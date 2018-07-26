На Черемушках разыскивают скорпиона

В соцсетях объявили вознаграждение тому, кто найдет скорпиона, сбежавшего сегодня днем во дворе Гайдара, 22.

Владелец насекомого Александр Олегович сообщил, что это не шутка.

"Друг вынес его показать детишкам во дворе, компания отвлеклась и скорпион сбежал", - сетует одессит.

Взрослого двухлетнего скорпиона зовут Леха.

"Описание преступника: черный окрас, 11-12 см длиной, здоровый такой как черт, фотки Лехи ниже. Если вы заметили Леху или умудрились его словить - пишите в личные сообщения с пометкой "Леха, вернись". Бравому вояке, который поймал преступника, полагается вознаграждение", - обещает Олегович.

Также он описал лайфхак, как ловить скорпиона:

"Накрыть банкой или коробкой. Ни в коем случае не кормите Леху, если вам кажется что его нужно покормить - не ведитесь, эта падла вас гипнотизирует. Он так то добрый, как известно злые скорпионы это маленькие скорпионы, но всё же - если Леха умудрился вас цапнуть, сосите яд и вызывайте скорую. Это шутка? - Увы, но нет, сам в шоке".