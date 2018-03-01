Зрада: наши права «потребителей» попраны плутократами!

15 марта во многих странах отмечают Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day). В Украине же эту защиту в последние четыре года изрядно покорежили лоббисты крупного бизнеса, что больно бьет по благосостоянию миллионов украинцев.

«Билль прав потребителей» – дар президента Кеннеди человечеству

Отмечать 15 марта день защиты прав потребителей начали в 1983 году в память о произнесенной в тот день в 1962-м году исторической речи 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди перед Конгрессом. Тогда впервые на высоком государственном уровне была поставлена задача заботиться о законных интересах массы сограждан, как «потребителей» товаров и услуг, и были очерчены в виде «Билля прав потребителя» базовые правила честного обслуживания потребителей торговцами и производителями товаров и услуг. Это закрепляло успехи американцев в росте благосостояния широких масс ориентацией бизнеса на массовое производство и ценовую доступность товаров «широкого потребления».

Дж. Кеннеди особо отметил 4 права потребителей: на информацию (о товарах), на безопасность (при использовании товаров/услуг), на выбор (среди предложений разных поставщиков) и «быть услышанными» властями и общественностью, если кое-кто из «поставщиков» ведет себя нечестно, злоупотребляя монопольным положением на рынке или иными неравными условиями. Позднее этот «джентльменский набор» Всемирная организация союзов потребителей дополнила еще четырьмя правами: на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей, на здоровую окружающую среду.

Нормы Consumer Bill of Rights включены в законодательство США, а в 1973 году их признали в Европе в составе общеевропейской «Хартии защиты потребителей», принятой на XXV сессии Консультативной ассамблеи Евросоюза. И, наконец, в 1985 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила «Руководящие принципы защиты интересов потребителей», которыми должны руководствоваться демократические правительства стран мира, осуществляя политику защиты интересов потребителей.

Благодаря этому в «развитых» странах завели такую практику, когда фирмы-изготовители продукции при выявлении существенных конструктивных недостатков за свой счет осуществляют «отзыв» ранее выпущенных и проданных товаров (например, автомобилей) для исправления «брака» и, возвращая клиентам исправленное, еще и публично приносят извинения…

Веяния «консюмерского» движения докатились и до Украины: отечественные политики первыми среди стран бывшего СССР ввели в действие в мае 1991 года полноценный регуляторный акт в сфере потребления – Закон Украины «О защите прав потребителей». Но затем сомнительные «реформаторы» не раз устраивали в стране подобие «американских горок»: после повышений правовой защиты потребителей ее на время – «опускали»…

Успех законотворчества испорчен – игнорированием

В начальный период украинской государственности тогдашние «отцы нации» пытались сочетать «либерализацию» для бизнесменов с сохранением для прочих граждан норм и обычаев «социального государства». Это определило содержание ныне существующей Конституции Украины, где в статье 42 прописали:

«Государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ, содействует деятельности общественных организаций потребителей…».

Этим подтвердили нормы, детализированные в ЗУ «О защите прав потребителей», где в статье 4 до сих пор значатся нормы, соответствующие Биллю прав потребителей и благоприятные массе обычных граждан:

1) защита своих прав (потребителя) – государством;

2) надлежащее качество продукции и обслуживания;

3) безопасность продукции;

4) необходимая, доступная, достоверная и своевременная информация о продукции, её качестве, ассортименте, а также о её изготовителе (исполнителе, продавце);

5) возмещение имущественного и морального вреда, причиненного вследствие недостатков продукции (дефекта в продукции), соответственно закону;

6) обращение в суд и к иным уполномоченным государственным органам за защитой нарушенных прав;

7) объединение в общественные организации потребителей (объединения потребителей).

Умиляет тщательность авторов ЗУ в описании права потребителей на информацию о товарах, приобретаемых в Украине. Поставщикам прописано в ст. 15 более десятка таких обязанностей: от указания названия товара до — местонахождения исполнителей гарантийного ремонта и технического обслуживания товаров. Учли там и необходимость уведомлять потребителей о содержании в продукции «вредных для здоровья веществ» и генетически модифицированных организмов (ГМО)…

При этом в статье 8 заботливо предусмотрено, что в случаях (знакомых практически каждому), если приобретен товар «ненадлежащего» качества, мы вправе требовать:

- пропорционального уменьшения цены;

- бесплатного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения трат на устранение недостатков товара;

- разрыва договора и возвращения уплаченной за товар денежной суммы;

- замены товара на такой же товар или на аналогичный, имеющийся у продавца.

