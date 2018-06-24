В центре Одессы прогремел взрыв

Незадолго до полуночи на пересечении улиц Троицкая и Александровский проспект взорвался припаркованный автомобиль. Судя по повреждениям автомобиля, взрывчатка была заложена под переднюю часть «Honda Accord».

По предварительным данным, пострадал владелец автомобиля, который госпитализирован.

На месте в течение нескольких часов работали полицейские, спасатели и следственная группа.

Отметим, что неофициальным данным, автомобиль принадлежал руководителю одной из охранных фирм.