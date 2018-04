В Юридическом колледже состоялась областная олимпиада по информатике

Традиционная областная олимпиада по информатике прошла на базе Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия». В олимпиаде приняли участие 46 участников – студентов первых курсов колледжей Одессы и области.

В течение двух с половиной часов студенты-первокурсники, имеющие лучшую успеваемость по информатике, проявляли свои знания. Олимпиада включала в себя теоретическую часть – тестовое задание – и три вида заданий на компьютерах. Победители этой олимпиады – в перспективе участники всеукраинской олимпиады. Отметим, что на всеукраинских олимпиадах участники из Одессы стабильно в числе лидеров.

В олимпиаде принимали участие студенты Юридического колледжа и Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета.

Говорит директор Юридического колледжа Сергей Викторович Стародубов:

Принимать олимпиаду такого уровня - знаковое событие для учебного заведения. Наш колледж принимает у себя олимпиаду благодаря тому, мы обладаем современной материально-технической базой. Пять компьютерных классов, оборудованных новейшей компьютерной техникой. Студенты первого и второго курсов у нас по нагрузке занимаются информатикой несколько пар в неделю. Студенты обучаются под руководством лучших педагогов, потому и показывают традиционно лучшие знания на региональных и всеукраинских интеллектуальных состязаниях.

Задания были разработаны преподавателями информатики учебных заведений Одесского региона.

Председатель областной методической комиссии преподавателей информатики Одесской области - Якубовская Нина Леонидовна.

В этом году традиционная олимпиада по информатике среди студентов вузов первого-второго уровня аккредитации проходит на базе Юридического колледжа. Хочу выразить большую благодарность президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову за прекрасную возможность провести мероприятие в хороших условиях, с хорошей техникой, с прекрасным программным обеспечением и самое главное – компьютеров хватает на всех, что не всегда можно встретить. Будем надеяться, что наши сегодняшние участники принесут славу своим учебным заведениям.

— говорит Нина Леонидовна.

Один из участников - студент училища искусств и культуры имени К.Ф. Данькевича Семен Футуйма - поделился своими впечатлениями:

Конечно, условия, в которых проводится сегодняшняя олимпиада, невозможно сравнить с теми, в которых мне приходилось участвовать прежде. Тут хорошая обстановка, способствует сосредоточенной работе.

Максим Бондаренко представляет Мореходный колледж.

Я рад, что могу принять участие в данной олимпиаде. Это отличный способ себя проявить. Информационные технологии, по моему мнению, это одна из главных отраслей современного мира. Сегодня без них вообще никак: весь мир завязан на информационных технологиях.

— считает Максим.

Студентка Юридического колледжа НУ «ОЮА» Екатерина Рогачева всерьез увлечена информатикой.

Большое спасибо юридическому колледжу за возможность представлять наш коллектив на олимпиаде. Я стремлюсь к победе. Первое место много значит для меня и для всего колледжа.

— говорит Катя.

Информатика – это довольно важный аспект нашей жизни, и к тому же очень интересный. А у нас в колледже она преподается на самом высоком уровне, что мне хотелось бы подтвердить своей победой на этой олимпиаде. Если мы сумеем завоевать сегодня призовые места, то поднимем этим престиж нашего учебного заведения.

— выразил надежду однокурсник Кати, студент Юрколледжа НУ «ОЮА» Арсен Алиханиди.

Обладание современным человечеством огромными объемами знаний сегодня ускоряет темпы внедрения новых технологий в повседневную жизнь. Скорость прогресса нарастает. Невероятные прорывы, которые были сделаны буквально за несколько лет, мы видим сегодня во всем: миниатюризации, связи, исследованиях мозга, расшифровке генома. Существуют прогнозы о том, что в грядущем столетии мы продвинемся вперед не на 100 лет, а на 20 тысяч лет. Ведь если раньше IT использовалось в узком кругу специалистов, то сейчас ни одна профессия не обходится без использования компьютерной техники. В учебном комплексе Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет созданы оптимальные условия для изучения студентами новейших IТ-технологий. Сегодня в МГУ готовится к открытию Центр кибербезопасности и цифровых технологий, который позволит повысить уровень подготовки IT- специалистов. Только за последнее время в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся настоящий прорыв в IT- сфере. Так, в прошлом месяце при участии замминистра образования был открыт ультрасовременный IT-центр, на котором были презентованы несколько авторских разработок IT–лаборатории вуза, в числе которых - обновленный сайт вуза и чат-бот «Милана», разработанные с применением новейших технологий, и инновационный проект - официальное мобильное приложение вуза – помощник студента NUOUA GUIDE.

Как сказал об этом президент вуза Сергей Васильевич Кивалов:

Мы не являемся профильным вузом в сфере информационных технологий, у нас полностью гуманитарный вуз, но, несмотря на это, мы активно развиваем IT-сферу. Для чего мы уделяем этому вопросу такое внимание? Думаю, ответ очевиден – мы живём в информационную эпоху, и хорошее владение компьютером необходимо для успешной работы по абсолютно любой специальности, в том числе и гуманитарной.

Пожелаем участникам олимпиады победы на всех этапах состязаний. А по окончанию колледжа перед ними гостеприимно распахнутся двери Одесской Юракадемии, в которой заботливо создается для них ультрасовременная обучающая база, и ждут внимательные и высококвалифицированные преподаватели.