Правда, необходимым условием таких требований является сохранение (и получение при покупке) расчетного документа (кассового чека или др.). Если б это всё соблюдалось, идею «строить Европу» в Украине сразу бы признали насмешкой: наши жители не завидовали бы европейцам в защите прав потребителей, а равнялись на собратьев в США и Японии. Но реалии бытия пошли не так: мешают козни плутократов...

Рост прав потребителей оборачивается ростом обязанностей и трат товаропроизводителей и торговцев из-за объективного (позиционного) противоречия интересов. А достижение баланса в отношениях потребителей и поставщиков – прерогатива правящих политиков, которые… тоже имеют разные интересы, связи, симпатии. Поэтому перипетии политической борьбы в Украине влияют на «правовую защищенность» потребителей: например, перед парламентскими выборами ищущие доверия сограждан политсилы тщатся поучаствовать в защите прав потребителей, а от «популизма» коллег-депутатов ограждают коммерческие интересы своих клиентов проникшие в парламент лоббисты бизнес-групп. Подобные «качели» резко перевернулись в 2014 году, когда к власти прорвалась новая поросль политиков – обслуга алчных воротил бизнеса, маскируемых «майданной» риторикой и тогой «патриотов». Поэтому реальное наступление эти «фронтовики» устроили против… прав массы сограждан.

От деформаций «правового государства» — к грабежу потребителей

Чтобы законы «исполнялись» и «работали» нужно участие соответствующих органов госконтроля. В сфере защиты прав потребителей в Украине к началу 2014 года достаточно эффективно действовала специализированная Госпотребинспекция (ГПИ) Украины. Но «барыгам» она была — костью в горле и с укреплением во власти «фронтовиков» во главе с премьер-министром Яценюком эту службу (вместе с рядом иных) нейтрализовали «реорганизацией», что облегчило последующее антинародные новации, противоречащие законодательству Украины. Решающим стало принятие в сентябре 2014 г. Постановления КМУ «Про оптимизацию системы центральных органов исполнительной власти», где первым делом определили «присоединить» ГПИ к новообразуемому органу, учреждаемому на базе путем слияния ветеринарной и фитосанитарной служб, но под новым обманным названием «Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей» (ГС БПП и ЗП). При этом в обязанности этой ГС добавили функции (присоединенной) Санитарно-эпидемиологической службы и разнородные работы (ликвидированной) Госинспекции сельского хозяйства (госнадзор за учетом и техническим состоянием сельскохозяйственных машин, госнадзор за качеством зерна, сертификацию растений и др.), а также надзор за соблюдением государственных регулируемых цен и госнадзор в сфере туризма и курортов.

Ком «функциональных обязанностей» новообразованной ГС БПП и ЗП раздавил в прах работу по рассмотрению жалоб потребителей. А из былой ГПИ не более 1/10 специалистов приняли в штат ГС БПП и ЗП. При этом процесс «реорганизации» затянули на 1,5 года: свою деятельность новосозданная «Госпродпотребслужба» официально начала лишь после принятия распоряжения КМУ от 6 апреля 2016г. При этом, исходя из интересов лоббистов агробизнеса, главой ГС БПП и ЗП был назначен экс-замминистра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа, считающийся протеже А. Яценюка и занимавшийся до 2014 г. информационным бизнесом в сфере зерноторговли и экспорта отечественной агропродукции. Это предопределило нынешнюю нацеленность «Госпродпотребслужбы» на первоочередное решение вопросов в сферах подготовки документов для агроэкспорта, противодействия АЧС, фитосанитарного дела, дератизации, дезинфекции и прочих дел, отвлекающих от рассмотрения жалоб потребителей.

Показательно, что в мае 2017 г. в одном из редких интервью В. Лапа сетовал на нерешенность массы организационных вопросов и высказал пожелание, чтобы работу рассмотрения жалоб потребителей взяли на себя общественные организации, поскольку на их рассмотрение в данной службе уходит по «несколько недель».

То, что новосозданный монстр «Госпродпотребслужбы» – слабый защитник потребителей, уже понятно публике и подтвердилось ее пассивностью после отмены нынешним руководством КМУ сомнительного «моратория» на плановые проверки организации работ на предприятиях-производителях. Поэтому вывести дело защиты прав потребителей из созданного «реформаторами» тупика можно лишь исправлением их новаций: по примеру Польши и ряда других стран в Украине необходимо воссоздать самостоятельный (и неподконтрольный КМУ) госорган, выполняющий работу «омбудсмена» в этой сфере. А то, что это жизненно важно, подтверждает повышенный интерес публики к консультациям по проблемам ЖКХ и прочим «мелочам быта».