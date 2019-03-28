В Измаиле прошел Крестный ход в память Федоровской иконы Божьей Матери

По благословению митрополита Одесского и Измаильского высокопреосвященнейшего Агафангела в Измалие прошел традционный епархиальный Крестном ходе в память Федоровской иконы Божьей матери. В праздничном шествии принял участие народный депутат Вадим Новинский.

В Измаиле я нахожусь как доверенное лицо кандидата в президенты Александра Вилкула, но в Крестном ходе принял участие уже как верующий человек. Несмотря на будний день людей собралось очень много, несколько тысяч. Мы прошли молитвенным шествием. Это не просто прогулка, в молитвенном шествии человек видимым образом показывает свое единство с церковью и единство с Христом. Мы молились о мире и спокойствие на Одесской земле, о мире и спокойствие в целом в Украине.

- поделился Вадим Новинский.

Начался Крестный ход от Свято-Покровского Измаильского собора. После Божественной литургии паломники направились в Свято-Николаевский мужской монастырь, где у Поклонного креста был совершен молебен.

Крестный ход в память Федоровской иконы Божьей матери, которая по преданию была написана апостолом-евангелистом Луки, проходит в Измаиле уже 17 лет. Поклонный Крест, где завершается паломничество, был изготовлен для Свято-Николаевского мужского монастыря на Соловках в 2001-м году.

Давление, которое сегодня оказывает на нашу Украинскую православную церковь, только объединило людей. И сегодня на торжество православия, и не только здесь, в Измаиле, в городе Одессе и Украине все объединяются в молитве о мире в нашей Богом хранимой стране. В этом торжественном моменте люди могут приложиться и помолиться у мощей и икон, которые являются достоянием одесской епархии. Все они находятся в разных храмах, а здесь объединены, и свозятся для того, чтобы люди могли поклониться этим святыням.

- рассказал Благочинный 1-го одесского округа Протиерей Павел Полищук.

Люди молились о мире и о будущем Украины, чтобы минули эти тяжелые дни и предстоящий судьбоносный для страны день – день выборов, прошел спокойно и без эксцессов.

Сам народный депутат будет голосовать по открепительному талону в Одессе. Он пояснил, почему отдает свой голос за Александра Вилкула.

Это достойный человек, прошедший очень серьезную школу, он был рабочим в карьере южного горно-обогатительного комбината и дошел своей карьере до вице-премьера. Везде, на всех участках своей работы это был успешный человек. Успех – это когда всю работу выполняешь достойно, ответственно и честно. Он это делал, поэтому своим жизненным путем, рабочей историей доказал, что он способен руководить государством, способен добиваться успеха как в размерах крупного предприятия, так и размерах всей страны.

- отметил Вадим Новинский.

Выполнить свой гражданский долг народный депутат призывает всех одесситов, всех граждан Украины.

Верьте не красивым обещаниям, а тому, что тот или иной человек сделал в своей жизни. Мы очень часто голосуем за какой-то образ, за картинку, а на самом деле за душой у этих людей ничего не стоит. Они научились красиво говорить, красиво рассказывать, а работать никто не умеет и дела делать для страны никто не умеет. Голосуйте сердцем и не верьте тем обещаниям, которым дают. Анализируйте, думайте, но голосуйте сердцем.

- добавил Вадим Новинский.