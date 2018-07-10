В Подольске на подоконнике в роддоме обнаружили новорожденного

Ребенок умер. По информации ГУНП, когда врачи обнаружили младенца, ребенок еще дышал. Однако, несмотря на все предпринимаемые медиками меры, он вскоре скончался.

Причина смерти устанавливается.

По сообщению начальника Подольского отделения полиции Николая Песчанского, в настоящее время полицейские разыскивают мать новорожденного, которая, предположительно, и оставила там своего ребенка. Причем поиски ведутся не только на территории Подольска и прилегающего района, но и на территории соседних районов — Балтского, Захарьевского, Окнянского.

Полицейские просят население помочь и сообщать о женщинах, которые были беременны, но детей у них не появилось.

Добавим, что начато уголовное производство по статье 135 (оставление в опасности). За что предполагается наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.