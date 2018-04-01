Слушается дело: в Одесской Юракадемии состоялось импровизированное судебное заседание

На современном этапе развития общества и технологий профессиональная подготовка будущих квалифицированных специалистов должна быть, прежде всего, направлена на получение практических навыков, а сам образовательный процесс – динамичным и интересным. Давно канула в лету пора, когда студенты «от сессии до сессии жили весело» и вполне довольствовались одними только лекционными и семинарскими занятиями. Современным учащимся совсем не интересно просто просиживать несколько лет в университете в ожидании заветного диплома. Они хотят из каждого дня занятий выносить что-то полезное для своей будущей профессии и взрослой жизни. А поэтому университетам необходимо формировать учебный процесс таким образом, чтобы по максимуму оправдать ожидания и запросы современных студентов. Если мы говорим о юридической профессии, то тут очень важно показать будущим правоведам, как именно работают законы на практике и как происходит правоприменительный процесс. Очень помогает в этом проведение так называемых импровизированных судебных заседаний – обучающий метод, который на западе успешно применяется уже не одно десятилетие.

Перенимая и воплощая в отечественный образовательный процесс лучшую мировую практику профессиональной подготовки будущих юристов, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» уже не первый год организовывают импровизированные судебные заседания, в которых студенты могут примерить на себя процессуальные роли участников судебного производства – судей, адвокатов, прокуроров, сторон по делу, свидетелей и др. В рамках образовательного проекта «Слушается дело», подготовленного кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры, в Одесской Юракадемии состоялось импровизированное судебное заседание, объединившее студентов факультета адвокатуры, Института уголовной юстиции, судебно-административного факультета, а также факультета международно-правовых отношений. Фабула дела была взята из реального судебного производства, которое рассматривалось в одном из судов Украины. При том, что само импровизированное судебное заседание длилось всего около двух часов, ребята готовились к нему больше месяца – тщательно прорабатывали правовые позиции и составляли процессуальные документы.

Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов уделяет огромное внимание развитию практических навыков будущих юристов, что проявляется, прежде всего, в грамотной организации учебного процесса в нашем университете. Например, благодаря сегодняшнему мероприятию наши студенты смогли примерить на себя роли участников судебного процесса. Они показали без преувеличения прекрасные результаты, что было подтверждено практикующими судьями, прокурорами и адвокатами, которые вошли в состав жюри нашего импровизированного судебного заседания. И именно благодаря наличию не только теоретической базы, но и приобретению основательных практических навыков наши студенты по окончании университета успешно трудоустраиваются как в государственные органы, так и в частные юридические фирмы.

— отметил декан факультета адвокатуры Одесской Юракадемии, доцент Евгений Хижняк.

Оценивали мастерство и красноречие студентов настоящие мэтры юридической науки и практики – председатель Приморского районного суда г. Одессы Сергей Николаевич Кичмаренко, заместитель начальника отдела процессуального руководства при проведении досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения Прокуратуры Одесской области, старший советник юстиции Олег Владимирович Хорсуненко, заведующая кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», адвокат Нана Мезеновна Бакаянова, член Совета адвокатов Одесской области, глава комитета по административному праву и процессу, ассистент кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», адвокат Елена Александровна Джабурия. Члены жюри высоко оценили подготовку студентов и их выступления в импровизированном суде.

Студенты на высоком уровне справились с заданием. У меня остались хорошие впечатления. Они действительно в будущем станут хорошими специалистами, судьями, прокурорами, адвокатами. — отметил председатель Приморского районного суда г. Одессы Сергей Кичмаренко.

От участия в сегодняшнем мероприятии у меня остались исключительно положительные впечатления. Иногда даже казалось, что я нахожусь на реальном судебном заседании, настолько профессиональной была подготовка всех участников. Это свидетельствует о том, что у нас очень грамотные молодые люди, которые будут совершенствовать нашу правовую и судебную систему. Конечно, некоторая критика с моей стороны всё же была, но ребята ни в коей мере не обиделись, а наоборот приняли к сведению конструктивную критику. Впечатлён высоким уровнем организации образовательного процесса в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и профессиональной подготовкой студентов и считаю, что таких мероприятий, как сегодняшнее должно проводится как можно больше, и они должны проводиться во всех вузах, где готовят будущих юристов.

— подчеркнул заместитель начальника отдела Прокуратуры Одесской области, старший советник юстиции Олег Хорсуненко.

Но самое главное, что импровизированное судебное заседание пришлось по душе главным «виновникам» мероприятия – студентам.

Мы очень долго и старательно готовились к этому мероприятию, несколько раз репетировали, но, тем не менее, перед началом заседания всё равно очень волновались. И только когда я вышел за трибуну представлять свою правовую позицию, мне удалось взять под контроль свои эмоции и сосредоточиться на самом процессе рассмотрения дела. Теперь я буду больше уверен в своих силах и не стану так сильно нервничать перед реальным судебным заседанием.

— поделился впечатлениями от участия в импровизированном судебном заседании студент 1 курса магистратуры факультета адвокатуры Алексей Смолко, который представлял правовую позицию адвоката.

Образовательный проект «Слушается дело» реализуется на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» уже третий год подряд. В рамках данного проекта студенты вуза имеют возможность получить свои первые практические навыки в различных юридических профессиях. Они посещают реальные судебные заседания, проводимые в судах города Одессы, а также готовят под руководством преподавателей роли участников судебного процесса – судьи, адвоката, прокурора, сторон, свидетелей и защищают свои правовые позиции во время импровизированных судебных заседаний. Важно отметить, что такие заседания проходят в обстановке, максимально приближенной к условиям реального судебного заседания благодаря наличию в университете специально оборудованных учебных аудиторий.