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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесскую область будут рекламировать в поездах и даже в самолетах

Категория: Новости


Одесскую область будут рекламировать в поездах и даже в самолетах

Такое сообщение сделал на заседании бюджетной комиссии областного совета и.о. руководителя управления туризма Александр Шека. По его словам, туристические возможности Одесского региона будут рекламировать в поездах «Интерсити» и авиалайнерах «МАУ».

Причем в весенне-летний период упор будет делаться на одесские курорты, а в осенне-зимний — на лечебные санатории, рекреационные возможности региона и т.н. «деловой туризм».

На рекламу туристического потенциала региона предполагается направить более полутора миллионов гривен.



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