует всячески способствовать развитию театрального искусства в нашем городе и оказывать посильную помощь Одесскому Оперному театру:

Моя мечта — приехать в Одессу, подключить свои знакомства и контакты, чтобы наш золотой театр, а театр у нас один из самых красивых в мире, получил должное наполнение. Потому что форма есть, а содержания не хватает.

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Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
Золотой голос родом из Одессы
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