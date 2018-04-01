В акватории Одессы прошли учения боевых катеров

По информации пресс-службы ВМС, в них приняли участие четыре новых бронекатера марки «Гирза-М». Они еще осенью прибыли в Одессу с судоремонтной ветви, но в состав ВМС еще не введены.

В ходе учений были проведены стрельбы и скоростное маневрирование в рамках учебного боя. Согласно официальной информации, учения прошли успешно –все учебные цели были поражены, а катера показали хорошие ходовые качества.

После проведения дальнейших ходовых испытаний новые катера будут введены в состав ВМС уже к маю.

Отметим, что эти боевые суда имеют на вооружении 30-мм спаренную артиллерийскую установку, крупнокалиберный пулемет и 30-мм гранатомет. И хотя украинские военные настаивают, что этим суда будут использоваться исключительно в целях защиты береговой линии и морской зоны Украины, в мировой практике малые суда такого типа с относительным успехом использовались только в наступательных операциях.