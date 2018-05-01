Дары природы на службе здоровья

Нас окружает загрязненная среда, зачастую мы употребляем некачественную пищу, принимаем много лекарств. Все это, естественно, загрязняет наш организм, отчего начинают развиваться болезни. От этого во многом зависит наше состояние и настроение. Снизить влияние всех этих отрицательных явлений можно с помощью продуктов растительного происхождения. Предлагаем обратить внимание на такие продукты, которые очищают организм лучше любых лекарств и при этом не наносят нам вреда.

В природе, особенно в дикой, таких растений многие тысячи. Мы предлагаем вашему вниманию те, которые окружают нас почти ежедневно, но самые полезные.

Всем известный АРБУЗ

Он низкокалорийный, насыщенный многими полезными для организма элементами, такими как натрий, калий, углеводы, витамины А, В, В2, С. При его употреблении очищается печень и почки, так как он является хорошим мочегонным средством, что способствует вымыванию песка из почек. Арбуз сжигает жир в организме и повышает иммунитет, стабилизирует артериальное давление, улучшает пищеварение, выводит желчь, является хорошим профилактическим средством при малокровии, атеросклерозе и других сердечнососудистых заболеваниях, повышает иммунитет. Его полезно принимать при болезни крови, желтухе, циррозе печени, различных отравлениях, желчнокаменной болезни.

Чтобы добиться лечебного свойства, необходимо на протяжении 4-5 дней употреблять по 2 кг. арбуза в день, лучше за два приема. Лишнее в этом случае вреда не принесет

ЯБЛОКИ

Наличие в яблоках пектина и клетчатки способствует стабилизации работы всей пищеварительной системы, так как эти компоненты связывают шлаки и токсины. Они улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от запоров. Важно такое свойство яблок, как угнетатель возбудителей вирусов группы А, дизентерии, золотистого стафилококка.

Употреблять яблоки лучше всего в свежем виде, с кожицей, можно пить сок или есть перетертые с мякотью, можно сварить компот.

БЕЛОКАЧАННАЯ КАПУСТА

Этот овощ ценен тем, что включает в себя большое количество пищевых волокон, которые связывают тяжелые металлы и токсины, выводя их из кишечника. В капусте содержатся органические кислоты, которые положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору. Но на этом «склад» капусты не ограничивается, в ней содержится очень редкий витамин U, который убивает опасные вещества и берет участие в синтезе витаминов, способствует заживлению язвы.

Капусту можно употреблять в свежем виде, квашеную или пить сок.

СВЕКЛА КРАСНАЯ

В медицине ее называют чистилищем организма №1. В ее составе – клетчатка, медь, фосфор, витамин С и ряд полезных кислот, которые улучшают пищеварение и уничтожают глинистые бактерии в кишечнике. Очень важно то, что в ее состав входит липотропное вещество бетаин, которое заставляет печень эффективнее избавляться от токсинов. Свекла обладает важным свойством – омоложения организма благодаря наличию в ней фолиевой кислоты, которая способствует созданию клеток, а наличие кварца обеспечивает улучшение состояния кожи, волос и ногтей.

Употреблять свеклу можно в любом виде: в борще, отварную, в салате или в виде сока.

ЧЕСНОК

В народной медицине и быту человека большое внимание придают чесноку и луку репчатому. И не зря. В них кладезь лечебных и профилактических веществ. В чесноке содержится более 400 полезных компонентов, которые очищают сосуды, снижают уровень холестерина в крови и убивают клетки, провоцирующие онкозаболевания. Содержащиеся в нем вещества обладают свойством уничтожать бактерию хеликобактер пилори, вызывающую гастриты и язвы желудка. Чеснок оказывает противоглистное действие, убивает дифтерийную и туберкулезную палочку.

Употреблять его лучше всего в свежем виде.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Самое важное его свойство – наличие фитонцидов, которые хранятся в эфирных маслах и способны за несколько секунд убить большинство бактерий и грибков. К тому же лук способствует улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ и даже улучшает аппетит. В нем содержится в большом количестве сера, которая обезвреживает и уничтожает все вредное в организме.

Употребляют лук в свежем виде, в салате. Практикуют и настойку на спирту. Применяют как косметическое средство в виде маски, для уничтожения прыщей и угрей.

Много полезного для нашего организма содержат различные ягоды, такие как черемуха, шиповник, боярышник, смородина и другие.

КЛЮКВА

Если вы приобретали клюкву, то, очевидно, обратили внимание, что эта ягода может стоять длительное время и не плесневеть, так как она является одним из самих сильных природных антибиотиков и противовирусных средств. Клюква очищает мочеполовую систему от опасных бактерий. Важным ее свойством является еще и то, что она помогает бороться с образованиями раковых клеток, а также чистит тромбы и бляшки в сосудах.

Способы употребления клюквы различны: в свежем виде, перетертой с сахаром, в виде морса и сока, или варенья.