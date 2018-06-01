Нападение на одесского журналиста квалифицировано как разбой

Как сообщили нашему корреспонденту в отделе коммуникаций ГУНП, нападение на журналиста телекомпании «Репортер» Константина Гречаного квалифицировано как разбойное нападение.

Как сообщил сам пострадавший, нападение произошло поздно вечером 8 июня на улице Армейской. На него напали сзади трое злоумышленников и, пока один пытался душить, двое избивали. В результате журналисту нанесли телесные повреждения и отобрали сумку и мобильный телефон.

Т.е. преступление имеет все признаки грабежа, однако полицейские квалифицируют его, как разбой.

По информации пресс-службы ГУНП, это объясняется тем, что, хотя нападение состоялось без применения оружия, журналиста не только избивали, но и пытались душить. А это уже признак более серьезного уголовного преступления — разбойного нападения.

Отметим, что ни полиция, ни сам пострадавший не связывают это нападение с его профессиональной деятельностью.