Соврал – заплати: какой цензуры не хватает в Украине (называйте кошку – «кошкой», дураков – «дураками», врагов – «врагами»…)

В Украине остро не хватает цензуры против лжи. Поэтому, дурача народ вредными советами (отказаться от прививок, флюроографии, изучения точных наук, желтого сигнала светофора и т. д.), плуты руинят державу, ухитряясь не только лезть в коридоры власти, но и воцаряться. Эта «коррозия власти» столь запущена, что «демократию» нам не оздоровить без цензурирования лжи. Такая выручалочка – не хуже касторки и глупо чураться того, что мы по стечению обстоятельств называем «цензурой».

«Чмырить» фильтр цензуры – ханжество путаников

Латиноязычным термином «Сensura» изначально назвали в средневековой Европе функцию (назначаемых властями) контролеров за содержанием и формой публичных сообщений (печатных изданий и др.). Но и прежде в общинах действовали запреты, мотивируемые «общественной необходимостью». И в широком смысле «цензурой» именуют любое сознательное препятствование передаче сообщений об определенных объектах (от разных «сeкретов» до политических идей). Это схоже с техникой «фильтрации»: не зря «держать язык за зубами» кое-кто призывает фразой «Фильтруй базар!».

Цензура ныне многим кажется «злом» и порой приукрашатели реальности уверяют, что у нас или еще где-то ее – «нет» (как «ляпнула» однажды спорщица про секс в СССР). А правду о практиках ее применения извратили демагоги, вторя не лучшим софизмам Запада. Даже в Конституцию Украины, подражая «Биллю о правах» США, втулили невыполнимый пассаж, что «Цензура заборонена», но далее в статье 34 опровергли это уточнением:

«Кожному гарантується право на свободу думки і слова… Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах… або для…».

Двусмысленность искушает трактовать и применять эти «нормы» – спекулятивно: власть имущих для своих нужд – то вводят запреты «для захисту репутації або прав…», то вопят, что «Цензура заборонена». И даже назвавшиеся «либералами» сочетают проповеди о «неуместности цензуры в демократическом обществе» с потугами запрещать огласку мнений их (чернимым) оппонентам, что само по себе – вариант цензуры. Лживое несоответствие дел – речам характерно, увы, и для украинских политиков.

Так, избравшись в Верховную Раду в 2014 году, депутаты «демократических» партий дискриминируют коллег-инопартийцев: не уступив этим «чужакам» руководящих постов в парламентских комитетах, мешают подавать законопроекты и даже выступать с парламентской трибуны. Хотя многие из этих узурпаторов прежде активно использовали и отстаивали особые «права оппозиции» (в т. ч. квоты руководящих мест в парламенте и «дни оппозиции», когда обсужда лишь предложения парламентской оппозиции)…

Мухляж с цензурой не ограничивается интриганством политиков: данные наук и актуальные знания о средах обитания тоже все более портятся произволом с табу и волей фальшивить. Поэтому давно пора очертить правила цензуры, указав, какие ее виды – запрещены, а какие – действуют. Но для этого надо достоверно знать суть и нюансы этого явления.

Цензура бывает разной…

Цензура в широком смысле – вездесуща, т. к. вызвана не капризами, а «логикой» общения. Всем разумным существам присущ самоконтроль: выбирают, что «нельзя» (не выгодно) сообщать определенным лицам в определенных условиях. При этом лидеры групп, племен, государств внушают свои мнения о таких «табу» – своим подчиненным.

Например, в древности часто запрещали «выбалтывать» сведения о важных географических объектах (тропах, колодцах и др.) – иноземцам: чтоб о том не узнали лазутчики врагов. По схожей причине часто цензурируют технические секреты. Этим сферы цензуры далеко не ограничиваются: «ученые мужи» насчитали их до десятка – военная, государственная, политическая, коммерческая, идеологическая, нравственная… Лишь в очередности ее применения – не более двух вариантов: упреждающая сообщения («разрешительная») или пост-фактум (инспекционная или «карательная»).

Зато меню способов работы цензоров – трудно постичь даже им самим. Так, десятками конкретных вариаций изобилует «редакционная» цензура современных СМИ, хотя в старину в этом деле превалировала вычитка цензорами (честно удостоверявших этот факт, не кроясь за анонимностью).

