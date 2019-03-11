Вспомним о шотландце, который внес большой вклад в становление Одессы

Курорт у границы

Все, кому приходится ехать из Одессы в направлении Николаева, обязательно следует через село Коблево. Здесь, на берегу Черного моря, на многие десятки километров протянулись песчаные пляжи. Благодаря своему привлекательному берегу, продолжительному теплому периоду, обилию овощей и фруктов, курорт пользуется большим успехом у жителей Украины. Здесь выращивают высокосортный виноград, из которого изготавливают марочные и столовые вина и коньяки с торговой маркой «Коблево».

Село Коблево можно назвать старинным, ему исполнилось 232 года. А в самом центре Одессы есть улица под названием Коблевская. Наш рассказ - об английском подданном, внесшем весомый вклад в становление Одессы и Причерноморского края, с именем которого связано названия села и улицы в Одессе.

Путь от Атлантики до Черного моря

Наш рассказ пойдет о Томасе Александровиче Кобле, который родился в южном графстве Девоншир, Великобритания. Трудно сказать, как бы сложилась судьба 11-ленего подростка, не случись горе в его семье. Томас и его 8-летняя сестра Генриетта остались сиротами. Малолетних детей забрала к себе их старшая сестра, которая проживала в Италии. Там произошел судьбоносный случай, который внес коренное изменение в жизни молодых британцев. И виной этому был российский адмирал Николай Семенович Мордвин, который в 1794-1799 годах занимал пост главного командира Черноморского флота и портов, адмиралтейство которых находилось в Николаеве. Однажды ,командуя парусником, в сопровождении вспомогательных судов, он прибыл в Италию, здесь он и увидел красавицу Генриетту, которой предложил стать его женой. Она дала согласие командиру российской флотилии Николаю Мордвину и последовала с ним в Россию. Тогда же с ней уехал и ее брат Томас Кобле.

Томас Александрович 25 июня 1788 года принял русское подданство, выбрал для себя имя Фома и поступил на службу в Николаевский механизированный полк. Когда началась русско-турецкая война (1787-1791 гг), Томас Кобле воевал в составе гребной флотилии под начальством адмирала Мордвинова в акваториях Бугско-Днепровского лимана, занимая должность секунд-майора Причерноморского Николаевского гренадерского полка. В то время ему пришлось участвовать в штурме и взятии Очакова в 1788 году, где проявил мужество и находчивость и был повышен в должности в чине «второй майор». В 1790 году Томас Кобле принимал активное участие в боях под Очаковом, Бендерами и Аккерманом. Особо он проявил храбрость при штурме Измаила, где 26 марта 1791 года был ранен в шею. В 1792 году его произвели в подполковники. Участвовал в знаменитой победе при Мачине. 31 марта 1792 года удостоен ордена Святого Георгия 4 степени. За проявленную храбрость при взятии приступом крепости Измаил 10 января 1798 года Кобле произведен в полковники, а 8 января 1799 года – в генерал-майоры и 8 июня уволен в отставку. Однако в отставке он находился недолго и уже 27 декабря 1801 года назначен комендантом в Одессу и шефом Ладожского пехотного полка. В 1816 году получил особое Высочайшее благословение за труды в Херсонской губернии, где свирепствовала чума, за что был награжден орденом Анны 1-й степени.

Учитывая его заслуги на войне, за усердную службу ему пожаловали 12 тысяч десятин земли на левом берегу Тилигульского лимана, расположенных недалеко от Черного моря. Когда в 1794 году началось строительство Одессы, Томасу Александровичу выделили насколько земельных участков для застройки собственных домов.

А вскоре и на берегу Тилигульского лимана бурно начало развиваться имение генерала Кобле. Появились села Коблево и Малая Коблевка. Одновременно он начал строить собственные дома в Одессе.

Знаете ли вы, почему вдруг в центре нашего города есть Садовая улица? Дело в том, что в этом квартале генерал имел свой сад, который позже уничтожили, а освободившую земельную площадь заняли дома. Улица Торговая стала называться так потому, что здесь располагалась сеть магазинов, принадлежащих Кобле. Неслучайно появилось название улицы Дворянская. Фома Кобле был еще и предводителем одесского дворянства, а до этого – предводителем дворянства всей Херсонской губернии. Естественно, всем понятно происхождение улицы Коблевская.

Вместе с одесским губернатором – герцогом де Ришелье – командир гарнизона Кобле приложил немало усилий, чтобы Одесса превращалась в важнейший торговый порт на Черном море. Его настойчивость и смелость одесситы высоко оценили в 1812 году, когда летом в городе вспыхнула эпидемия восточной чумы. Он решил вокруг города силами своего военного гарнизона создать линию военизированной карантинной охраны, ввел суровый карантин в самом городе, возглавил проведение чрезвычайных мероприятий. Это по его инициативе было создано «чумное кладбище», известное как «Чумка».

Особо проявились организаторские способности генерала Кобле в 1814 году, когда Дюк Ришелье отбыл во Францию, чтобы занять там пост премьер-министра. Управлять городом пришлось Томасу Кобле, который в течение года успешно справлялся с обязанностями одесского градоначальника и генерал-губернатора. Де Ришелье, будучи уже премьер-миистром Франции, в своих посланиях благодарил своего друга Кобле за то, что его приемник умело и старательно продолжил работу, направленную на укрепление благоденствия Одессы.

