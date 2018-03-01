Эксперимент для меломанов: в Одессе пройдет концерт «Саксофон и шампанское»

Вино - как музыка. У него есть свои особенные ноты, его диапазон широк, и у каждого его вида есть свои ценители и поклонники. По мнению британских исследователей, вино нужно выбирать под определенную музыку, или наоборот – музыку под вино. Тогда точно не ошибешься. А еще было доказано, что красное вино лучше пьется под «тяжелую» музыку, а белое под резкую и возбуждающую.

31 марта, в субботу, в 15:00 в Одесском литературном музее (улица Ланжероновская, 2) меломанов ждёт интересный эксперимент.

Его автор – основатель и президент конкурса «Золотой саксофон Одессы, лауреат международных конкурсов музыкант и певица Анна Степанова

В новой программе «Саксофон и шампанское» слушатели соприкоснутся с музыкой для самого романтичного из всех инструментов — саксофона, а также смогут поднять бокал шампанского от известного французского винодела.

Концерт традиционно пройдет при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Анна Степанова согласилась дать короткое интервью и раскрыть некоторые секреты готовящейся программы.

Как родилась идея этого необычного концерта?

– Много лет нас связывает творческая дружба с дипломантом международных конкурсов, преподавателем Одесской Национальной музыкальной академии имени Неждановой, Марианной Лакарен. Много концертов в Украине и за рубежом мы играли вместе с этой талантливой пианисткой, носящей красивую французскую фамилию. Дело в том, что супруг Марианны – знаменитый французский винодел маркиз Кристоф Лакарен. Вот мы и решили – объединить музыку и шампанское в одном концерте.

В реализации проекта всестороннюю помощь оказывает народный депутат Украины Сергей Кивалов, который неизменно поддерживает все мои музыкальные проекты и начинания, за что я ему очень признательна.

Почему местом проведения концерта выбран музей?

– Построенный по проекту архитектора Л. Оттона в середине ХIX века дворец князя Д. И. Гагарина, где ныне находится Литературный музей, служит прекрасным местом для проведения балов и концертов. Неслучайно именно там собиралось в начале ХХ века Литературно-артистическое общество. Интерьеры дворца сочетают стили классицизм, барокко и ампир. Историки утверждают, что в парадной «Золотой зале» давал концерт венгерский композитор и пианист Ференц Лист. Так что, в этом зале каждый одессит может почувствовать себя немного аристократом.

Был ли раньше подобный концерт под сводами Золотого зала?

– Надеемся, что мы первые!

Какая программа ожидает гостей музыкального праздника?

Репертуар, рассчитанный на взыскательный вкус, порадует разнообразием – от музыки барокко до танго, от болгарских мелодий в сопровождении баяниста народного артиста Украины Ивана Ергиева до популярной музыки для саксофона. Ну, и впервые прозвучат китайские национальные мелодии в современной обработке на электронном саксофоне – синтезаторе в исполнении гостя из Китая Ду Ханфона.



Анна, брызги французского шампанского под саксофон – звучит завораживающе. А что из напитков вы предпочитаете сами?

– Признаться, я веду здоровый образ жизни: 3-4 раза в неделю посещаю спортзал, слежу за питанием, и не употребляю спиртное. Но после концерта, ввиде исключения, подниму бокал шампанского «Лакарен» вместе с гостями концерта.

Это будет единственный, в своем роде, концерт, или можно ожидать повторения?

– Пока не отвечу. Подождем реакцию публики, резонанса прессы. А уж тогда будем планировать новые программы. Но не сразу. Впереди – участие в Фестивале новой музыки «Два дня и две ночи», который состоится уже в апреле.

Итак, знатоки утверждают, что глубокое музыкальное звучание напоминает созревшее, выстоянное доброе вино, которому пришёл срок быть пригубленным, распробованным. А у музыкантов задача – достучаться до сердец любящих, страждущих, неравнодушных к хорошей музыке. Скоро нам предстоит удостовериться в этом законе жизни.