Знание соавторов цензуры – существенный фактор, снижающий «волюнтаризм», издавна вызывавший нарекания. Известен упрек древнеримского сатирика Децима Ювенала: «Dat veniam corvis, vexat censura columbas» (Давая снисхождение воронам, цензура обрушивается на голубей).

Обидами порой не ограничиваются беды от цензоров. Издревле, храня «секреты технологий», знающих мастеров могли убить или калечить (после выполнения работ). А неугодных правителям умников частенько «отфильтровывают» ссылками и тюремным заточением. Такие злоупотребления и породили непримиримых противников цензуры, как таковой. Хотя, не меньший ущерб случается при отсутствии «сит» от ошибочных мнений «властителей дум».

«Сито» лжецов – опасный вид цензуры

Цензура – лишь один из общественных «институтов» и подобно любым «инструментам» итоги ее действия зависят от мотивов и умений исполнителей (навредить же можно и «лекарствами»). Опасны применения цензуры «плохими руками», что прогрессирует в Украине.

Комично описал Марк Твен в «Приключениях Тома Сойера» вред цензуры лжецов. Когда часть жителей Сент-Питерсберга возмутились негодной постановкой спектакля заезжих «актеров», последние убедили обманутых зрителей скрыть это от остальных земляков. Их сговор удался, но обманутые, лишая себя «сатисфакции» (хотя бы пинанием жуликов), навлекли гнев тех, кого помогли облапошить.

А миллионы украинцев в недавние времена теряли тысячи «кровных» из-за схожих фокусов организаторов финансовых «пирамид» (по продажам в том числе «квадратуры» в не построенных домах). Тем аферам тоже помогало «сито» (с помехами разоблачениям) сговоров замалчивания риска такого «бизнеса» жульничества...

Не менее вредно сокрытие правды о правящих «политиках». К мировой трагедии привело утаивание преступлений главарей в «3-м Рейхе», где многие запрещали себе вызнавать реальные цели Гитлера и деяния его приспешников. Итог – десятки миллионов людей были погублены, еще больше – покалечены, угнетены, а часть – вовлечены в злодеяния «фашизма» и наследовали родным позор.

Подобное случилось в 1940-х, увы, и в ряде регионов Украины, где долгое время властвовали коллаборационисты гитлеровцев и организаторы карательных «чисток» из-за национальной и религиозной нетерпимости. Их былые грехи теперь норовят использовать в своих схемах ушлые иностранные махинаторы, превращая нашу страну в гетто должников.

Долговая ловушка «бандеризации»

Даже «верхи» украинского политического класса (испорченного переделами бизнесов и поклонением иностранцам) игнорируют мотив иноземных «спонсоров» культа неонацизма в Украине. Не странно ли, что инвестируют в это «бесовство» даже те Финанситы, чьих соплеменников убивали и мучали гитлеровцы с местными подельниками? Мазохизм это или все-таки уловка? Пока приходится догадываться, памятуя факты истории.

Так, за злодеяния немецких «фюреров» и соучастие в том массы жителей Германии всех немцев, кто выжил там после 2-й мировой войны, покарали отнятием 1/4 земель страны (больше всех получила Польша), контрибуциями, «денацификацией» и лишением государственного суверенитета (де-факто не изжито доныне). Схожие беды испытали в Венгрии и Италии, чьи власти отличились в пособничестве Гитлеру. А финансовым «взысканиям» подвергли даже банкиров Швейцарии (за посредничество в тайной торговле между фирмами стран гитлеровской «оси» и – остальных, включая…США и Британию). Расплачивалась Германия, Австрия и по дополнительным требованиям (за Холокост, за применение рабского труда). А в 2017 году в Польше поднят вопрос о «недоимке» контрибуций от Германии...

Украине (и другим республикам СССР, пострадавшим от вторжения Германии и ее сателлитов) тоже досталась толика «компенсаций». Ведь большинство украинцев сражались в той войне в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах, а служить и помогать «фюреру» пожелали – меньшинство (преимущественно на Галичине, где со времен Австро-Венгрии развита сеть германофильских организаций). Тем не менее, из-за недомыслия и предательства украинских «верхов» с начала 1990-х, у нас нарастающим темпом «переписывают» историю. Современным школярам в официально утвержденных учебниках врут, будто их прадеды-красноармейцы были «невольниками империи», а не Освободителями Европы, зато «настоящие герои», мол, состояли в подконтрольных немцам ОУН, УПА и в немецкой дивизии СС «Галичина»...