Томас Кобле был не из тех, кто мог спокойно вести жизнь в отставке. Надо было возрождать и осваивать целинные плодородные земли на берегу лимана. Как утверждают его современники, Кобле был успешным землевладельцем. Стремился внедрять в крае новые достижение в повышении плодородия земли, применять новые сорта и культуры для юга Украины. Этот он первым выписал из Италии семена тогда еще никому не известных томатов. Сначала помидоры выращивали как декоративную культуру и называли их «земляные яблоки». Но прошло немного времени – для местных селян, а затем и городских жителей помидоры стали одной из любимых овощных культур.

Вспоминая юность

О личной жизни Томаса Кобле известно только то, что он прожил долгую жизнь со своей любимой женой. В отдельных вспоминания говорится, что у них было много детей. Есть вспоминания о красавице-дочери Клавдии и сыне Аполлоне.

Наиболее ярко описала в своих мемуарах Томаса Кобле одесситка Александра Осиповна Смирнова-Россет. Это дочь дальнего родственника Ришелье, коменданта одесского порта Осипа Россета. Сама автор мемуаров была известна, как черноглазая смуглянка, ее красотой позже восторгался Пушкин. Сама же Александра Россет росла вместе с дочерью Кобле, Клавдией, так как они были соседями по имениям на Тилигуле. Ей с детства запомнился громкий голос бравого добряка-коменданта и его забавный, как она говорила, неистребимый английский акцент.

Позже произошла их последняя встреча, во время которой он рассказал ей о своей печальной потере – умерла жена. С тоской поведал о своей счастливой супружеской жизни и здесь же рассказал собеседнице романтическую историю о своей женитьбе…

Молодой офицер по служебным делам оказался в казачьей станице, где, по его словам, с первого взгляда «влюбился как кот» в дочь полковника Цветогорова. Это тот полковник, который остановил Емельку Пугачева. Вспыхнувшие чувства были взаимными, но суровый отец воспринял скоропалительное предложение в штыки: дескать, «кто тебя знает, какого ты роду-племени, и веры ты не нашей». Вот почему по обоюдному согласию с возлюбленной он решил тайно увезти невесту. «Тогда я свою невесту увозил, посадил ее на лошадь впереди себя, сказал ей, держись крепко. А она, словно проверяя, не передумаю ли я, сказала: «Фома Александрович, вы такой добрый и ученый и говорите по-английски. А я такая глупая и ни одной книжки не читала». Я ей отвечаю: «Какой я ученый, я тоже никогда книжки не читал, а учился только на наших старинных английских песнях да историях о призраках и мертвецах, а чин получил не за знания, а за храбрость»… Мы так и скакали с ней, рассказывал Кобле,– сорок верст по степи до первой станицы. Как «человек шестный», в ближайшей церкви у сговорчивого священника мы и обвенчались».

В России, по закону того времени, брак мог быть освящен в церкви, даже если только один из брачующихся был православной веры. А так как Елизавета, дочь казацкого полковника, была православной, их брак был узаконен. Дети, рожденные в этом браке, автоматически признавались православными. Вот почему брак Кобле был официально признан. Но генерал тогда слукавил, говоря возлюбленной о своей малограмотности, он так хотел, чтобы невеста не передумала. На самом же деле он был довольно-таки высокообразованным, о чем свидетельствует формулярный список, в котором говорится: «Грамотен по-российски, итальянски, английски – читать и писать, арифметике, геометрии, фехтовать, танцевать и в манеже ездить – умеет».

Прожили они долгую и счастливую жизнь, породнившись с весьма сановными семействами. К сожалению, об их детях известно мало. В мемуарах современников сообщается, что дочь генерала красавица Клавдия Кобле вышла замуж удачно – за представителя итальянского рода Паулуччи.

Сын супругов Кобле Аполлон был, по свидетельству тех, кто его знал, своего рода воплощение красоты, солнца и света. У него была ярко выраженная классическая греческая красота, что было присуще всей семье Кобле. Известно, что Аполлон родился в 1811 году, жил в Коблево, занимался земельным хозяйством. Его имя числится в списках выпускников Николаевского кавалерийского училища 1830года. Имя его «гвардии поручик Аполлон Фомич Кобле» значится в почетном списке Одесских уездных предводителей дворянства».

Умер Томас Кобле в 1833 году. Похоронную процессию сопровождал почетный эскорт Ладожского пехотного полка, многочисленные граждане. В своем завещании генерал велел похоронить его в его имении в 44 километрах от Одессы. Где его могила – в настоящее время пока неизвестно. Судя по расстоянию, это село Троицкое, или Малая Коблевка. Дальнейшие поиски могилы Кобле – забота историков.

К счастью, до наших дней сохранился парадный портрет генерала Томаса Кобле, его написал в 1819 году художник Карл Рейхель. Он представлен на портрете в генеральском мундире с эполетами, через левое плечо – Анненская лента, на груди – орден Святой Анны и Святого Георгия. До 1910 года портрет находился в Одесской мэрии, а в настоящее время он хранится в Одесском художественном музее.