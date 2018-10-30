Первый рейс Стамбул — Одесса совершила сегодня украинская авиакомпания «Атласджет Украина»

В 15:30 Airbus A320 борт UR-AJC совершил посадку в нашем международном аэропорту.

Это первое появление самолетов авиакомпании в Одессе. «Атласджет Украина» является дочкой известного турецкого лоукоста atlasglobal, поэтому, пользуясь услугами этого перевозчика, можно надеяться на гуманные цены при дальнейших перелетах с пересадкой в Стамбуле.

Первый рейс встречали в аэропорту традиционным водяным салютом из пожарных брандспойтов. Авиакомпания анонсирует полеты в Стамбул и обратно четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Надо сказать, что Стамбул — самое популярное направление в расписании нашего аэропорта. «Атласджет Украина» стала четвертым авиаперевозчиком, летающим туда из Одессы после Turkish Airlines, МАУ и Onur Air. Самым урожайным на стамбульском направлении стал четверг — из 19 регулярных рейсов этого дня 8 приходится на бывшую столицу Византийской и Османской империй, причем четыре рейса в сутки совершает Turkish Airlines, два МАУ и по одному Onur и atlas.