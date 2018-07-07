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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

Категория: Новости / История и культура


Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

 

База отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» продолжает радовать своих гостей новым интересными встречами. С творческим вечером здесь выступил известный эрудит, легенда игры "Что? Где? Когда?» и талантливый телеведущий Борис Бурда. Звездный гость рассказывал интересные истории из своей жизни, читал авторские стихи и шутил. Однако главной частью встречи были ответы на вопросы слушателей - большинство из них посвящены игре "Что? Где? Когда?».

Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

 

Во-первых, я с удовольствием отвечаю на вопросы. Я рассказал о том, что видел в жизни, а видел я достаточно много интересного. Во всяком случае, им было интересно послушать о Владимире Яковлевиче Ворошилове (авторе и первом ведущем телевизионной игры «Что? Где? Когда?»), действительно великом человеке, который многое изменил в телевидении. Во-вторых, я привык уже в силу своих увлечений общаться с людьми с помощью игры. Интеллектуальные игры очень благодарная вещь, можно всегда подобрать такую их трудность, что они будут интересны данной конкретной аудитории. Задача именно в том, чтобы подобрать такие вопросы, такие задания, на которых одни твои слушатели отвечают, а другие – нет. Это самое главное в интеллектуальной игре,
- рассказывает Борис Бурда.

Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

 

По словам знатока, самыми лучшими являются вопросы, для ответа на которые необходимы знания из курса средней школы.

Мне кажется, я смогу пообщаться со своими зрителями, просто задавая им вопросы и слушая их ответы. Я провожу это достаточно часто, и это как-то устраивает людей. Это естественное подобие нашей жизни, ее моделирование, жизнь то и делает, что задает нам вопросы, а нам приходится отвечать. И иногда мы отвечаем, а иногда нет,
 - поделился Борис Бурда.

Телеведущий рассказал, что чаще всего ему задают вопросы о его телевизионных коллегах и отношениях и с известными игроками. К примеру, часто задаваемый вопрос – получают ли игроки деньги, о которых говорят в телепередачах. Борис Бурда подтвердил, что получают. Но на такие вопросы, как правило, ему скучно отвечать. Больше ему интересно отвечать на вопросы про неожиданные, забавные или трагические случаи, которые иногда происходят в телепередачах.

Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

 

Также Борис Бурда поделился своими впечатлениями об отдыхе в отеле «Академия».

Я достаточно много поездил, можно сказать, объездил мир, был минимум на четырех континентах, и видел всякие курортные города богатых и благополучных стран. Знаете, я пока не вижу ничего такого, что можно было бы сказать, что вот там что-то есть, а здесь этого нет. Все и качественно, и интересно, и разнообразно, и достаточно продуманы все детали отдыха. Уже совершенно не обязательно мотаться на Солнечный берег или в какой-нибудь Римени, такой же сервис пестрит и здесь. Самое главное, чтобы нам не мешали это делать, а мы прекрасно справимся с тем, чтобы сделать своим клиентам что-нибудь достойное и приятное,
 - отметил Борис Бурда.

Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

 

Среди более сотни слушателей творческого вечера были и туристы из Беларуси и Литвы. Участники получили массу положительных эмоций.

Я отношусь к тем, кому необходимо постоянно развиваться и интеллектуально шевелить мозгом, как говорит Борис Оскарович. Такие встречи, такие вечера они действительно активизируют и молодежь, и дети участвуют, ну и старшее поколение. Я думаю, что это очень большой плюс,
- говорит Анатолий Бойко, отдыхающий на базе «Академия».

Вечер замечательный. Я думаю, что этого человека знают практически все на постсоветском пространстве. Он интеллектуал, это человек огромного обаяния, юмора, энциклопедических знаний, поэтому с ним просто побыть в одной ауре - это уже здорово,
 - рассказывает Алена Бориславская, которая проводит своей летний отдых в Затоке.

Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр

 

Отметим, что отдых европейского уровня доступен и для студентов и преподавателей Одесской Юракадемии. Первичная профсоюзная организация университета покрывает 85% путевки. Каждое лето здесь отдыхают около двух тысяч студентов, преподавателей и сотрудников.

Руководство базы отдыха "Академия" продолжает готовить отдыхающим еще много приятных сюрпризов и специальную развлекательную программу в течение всего летнего сезона.

Галерея

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Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
Борис Бурда приоткрыл закулисные тайны телевизионных игр
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