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  • Дата: Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

Категория: Новости / Наука и образование

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

В рамках программы реформирования сектора юстиции «Новое правосудия» USAID Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили международные специалисты по медиации. Они встретились со студентами и преподавателями, чтобы обсудить с ними вопросы досудебного решения споров.

 

 

 

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

 

Сегодня проходит встреча с международными и национальными экспертами, которых привезла программа USAID «Новое правосудие» для того, чтобы они провели исследование на тему медиации в Украине. Какие есть препятствия для развития медиации, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы медиация развивалась. О статистике кейсов, переданных на медиацию, и  споров, решенных с участием медиатора, мы говорить не можем, что естественно: ведь основной принцип медиации – конфиденциальность, и мало в каких странах ведется официальная статистика на этот счет. Тем не менее, дела урегулируются, у нас в Одессе есть в двух судах кабинет медиации и в Одесском областном центре правосудия также работает медиатор, поэтому все больше и больше дел передается на медиацию.

- объясняет президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе.

Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов уделяет большое внимание развитию медиации. Он трижды носил в Верховную Раду законопроекты «О медиации». Кроме того, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» постоянно способствует внедрению новых учебных курсов по данной теме для студентов вуза.

 

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

 

Эффективность медиации давно признана европейским правом как лучший способ альтернативного решения спорных вопросов в досудебном этапе или уже во время судебного разбирательства. Это отметили и международные эксперты. Медиатор, юрист и психолог эксперт программы USAID «Новое правосудие» ФренкЛейни свыше 20 лет работает медиатором в Апелляционном суде Четвертого округа США, преподает в высших учебных заведениях штата Северной Каролины. В родном штате он является членом комиссии по решению споров, председателем комитета по альтернативному решению споров Совета судей.

Я думаю, что любая судебная система очень полезна, но очень важно обеспечить медиацию. Причиной этого является то, что в мире существует не один способ решить все споры. Поэтому людям нужно несколько вариантов. Суд является хорошим способом, но медиация также может быть очень полезной для людей.

- отмечает Фрэнк Лейни.

Мы должны говорить о медиации как о дружеском процессе разрешения споров. Медиацию также называют справедливостью с человеческим лицом. Почему? Потому что люди контролируют процесс разрешения споров, а также контролируют результат процесса. Поэтому в медиации им ничего не будет навязано.

- разъясняет президент Европейского центра решения споров, медиатор, аккредитованный в Миланской Палате Арбитража Алеш Залари.

 

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

 

Что же скрывается за этим благозвучным термином?

Медиация (от англ. Mediation - посредничество) - структурное процесс, который обычно ограничен одним или несколькими сессиями, а также охватывает все стороны конфликта (комплексное решение), к которому в будущем участники уже не вернутся. Стороны экономят время, денежные расходы, эмоциональные силы, присутствует возможность избежать больших материальных потерь, сохранить репутацию, а также возможность коммуникации в будущем. Решение принимают сами стороны, а не кто-то за них. Решение соответствует интересам всех сторон, а не одной как в случае решения в суде.

 

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

 

Так как законодательного определения понятия «медиация» нет, то доктрина права говорит, что медиация в Украине – это процесс переговоров по решению спорного вопроса, к которому привлекается нейтральная третья сторона – медиатор (посредник), который проводит этот переговорный процесс, выслушивает аргументацию сторон по поводу сути спора и активно помогает им понять свои интересы, оценить возможность компромиссов и самостоятельно принять решение, которое удовлетворило бы их. То есть, медиация является одним из альтернативных способов урегулирования споров, эффективность которого чрезвычайно высока во всех странах, в которых введен этот институт.

 

Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

 

Очень многие респонденты, с кем мы встречались за последнее время, выражают опасения в отношении того, что в Украине нет законодательного урегулирования. Но все же я могу сказать, что медиация существует и она шагает по Украине.

- говорит соучредитель программы «Теория и практика медиации» Алина Сергеева.

Европейский опыт досудебного разрешения споров подтверждает эффективность данного процесса. Медиацию можно сравнить с серией шагов, которые сначала ослабляют конфликт, затем готовят почву для принятия взвешенных решений, и наконец, решают проблему. Даже если решаются не все составляющие спора, данная процедура все равно способствует ослаблению напряжения в отношениях и увеличивает возможность того, что интересы всех участников будут учтены.

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Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения
Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения
Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения
Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения
Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения
Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения
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