Внедрение медиации: в Одесской Юракадемии эксперты программы USAID внесли свои предложения

В рамках программы реформирования сектора юстиции «Новое правосудия» USAID Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили международные специалисты по медиации. Они встретились со студентами и преподавателями, чтобы обсудить с ними вопросы досудебного решения споров.

Сегодня проходит встреча с международными и национальными экспертами, которых привезла программа USAID «Новое правосудие» для того, чтобы они провели исследование на тему медиации в Украине. Какие есть препятствия для развития медиации, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы медиация развивалась. О статистике кейсов, переданных на медиацию, и споров, решенных с участием медиатора, мы говорить не можем, что естественно: ведь основной принцип медиации – конфиденциальность, и мало в каких странах ведется официальная статистика на этот счет. Тем не менее, дела урегулируются, у нас в Одессе есть в двух судах кабинет медиации и в Одесском областном центре правосудия также работает медиатор, поэтому все больше и больше дел передается на медиацию.

- объясняет президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе.

Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов уделяет большое внимание развитию медиации. Он трижды носил в Верховную Раду законопроекты «О медиации». Кроме того, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» постоянно способствует внедрению новых учебных курсов по данной теме для студентов вуза.

Эффективность медиации давно признана европейским правом как лучший способ альтернативного решения спорных вопросов в досудебном этапе или уже во время судебного разбирательства. Это отметили и международные эксперты. Медиатор, юрист и психолог эксперт программы USAID «Новое правосудие» ФренкЛейни свыше 20 лет работает медиатором в Апелляционном суде Четвертого округа США, преподает в высших учебных заведениях штата Северной Каролины. В родном штате он является членом комиссии по решению споров, председателем комитета по альтернативному решению споров Совета судей.

Я думаю, что любая судебная система очень полезна, но очень важно обеспечить медиацию. Причиной этого является то, что в мире существует не один способ решить все споры. Поэтому людям нужно несколько вариантов. Суд является хорошим способом, но медиация также может быть очень полезной для людей.

- отмечает Фрэнк Лейни.

Мы должны говорить о медиации как о дружеском процессе разрешения споров. Медиацию также называют справедливостью с человеческим лицом. Почему? Потому что люди контролируют процесс разрешения споров, а также контролируют результат процесса. Поэтому в медиации им ничего не будет навязано.

- разъясняет президент Европейского центра решения споров, медиатор, аккредитованный в Миланской Палате Арбитража Алеш Залари.

Что же скрывается за этим благозвучным термином?

Медиация (от англ. Mediation - посредничество) - структурное процесс, который обычно ограничен одним или несколькими сессиями, а также охватывает все стороны конфликта (комплексное решение), к которому в будущем участники уже не вернутся. Стороны экономят время, денежные расходы, эмоциональные силы, присутствует возможность избежать больших материальных потерь, сохранить репутацию, а также возможность коммуникации в будущем. Решение принимают сами стороны, а не кто-то за них. Решение соответствует интересам всех сторон, а не одной как в случае решения в суде.

Так как законодательного определения понятия «медиация» нет, то доктрина права говорит, что медиация в Украине – это процесс переговоров по решению спорного вопроса, к которому привлекается нейтральная третья сторона – медиатор (посредник), который проводит этот переговорный процесс, выслушивает аргументацию сторон по поводу сути спора и активно помогает им понять свои интересы, оценить возможность компромиссов и самостоятельно принять решение, которое удовлетворило бы их. То есть, медиация является одним из альтернативных способов урегулирования споров, эффективность которого чрезвычайно высока во всех странах, в которых введен этот институт.

Очень многие респонденты, с кем мы встречались за последнее время, выражают опасения в отношении того, что в Украине нет законодательного урегулирования. Но все же я могу сказать, что медиация существует и она шагает по Украине.

- говорит соучредитель программы «Теория и практика медиации» Алина Сергеева.

Европейский опыт досудебного разрешения споров подтверждает эффективность данного процесса. Медиацию можно сравнить с серией шагов, которые сначала ослабляют конфликт, затем готовят почву для принятия взвешенных решений, и наконец, решают проблему. Даже если решаются не все составляющие спора, данная процедура все равно способствует ослаблению напряжения в отношениях и увеличивает возможность того, что интересы всех участников будут учтены.