В Юридическом колледже состоялась областная олимпиада по информатике

Традиционная областная олимпиада по информатике прошла на базе Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия». В олимпиаде приняли участие 46 участников – студентов первых курсов колледжей Одессы и области.
В течение двух с половиной часов студенты-первокурсники, имеющие лучшую успеваемость по информатике, проявляли свои знания. Олимпиада включала в себя теоретическую часть – тестовое задание – и три вида заданий на компьютерах. Победители этой олимпиады – в перспективе участники всеукраинской олимпиады. Отметим, что на всеукраинских олимпиадах участники из Одессы стабильно в числе лидеров.
В олимпиаде принимали участие студенты Юридического колледжа и Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета.
Говорит директор Юридического колледжа Сергей Викторович Стародубов:
Задания были разработаны преподавателями информатики учебных заведений Одесского региона.
Председатель областной методической комиссии преподавателей информатики Одесской области - Якубовская Нина Леонидовна.
Один из участников - студент училища искусств и культуры имени К.Ф. Данькевича Семен Футуйма - поделился своими впечатлениями:
Максим Бондаренко представляет Мореходный колледж.
Студентка Юридического колледжа НУ «ОЮА» Екатерина Рогачева всерьез увлечена информатикой.
Обладание современным человечеством огромными объемами знаний сегодня ускоряет темпы внедрения новых технологий в повседневную жизнь. Скорость прогресса нарастает. Невероятные прорывы, которые были сделаны буквально за несколько лет, мы видим сегодня во всем: миниатюризации, связи, исследованиях мозга, расшифровке генома. Существуют прогнозы о том, что в грядущем столетии мы продвинемся вперед не на 100 лет, а на 20 тысяч лет. Ведь если раньше IT использовалось в узком кругу специалистов, то сейчас ни одна профессия не обходится без использования компьютерной техники. В учебном комплексе Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет созданы оптимальные условия для изучения студентами новейших IТ-технологий. Сегодня в МГУ готовится к открытию Центр кибербезопасности и цифровых технологий, который позволит повысить уровень подготовки IT- специалистов. Только за последнее время в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся настоящий прорыв в IT- сфере. Так, в прошлом месяце при участии замминистра образования был открыт ультрасовременный IT-центр, на котором были презентованы несколько авторских разработок IT–лаборатории вуза, в числе которых - обновленный сайт вуза и чат-бот «Милана», разработанные с применением новейших технологий, и инновационный проект - официальное мобильное приложение вуза – помощник студента NUOUA GUIDE.
Как сказал об этом президент вуза Сергей Васильевич Кивалов:
Пожелаем участникам олимпиады победы на всех этапах состязаний. А по окончанию колледжа перед ними гостеприимно распахнутся двери Одесской Юракадемии, в которой заботливо создается для них ультрасовременная обучающая база, и ждут внимательные и высококвалифицированные преподаватели.