 
Информация к новости
  • Просмотров: 85
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Черноморске военная прокуратура Одесского гарнизона разоблачила на взятке участкового офицера полиции

Категория: Новости

В Черноморске военная прокуратура Одесского гарнизона разоблачила на взятке участкового офицера полиции

  Как сообщает военная прокуратура Южного региона, правоохранитель-вымогатель, злоупотребляя своим служебным положением, требовал от предпринимателя взятку в сумме 8 тысяч гривен ежемесячно за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности в Черноморске.

Во время передачи предварительно установленной суммы взятки в размере 8 тысяч гривен старшего лейтенанта полиции Б. задержали коллеги в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, продолжается досудебное расследование.


Источник: Одесса news



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 