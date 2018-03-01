Золотой голос родом из Одессы

Одесса всегда славилась талантливыми актёрами, вокалистами и музыкантами, наверное, во всём мире нет такой сцены, которую бы не покорили выходцы из нашего города. Или это благодатная одесская земля рождает настоящих гениев искусства, или неповторимая красота нашей природы и архитектуры, подобно музе, вдохновляет людей на творчество – точно не известно. И пока учёные и искусствоведы продолжают теряться в догадках, ещё один наш соотечественник, одессит Игорь Онищенко уже строит успешную карьеру вокалиста и ни где-нибудь, а в самой Венской опере.

Одесская журналистка, студентка факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» Дарья Сметанко встретилась с талантливым одесситом и узнала о его дальнейших творческих планах.

Как выяснилось, будущий солист Венской оперы начинал свой творческий путь непосредственно в Одессе, в Центре культуры Национального университета «Одесская юридическая академия». Будучи студентом, Игорь активно принимал участие в университетских концертах, а также выступал в Ротонде Одесского городского сада. Сам Игорь признаётся, что именно опыт выступлений, полученный во время учёбы в Юракадемии, помог ему преодолеть стеснение перед публикой и отточить вокальное мастерство.

Я учился на судебно-административном факультете и уже с первого курса выступал на всех концертах, которые проводились в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и в Ротонде Городского сада, принимал участие в съемках проекта «Песни победы», посвященного Дню Великой победы.

Я привыкал выступать на сцене, работать с различной аудиторией слушателей, можно сказать, что именно здесь прошло моё становление как артиста. Несмотря на то, что сейчас я занимаюсь вокалом, юридические знания мне тоже очень пригодились, ведь работать за рубежом без знания законов непросто. Иногда я даже консультировал по правовым вопросам моих коллег по опере из других стран. Я всегда с теплотой вспоминаю свою родную alma mater, очень благодарен президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, который всегда поддерживал меня, и когда я приезжаю в Одессу, я обязательно захожу сюда в гости в свой родной университет.

В 2015 году Игорь Онищенко принял участие в престижном международном вокальном конкурсе «Neue Stimmen», который проходил в Германии. Именно там его талант заметил директор Венской оперы Доминик Мейер, он пригласил Игоря Онищенко на стажировку – попробовать свои силы на сцене легендарной оперы. Год спустя, после успешного прохождения стажировки, когда Игорь уже подписал контракт и официально стал солистом Венской оперы, перед началом театрального сезона он на несколько дней приехал погостить в свой родной город. В Одессе первым делом он посетил свою alma mater - Национальный университет «Одесская юридическая академия». В качестве почётного гостя на концерте, посвящённом Дню знаний, Игорь Онищенко исполнил песню «У Чёрного моря».

А также выступил на конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя», который более пяти лет проходит по инициативе и при поддержке почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова в день рождения нашего города.

Во время встречи президент Национального университета «Одесская юридическая академия» подарил выдающемуся выпускнику юбилейную монету, которая была выпущена Национальным банком Украины в честь165-летия Одесской юридической школы.

Несмотря на столь молодой возраст, на счету этого талантливого вокалиста больше ста выступлений в разных частях света. Он исполнял «Свадьбу Фигаро» Моцарта в Йокогаме и Сантьяго-де-Чили - в Японии пел небольшую партию садовника Антонио, а в Чили уже главную — самого Фигаро. Сразу после Южной Америки участвовал в самом престижном мировом оперном форуме — Зальцбургском фестивале, а в ноябре прошлого года пел на знаменитой площадке Равеннского фестиваля в Италии, где дебютировал в партии Сильвио из оперы «Паяцы» в постановке знаменитой Кристины Мути. В студенческие годы Игорь с успехом исполнил партию Бени Крика в камерной опере Алены Томленовой «Одесская легенда».

Сейчас Игорь Онищенко выступает в спектакле Джакомо Пуччини «Богема», который поставил еще в далёком 1965 году выдающийся режиссер Франко Дзеффирелли. Партия музыканта Шонара будет одной из самых важных ролей за его карьеру в Венской опере. Ну, а в мечтах у талантливого вокалиста - исполнять репертуар легендарного Джузеппе Верди.

Как настоящий одессит и патриот своего города, Игорь Онищенко планирует всячески способствовать развитию театрального искусства в нашем городе и оказывать посильную помощь Одесскому Оперному театру:

Моя мечта — приехать в Одессу, подключить свои знакомства и контакты, чтобы наш золотой театр, а театр у нас один из самых красивых в мире, получил должное наполнение. Потому что форма есть, а содержания не хватает.