Нелепость этого подлого подлога не видят лишь лица с неразвитым логическим мышлением (каковых добавляют деформации школьного образования), но юристы, историки и политики стран ЕС точно знают: Ю. Шухевич, С. Бандера и Ко – виновны в бойне, совершенной по планам гитлеровцев. Но… зная это, пока в ЕС избегают осуждать культ «бандеризации», хотя веско вразумить правящих в Киеве могла бы даже канцлер Меркель. В 2012 году, чтобы отвадить болельщиков от тура в Украину на Чемпионат Европы по футболу, власти Британии ударно провели кампанию изобличения профашистских настроений украинских «фанов». А потом – тишь и умиление деяниями тех, кого обвиняли... Значит такая «нацификация» кому-то на Западе почему-то выгодна!

Пора догадаться, какой «кидок» готовят профессионалы геополитики. «Вспомнив» однажды, что часть украинцев ассистировали гитлеровцам, но вместо расплаты за Волынскую резню и Хатынь, получили (по произволу Сталина) территориальные приращения от Польши и иных стран ЕС, они начнут ту «несправедливость» исправлять (в подходящий момент, когда руина ослабит Украину). А «правовые основания» уже собраны, включая массу улик против соучастия украинских нацистов в Холокосте...

Поучителен опыт агента Джельсомино

Ложь политиканов чревата катастрофой и народу Украины и государству, ввергнутому в затяжной кризис. Верное «лекарство» в наших условиях – «прозрение» масс в понимании происходящего. А для этого нужны не только носители достоверных знаний, но и «правдорубы», о которых мечтают и вспоминают многие народы Европы.

Например, древняя, но вечно молодая Италия подарила миру умные и вещие сказки про Пиноккио (Буратино) и Джельсомино. Про похождения первого персонажа (деревянного сорванца, схожего с Иванушкой-дурачком) в Украине еще многие знают, а вот подвиг Джельсомино… от молодежи в последние годы упорно скрывают, будто страшась вдохновить подражателей. Но всем культурным людям Европы (тем более – Одесситам) стоит знать и помнить эту шикарную лирическо-героическую балладу. Тем более, что ее экранизация на Одесской киностудии добавила здоровую дозу юмора и жизненного оптимизма.

Подвиг агента добрых сил Джельсомино состоял в том, что он, вместе с Кошкой-Хромоножкой и другими смельчаками напомнил жителям Страны Лжецов, что кошку надо называть кошкой, а пиратов – пиратами и не позволять последним устанавливать свой «новый порядок». Избавившись от пропаганды лжецов, там быстро достигли хэппи-энд: главарь Джакомон эмигрировал, а его подручные пошли под суд… Реализовать подобную справедливость нужно и в современной действительности, немного усовершенствовав законодательство.

Требуется узаконить штрафы за ложь

Работа даже бескорыстных правдорубов требуют средств. Финансировать их за чет бедствующих от обманов – не разумно: логичнее, чтобы развенчание лжи оплачивали те, кто ее испускает и тиражирует. Законодательство Украины предусматривает такую возможность, но... только на основании исчислений «причиненного вреда» и после одоления тягомотных процедур.

Но эпидемический масштаб лжи в наше время в нашей стране побуждает практиковать расплату за «недостоверную информацию» – автоматически: в виде «штрафов». Для этого годится перенастройка применения цензуры: помимо «военной» и «моральной», надо ввести – «правдивую» (против любых «фэйков»). При этом, не отменяя «свободу слова», можно ограничиться инспекционным методом контроля, как ранее практиковали в сфере защиты прав потребителей.

А взимаемы с таких штрафников средства – употреблять целевым назначением: на опровержение лжи, в первую очередь – в жизненно важных сферах, включая всеобщее среднее образование. Чтобы никто не мог превратить украинцев в вымирающий и гнобимый народ дураков...

P. S. Предостерегая о вреде лжи, семантика русской речи, завещанной заботливыми пращурами, запасла синоним «врать», исходящий от понятия… «вредить». Поэтому прежде запрещали врать – «своим» (родичам, соплеменникам, согражданам), а врагам – пожалуйста…