В центре Одессы прогремел взрыв

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Незадолго до полуночи на пересечении улиц Троицкая и Александровский проспект взорвался припаркованный автомобиль. Судя по повреждениям автомобиля, взрывчатка была заложена под переднюю часть «Honda Accord».
По предварительным данным, пострадал владелец автомобиля, который госпитализирован.
На месте в течение нескольких часов работали полицейские, спасатели и следственная группа.
Отметим, что неофициальным данным, автомобиль принадлежал руководителю одной из охранных фирм.