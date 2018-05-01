«Пою о тебе я, Одесса моя» - в первом этапе конкурса звучали признания в любви родному городу

Наверное, ни про один город на Земле ни сложено так много прекрасных песен, как о нашей родной Одессе. Лирические и задушевные, весёлые и ритмичные – песни о Южной Пальмире написаны во всех жанрах, которые только существуют в музыкальном искусстве. Говорят, что если человеку, который ни разу не бывал в Одессе, дать послушать две-три одесские песни, он сможет узнать о нашем городе практически всё – ведь в наших песнях живая история, культура, быть и настроение нашего города и его жителей. Одесские песни – это настоящее богатство и ценнейшая кладезь нашей культуры, а поэтому мы должны сохранять и развивать наш песенный колорит и прививать подрастающему поколению любовь к музыкальному творчеству. С целью популяризации одесских песен и поиска новых талантливых исполнителей по инициативе и при поддержке почётного гражданина Одессы и Одесской области, народного депутата Украины Сергея Кивалова проводится общегородской вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». Конкурс проходит в два этапа.

Традиционно весной в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» стартовал первый отборочный тур песенного конкурса. На сцене свои таланты продемонстрировали участники разных возрастных групп, среди них как аматоры, так и профессиональные исполнители. Кто-то принимает участие в конкурсе впервые, кто-то уже второй или третий раз, но есть и рекордсмены, участники, которые буквально выросли на этой сцене – придя первый раз в совсем ещё юном возрасте, на сегодняшний день они стали уверенными в себе, состоявшимися вокалистами.

Со сцены прозвучала одна из самых любимых для многих одесситов песен «Одесские булочки» в исполнении детского творческого коллектива. Сюрпризом для зрителей стало выступление Анны Коваленко, которая исполнила старый шлягер и мысленно вернула всех присутствующих в атмосферу старой Одессы.

Одесса – это мой родной город, и я очень-очень её люблю, больше всех других городов на Земле. Про Одессу говорят, что это - Жемчужина у моря, и я очень люблю наше Чёрное море, которое дарит нам радость и делает наш город неповторимым,

- рассказывает юная одесситка.

Колоритная песня про легендарного Мишку Япончика сорвала самые восторженные апплодисменты зрителей. Автор песни – руководитель театра «Наши люди» Изя Майорчик:

Мы написали эту песню вместе с моим 4-летним сыном, он мне помогал, потом наложили хорошую музыку и сделали вот такую интересную композицию, ну и конечно же, поработали над костюмами и декорациями. Зрителям очень понравилось наше выступление, они приняли нас на «ура», а это самое главное для каждого артиста.

Среди жури вокального состязания - народная артистка Украины, солистка Одесского национального театра оперы и балета, доцент кафедры сольного пения Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой Валентина Борисовна Васильева, Заслуженный артист Украины, солист Одесского национального театра оперы и балета Павел Васильевич Ермоленко, Заслуженная артистка Украины, заслуженная артистка АР Крым, солистка ансамбля песни и танца военно-морских сил Украины Елена Альбертовна Юрчук. Организаторы конкурса отмечают, что с каждым годом возрастает мастерство участников и количество новых авторских песен про Одессу, а сам конкурс несёт в себе глубокую идею и содержание.

Выразить любовь к Одессе через такое замечательное средство музыки как песня. Создавать всё новые и новые прекрасные песни об Одессе находить новых участников, новых исполнителей, новых композиторов. С каждым годом всё больше и больше участников исполняют свои авторские песни, а старые хорошо знакомые одесские песни звучат совершенно по-новому – с новыми мотивами и новыми эмоциями. И это просто не может не радовать, ведь это означает, что мы не только сохраняем наш неповторимый песенный колорит, но и своими руками создаём и развиваем его,

- подчеркнула директор Центра культуры Одесской Юракадемии Ольга Слуцкая.

Летом пройдёт ещё один отборочный этап конкурса, а завершится всё традиционным гала-концертом 2 сентября, в День рождения нашего родного города, в Ротонде Городского Сада. Тогда же и состоится определение финалистов и победителей конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», которых наградят ценными призами.