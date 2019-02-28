В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялось масштабное событие - «Одесский пре-раунд Европейских судебных соревнований по правам человека».

Десятки молодых юристов из Австрии, Германии, Словакии, а также из Одессы, Киева, Харькова приняли участие в мероприятии, официальная часть которого проходила в Зале заседаний Ученого совета НУ «ОЮА», в дружеской атмосфере и со всеобщим приподнятым настроением. Звучали радостные приветствия участников и организаторов, легкое волнение перед соревнованиями придавало особое ощущение подъема всем, кто встретился вновь на этот раз в Одессе в это морозное, солнечное февральское утро.

Следует пояснить, что термин мут корт («moot court»- учебный суд) — это современный вид внеучебной деятельности молодых юристов, а также, своего рода хобби, которому они посвящают свое свободное время.

Командам предлагается вымышленное дело с различными процессуальными документами и доказательствами, тем самым моделируя и прорабатывая специфику и преимущества участия в международных соревнованиях по судебным дебатам.

Студенты, проанализировав имеющуюся информацию по делу, представляют перед судьями позицию в споре о праве, где сторона оппонентов — такая же команда из зарубежного вуза. Участники команд под руководством тренеров заранее готовят письменные позиции (меморандумы) и за истца, и за ответчика.

Мут корт представляет собой сложный, но при этом увлекательный и полезный международный игровой судебный процесс, моделирование заседания при этом осуществляется на английском языке.

Впервые Судебные соревнования по правам человека ELSA (the European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) были организован еще в 2013 году. EHRMCC - это международные судебные соревнования, финальный раунд которых проводится ежегодно в Совете Европы, в Страсбурге.

Пре-раунд судебных соревнований по правам человека ELSA - это официальный тренировочный раунд, который проводится в любых странах, являющихся членами ELSA, если они уполномочены международным правлением к проведению подобного события.

Целью судебных соревнований является обеспечение студентов-практикантов и молодых юристов возможностью ознакомиться с принципами и реализацией Европейской конвенции по правам человека, получить практический опыт в этой области.

Соревнования в Одессе проходят в несколько раундов - отборочные раунды, полуфинал и финал.

Во время каждой «игры» две команды поочередно должны обосновывать правовую позицию сторон в судебном заседании.

Наблюдая за участниками соревнований, нельзя не обратить внимание на то, что все ребята - это сообщество прогрессивных, образованных, современно мыслящих и целеустремленных молодых людей, которые, к тому же, свободно владеют английским языком. Они рады общаться со своими коллегами и единомышленниками, углублять свои знания, рисковать, развиваться, находить общие задачи, решать их и двигаться в будущее уверенно.

Отметим, что на предыдущих соревнованиях студенты Одесской Юракадемии успешно представляли Украину в составе одной из ведущих команд. Кроме этого, выпускники университета работают в Европейском суде по правам человека и европейских институтах, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и другие.

При этом, не возникает сомнений, что с таким поколением молодых специалистов, правовое будущее Европы, да и мира в целом, находится в надёжных руках.