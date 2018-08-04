Очередной «гиперлуп» министра инфраструктуры Владимира Омеляна: он сообщил о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1 + 1» утром в понедельник, 6 августа.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сообщил Омелян.

Напомним, что по итогам 2017 года сообщалось, что поезд Львов — Москва является лидером по перевозке пассажиров в Россию.

Поезд Львов — Москва в 2017 году перевёз 350 тысяч пассажиров, Киев — Москва — 232 тысячи пассажиров, а Одесса — Москва — лишь 196 тысяч.

Соответствующую статистику «Укрзализныци» приводит издание «Левый берег».

Поезд Одесса — Москва оказался лишь четвёртым в рейтинге популярности среди пассажиров, желающих посетить «страну-агрессора»: например, поездом Харьков — Москва в 2017 году воспользовались 208 тысяч пассажиров. Сразу за Одессой следует поезд Николаев — Москва (189 тысяч пассажиров).

Причиной малой популярности поезда Одесса — Москва, впрочем, может быть его неудобное расписание: он идёт 28 часов, тогда как, к примеру, поезд Киев — Москва — всего 13. В этой ситуации многие пассажиры, едущие в Москву из Одессы, предпочитают сначала тем или иным способом добираться до Киева, а уже затем садиться на поезд до Москвы. Есть различия и по цене: если из Киева в Москву можно добраться поездом за 1700 гривен, то из Одессы — как минимум за 2400 гривен. Разница в 700 гривен — это существенно больше, чем стоимость билета из Одессы в Киев, которая стартует с отметки в 160 гривен.