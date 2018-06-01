Одесскую область будут рекламировать в поездах и даже в самолетах

Такое сообщение сделал на заседании бюджетной комиссии областного совета и.о. руководителя управления туризма Александр Шека. По его словам, туристические возможности Одесского региона будут рекламировать в поездах «Интерсити» и авиалайнерах «МАУ».

Причем в весенне-летний период упор будет делаться на одесские курорты, а в осенне-зимний — на лечебные санатории, рекреационные возможности региона и т.н. «деловой туризм».

На рекламу туристического потенциала региона предполагается направить более полутора миллионов гривен.