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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Поножовщина со смертельным исходом в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия


Поножовщина со смертельным исходом в Одесской области

При этом пострадавший погиб не столько от ножевого удара, сколько от неоказания элементарной медицинской помощи.

По информации ГУНП, инцидент произошел в Великомихайловском районе. Там в селе Гребеники во время совместного распития спиртных напитков один из собутыльников вспомнил другому «старые обиды» и нанес удар ножом в живот.

Ранение оказалось не смертельным. И пострадавший не только не сообщил о случившемся  в полицию, но и не обратился за медицинской помощью. Заменив ее приемом обезболивающих препаратов. Которые запивал… водкой.

В результате три дня спустя он умер от перитонита.

И только после этого началось расследование. Человек, нанесший ранение, ставшее в итоге смертельным, задержан.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти).



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