На улице Маловского местные жители перекрыли дорогу. Они хотят воды

Как выяснилось, акцию провели жители находящегося по-соседству дома, которым отключили водоснабжение.

Однако, по информации пресс-службы «Инфоксводоканала, за водоснабжение данного дома оплата не поступала уже около двух лет и сумма задолженности достигла 975 тысяч гривен.

«Мы пытались договориться с людьми, неоднократно предупреждали их и даже подвали в суд. Однако никакого результата достигнуто не было!»

Кстати, по предоставленной нашему корреспонденту информации, судебное решение, разрешающее отключение водоснабжения, было получено еще в прошлом году. Однако, как сообщили в компании, на отключение «Инфоксводоканал» пошел только тогда, когда предприятие «Черноморсантехмонтаж», на балансе которого находится дом, заявило, что платить не будет, поскольку жители за водоснабжение не платят.

В то же время люди, перекрывшие улицу, заявляют, что своевременно и в полном объеме переводят деньги за водоснабжение предприятию, которое владеет домом.

По мнению экспертов, в этих условиях жителям стоит незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чтобы те разобрались, куда делись деньги, которые они платили последние годы. Если, конечно, заявление оставшихся без водоснабжения людей соответствуют действительности.