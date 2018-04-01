Слушается дело: в Одесской Юракадемии состоялось импровизированное судебное заседание

На современном этапе развития общества и технологий профессиональная подготовка будущих квалифицированных специалистов должна быть, прежде всего, направлена на получение практических навыков, а сам образовательный процесс – динамичным и интересным. Давно канула в лету пора, когда студенты «от сессии до сессии жили весело» и вполне довольствовались одними только лекционными и семинарскими занятиями. Современным учащимся совсем не интересно просто просиживать несколько лет в университете в ожидании заветного диплома. Они хотят из каждого дня занятий выносить что-то полезное для своей будущей профессии и взрослой жизни. А поэтому университетам необходимо формировать учебный процесс таким образом, чтобы по максимуму оправдать ожидания и запросы современных студентов. Если мы говорим о юридической профессии, то тут очень важно показать будущим правоведам, как именно работают законы на практике и как происходит правоприменительный процесс. Очень помогает в этом проведение так называемых импровизированных судебных заседаний – обучающий метод, который на западе успешно применяется уже не одно десятилетие.
Перенимая и воплощая в отечественный образовательный процесс лучшую мировую практику профессиональной подготовки будущих юристов, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» уже не первый год организовывают импровизированные судебные заседания, в которых студенты могут примерить на себя процессуальные роли участников судебного производства – судей, адвокатов, прокуроров, сторон по делу, свидетелей и др. В рамках образовательного проекта «Слушается дело», подготовленного кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры, в Одесской Юракадемии состоялось импровизированное судебное заседание, объединившее студентов факультета адвокатуры, Института уголовной юстиции, судебно-административного факультета, а также факультета международно-правовых отношений. Фабула дела была взята из реального судебного производства, которое рассматривалось в одном из судов Украины. При том, что само импровизированное судебное заседание длилось всего около двух часов, ребята готовились к нему больше месяца – тщательно прорабатывали правовые позиции и составляли процессуальные документы.
Оценивали мастерство и красноречие студентов настоящие мэтры юридической науки и практики – председатель Приморского районного суда г. Одессы Сергей Николаевич Кичмаренко, заместитель начальника отдела процессуального руководства при проведении досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения Прокуратуры Одесской области, старший советник юстиции Олег Владимирович Хорсуненко, заведующая кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», адвокат Нана Мезеновна Бакаянова, член Совета адвокатов Одесской области, глава комитета по административному праву и процессу, ассистент кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», адвокат Елена Александровна Джабурия. Члены жюри высоко оценили подготовку студентов и их выступления в импровизированном суде.
Но самое главное, что импровизированное судебное заседание пришлось по душе главным «виновникам» мероприятия – студентам.
Образовательный проект «Слушается дело» реализуется на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» уже третий год подряд. В рамках данного проекта студенты вуза имеют возможность получить свои первые практические навыки в различных юридических профессиях. Они посещают реальные судебные заседания, проводимые в судах города Одессы, а также готовят под руководством преподавателей роли участников судебного процесса – судьи, адвоката, прокурора, сторон, свидетелей и защищают свои правовые позиции во время импровизированных судебных заседаний. Важно отметить, что такие заседания проходят в обстановке, максимально приближенной к условиям реального судебного заседания благодаря наличию в университете специально оборудованных учебных аудиторий.