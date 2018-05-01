Одесская «патриотическая тусовка» требует отменить выступление в Одессе известного украинского певца Виталия Козловского

Одесское отделение «организации «Всеукраинская люстрация» требует у губернатора, руководство СБУ и ГУНП отметить выступление певца Виталия Козловского, запланированное на 2 июня в ночном клубе «Итака».

Как отмечается в послании, в противном случае его выступление может спровоцировать массовые беспорядки и столкновения между «патриотически настороенными одесситами» и охраной заведения.

При этом т.н. «патриоты» обвиняют Виталия Козловского в том, что он выступал в Москве в День Победы и отказался ответить на вопрос, кто начал войну на Донбассе. По мнению этих т.н. «патриотов» тем самым он выказывает лояльность к преступному кремлевскому режиму и проявляет неуважение к народу Украины.

Отметим, однако, что в своей деятельности Виталий Козловский не нарушил ни одного законного требования Украины. Ведь у нас нет законодательного запрещения на поездки в Россию и работу там.

Что же до «преступного режима», то таковым российское руководство не признано ни одной международной организацией. Что же до отказа певца отвечать на определенные вопросы, то действующее законодательство Украины не обязывает граждан отвечать на какие-либо вопросы, заданные вне проведения следствия и суда. И актеры - не исключение.

И, наконец, о «возможных массовых столкновениях и беспорядках», о которых т.н. «активные патриоты» предупреждают руководство области и правоохранительные органы… Так правоохранительные органы и силовые структуры для того и существуют, чтобы не допускать и жестко пресекать такие поползновения, и адекватно наказывать их организаторов и участников.

Что же касается отношения к Виталию Козловскому со стороны народа Украины, то оно будет наглядно продемонстрировано наполняемостью зала при его выступлении.