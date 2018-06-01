Сегодня с самого утра жители Ленпоселка блокировали проезд по Тираспольскому шоссе

Таким образом они требуют незамедлительной установки в районе пересечения улицы с Амурским переулком полноценного светофорного объекта.

Именно на этом месте 2 июня были сбиты четырехлетняя девочка и ее двадцати четырехлетняя тетя.

При этом ребенок от полученных травм погиб, а женщина в крайне тяжелом состоянии госпитализирована.

По словам протестующих, именно из-за отсутствия там светофора на этом месте регулярно случаются ДТП. Причем только за последний год четыре - со смертельным исходом.

По словам людей, наличие там только мигающего желтым светом «окошечка» явно недостаточно, поскольку водители его просто игнорируют.

Поэтому если их требование не будет выполнено, жители намерены блокировать и соседние дороги, а также трассу на выезде из города в районе «Двух столбов».

Впрочем, по имеющимся данным, уже сегодня в первой половине дня к ним для переговоров прибудут городские власти.