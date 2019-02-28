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  • Дата: Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

Категория: Новости / Наука и образование


В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялось масштабное событие - «Одесский пре-раунд Европейских судебных соревнований по правам человека».

Десятки молодых юристов из Австрии, Германии, Словакии, а также из Одессы, Киева, Харькова приняли участие в мероприятии, официальная часть которого проходила в Зале заседаний Ученого совета НУ «ОЮА», в дружеской атмосфере и со всеобщим приподнятым настроением. Звучали радостные приветствия участников и организаторов, легкое волнение перед соревнованиями придавало особое ощущение подъема всем, кто встретился вновь на этот раз в Одессе в это морозное, солнечное февральское утро.

 

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

 

Следует пояснить, что термин мут корт («moot court»- учебный суд) — это современный вид внеучебной деятельности молодых юристов, а также, своего рода хобби, которому они посвящают свое свободное время.

Командам предлагается вымышленное дело с различными процессуальными документами и доказательствами, тем самым моделируя и прорабатывая специфику и преимущества участия в международных соревнованиях по судебным дебатам.

 

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

 

Студенты, проанализировав имеющуюся информацию по делу, представляют перед судьями позицию в споре о праве, где сторона оппонентов — такая же команда из зарубежного вуза. Участники команд под руководством тренеров заранее готовят письменные позиции (меморандумы) и за истца, и за ответчика.

Мут корт представляет собой сложный, но при этом увлекательный и полезный международный игровой судебный процесс, моделирование заседания при этом осуществляется на английском языке.

 

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

 

Впервые Судебные соревнования по правам человека ELSA (the European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) были организован еще в 2013 году. EHRMCC - это международные судебные соревнования, финальный раунд которых проводится ежегодно в Совете Европы, в Страсбурге.

Пре-раунд судебных соревнований по правам человека ELSA - это официальный тренировочный раунд, который проводится в любых странах, являющихся членами ELSA, если они уполномочены международным правлением к проведению подобного события.

 

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

 

Целью судебных соревнований является обеспечение студентов-практикантов и молодых юристов возможностью ознакомиться с принципами и реализацией Европейской конвенции по правам человека, получить практический опыт в этой области.

Соревнования в Одессе проходят в несколько раундов - отборочные раунды, полуфинал и финал.

Во время каждой «игры» две команды поочередно должны обосновывать правовую позицию сторон в судебном заседании.

 

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

 

Наблюдая за участниками соревнований, нельзя не обратить внимание на то, что все ребята - это сообщество прогрессивных, образованных, современно мыслящих и целеустремленных молодых людей, которые, к тому же, свободно владеют английским языком. Они рады общаться со своими коллегами и единомышленниками, углублять свои знания, рисковать, развиваться, находить общие задачи, решать их и двигаться в будущее уверенно.

Отметим, что на предыдущих соревнованиях студенты Одесской Юракадемии успешно представляли Украину в составе одной из ведущих команд. Кроме этого, выпускники университета работают в Европейском суде по правам человека и европейских институтах, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и другие.

 

В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека

 

При этом, не возникает сомнений, что с таким поколением молодых специалистов, правовое будущее Европы, да и мира в целом, находится в надёжных руках.

Галерея

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В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
В Одесской Юракадемии успешно прошли Европейские судебные соревнования по правам человека
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