В Черноморске военная прокуратура Одесского гарнизона разоблачила на взятке участкового офицера полиции

Как сообщает военная прокуратура Южного региона, правоохранитель-вымогатель, злоупотребляя своим служебным положением, требовал от предпринимателя взятку в сумме 8 тысяч гривен ежемесячно за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности в Черноморске.

Во время передачи предварительно установленной суммы взятки в размере 8 тысяч гривен старшего лейтенанта полиции Б. задержали коллеги в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, продолжается досудебное расследование.