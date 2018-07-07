Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

База отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» продолжает радовать своих гостей новым интересными встречами. С творческим вечером здесь выступил известный эрудит, легенда игры "Что? Где? Когда?» и талантливый телеведущий Борис Бурда. Звездный гость рассказывал интересные истории из своей жизни, читал авторские стихи и шутил. Однако главной частью встречи были ответы на вопросы слушателей - большинство из них посвящены игре "Что? Где? Когда?».

Во-первых, я с удовольствием отвечаю на вопросы. Я рассказал о том, что видел в жизни, а видел я достаточно много интересного. Во всяком случае, им было интересно послушать о Владимире Яковлевиче Ворошилове (авторе и первом ведущем телевизионной игры «Что? Где? Когда?»), действительно великом человеке, который многое изменил в телевидении. Во-вторых, я привык уже в силу своих увлечений общаться с людьми с помощью игры. Интеллектуальные игры очень благодарная вещь, можно всегда подобрать такую их трудность, что они будут интересны данной конкретной аудитории. Задача именно в том, чтобы подобрать такие вопросы, такие задания, на которых одни твои слушатели отвечают, а другие – нет. Это самое главное в интеллектуальной игре,

- рассказывает Борис Бурда.

По словам знатока, самыми лучшими являются вопросы, для ответа на которые необходимы знания из курса средней школы.

Мне кажется, я смогу пообщаться со своими зрителями, просто задавая им вопросы и слушая их ответы. Я провожу это достаточно часто, и это как-то устраивает людей. Это естественное подобие нашей жизни, ее моделирование, жизнь то и делает, что задает нам вопросы, а нам приходится отвечать. И иногда мы отвечаем, а иногда нет,

- поделился Борис Бурда.

Телеведущий рассказал, что чаще всего ему задают вопросы о его телевизионных коллегах и отношениях и с известными игроками. К примеру, часто задаваемый вопрос – получают ли игроки деньги, о которых говорят в телепередачах. Борис Бурда подтвердил, что получают. Но на такие вопросы, как правило, ему скучно отвечать. Больше ему интересно отвечать на вопросы про неожиданные, забавные или трагические случаи, которые иногда происходят в телепередачах.

Также Борис Бурда поделился своими впечатлениями об отдыхе в отеле «Академия».

Я достаточно много поездил, можно сказать, объездил мир, был минимум на четырех континентах, и видел всякие курортные города богатых и благополучных стран. Знаете, я пока не вижу ничего такого, что можно было бы сказать, что вот там что-то есть, а здесь этого нет. Все и качественно, и интересно, и разнообразно, и достаточно продуманы все детали отдыха. Уже совершенно не обязательно мотаться на Солнечный берег или в какой-нибудь Римени, такой же сервис пестрит и здесь. Самое главное, чтобы нам не мешали это делать, а мы прекрасно справимся с тем, чтобы сделать своим клиентам что-нибудь достойное и приятное,

- отметил Борис Бурда.

Среди более сотни слушателей творческого вечера были и туристы из Беларуси и Литвы. Участники получили массу положительных эмоций.

Я отношусь к тем, кому необходимо постоянно развиваться и интеллектуально шевелить мозгом, как говорит Борис Оскарович. Такие встречи, такие вечера они действительно активизируют и молодежь, и дети участвуют, ну и старшее поколение. Я думаю, что это очень большой плюс,

- говорит Анатолий Бойко, отдыхающий на базе «Академия».

Вечер замечательный. Я думаю, что этого человека знают практически все на постсоветском пространстве. Он интеллектуал, это человек огромного обаяния, юмора, энциклопедических знаний, поэтому с ним просто побыть в одной ауре - это уже здорово,

- рассказывает Алена Бориславская, которая проводит своей летний отдых в Затоке.

Отметим, что отдых европейского уровня доступен и для студентов и преподавателей Одесской Юракадемии. Первичная профсоюзная организация университета покрывает 85% путевки. Каждое лето здесь отдыхают около двух тысяч студентов, преподавателей и сотрудников.

Руководство базы отдыха "Академия" продолжает готовить отдыхающим еще много приятных сюрпризов и специальную развлекательную программу в течение всего летнего сезона.